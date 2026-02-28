接客リソース不足を解消！商品推薦AIエージェント「Lemonavi（レモナビ）」の提供を開始

株式会社 NITI Technology

株式会社NITI Technology（本社：東京都文京区本郷、代表：金子友哉）は、接客の属人化やリソース不足を解消し、顧客体験（CX）を最大化する小型AIプラットフォーム「Lemonavi（レモナビ）(https://www.lemonavi.com/lp)」の提供を開始いたします。

■ 開発の背景と現状の課題

近年、小売業をはじめとする多くの業界において、慢性的な人手不足やスタッフの「接客スキルの属人化」が大きな課題となっています。また、ECサイトと実店舗間の連携不足により、シームレスな顧客体験を提供できていないケースも散見されます。

生成AIのビジネス活用が注目される一方で、「自社にどう活用していいか分からない」「導入のハードルが高い」と悩む企業は少なくありません。

NITI Technologyはこうした課題を解決するため、専門知識がなくても簡単に導入でき、24時間365日体制で顧客一人ひとりに最適な接客・提案を行うAIエージェント「Lemonavi」を開発いたしました。

■ 「Lemonavi」とは

「Lemonavi」は、AIが顧客の好みを理解し、最適な商品をパーソナライズして推薦する次世代プラットフォームです。LINE、Web、アプリなどあらゆる顧客接点にAIを組み込むことができ、「売れる仕組み」を自動で構築します。

【Lemonaviの3つの強み】

■ 幅広い業界での活用想定

- 商品の魅力を深く理解する「独自AIエージェント」商品情報をAIが深く理解し、的確な回答を生成します。商品情報ファイル（CSVなど）をドラッグ＆ドロップでアップロードするだけで、専門知識ゼロでも簡単にRAGデータ基盤を構築できます。- インバウンド・多言語にも対応可能な「24時間365日接客」多言語対応のAIチャットボットが24時間稼働。顧客からの問い合わせや商品探しをサポートし、複雑な対応が必要な場合はシームレスに有人対応へ引き継ぎすることができます。- 顧客体験を可視化する「リアルタイム分析ダッシュボード」ユーザー数やBotの稼働状況、対話履歴などを一目で把握できるダッシュボードを提供。データ主導でのサービス改善を強力に後押しします。強固なセキュリティ環境下で、大切な顧客・商品データを保護します。

「Lemonavi」は、業種を問わず様々なシーンでご活用いただけます。

EC・小売業:

お客様の好みをリアルタイムで分析・理解し、最適な商品を提案。購買率の向上に貢献。

不動産業:

顧客の希望条件に合った物件をAIが自動でマッチング。提案から内見予約までを一気通貫でサポート。

保険事業:

顧客の希望や予算に応じた最適なプランを、データの中からAIが瞬時にご提案。

■ 導入スケジュールについて

要件定義や現状のプロセス把握に約1ヶ月、その後システム設計・テスト・AI組み込みを2～3ヶ月で実施し、最短3ヶ月程度で本番環境へのデプロイ・運用開始が可能です。

■ 今後の展望

NITI Technology, Inc.は「Lemonavi」を通じて、企業のDX推進と顧客体験の向上を支援してまいります。今後はAIの推薦アルゴリズムをさらにアップデートするとともに、多様な外部ツールとの連携を強化していく予定です。

■ NITI Technologyについて

NITI Technologyは、最先端のAI技術を駆使し、企業のビジネスプロセスを革新するテクノロジーカンパニーです。実務に即したAIプロダクトの提供と柔軟な受託開発を通じて、企業のDX推進と持続的な成長を支援しています。

社名： 株式会社NITI Technology

URL：https://nititech.jp/(https://nititech.jp/)

事業内容： AI製品の開発・販売、企業のDX支援、AI受託開発

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社NITI Technology 広報担当

E-mail：info@nititech.jp