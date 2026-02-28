合同会社ブライトオークリッチ

合同会社ブライトオークリッチ（本社：東京都町田市、代表：冨樫 明）が運営する小中学生向けオンライン学習サイト「授業の復習サイト ドクトリーナ」は、2024年3月15日の会社設立から間もなく2周年を迎えます。

ドクトリーナは、「経済的な事情に左右されず、すべての子どもに学びの機会を届けたい」という理念のもと、教育格差の解消を目指して活動してきました。年間330円という低価格で学習コンテンツを提供し、家庭の経済状況に関わらず、安心して学べる環境づくりに取り組んでいます。

現在までに公開したコンテンツは、

・学習動画：約400本

・学習ブログ：約760本

・ブログをもとに編集した電子書籍：8冊（うち3冊は2026年2月発売）

累計1,000本を超える教育コンテンツを公開しています。

基礎学習から“未来”と“心”を育てる内容へ

ドクトリーナでは、小学生の算数復習動画を中心に、ことわざ・慣用句・カタカナ語の解説など、基礎学力を支えるコンテンツを提供しています。

さらに独自シリーズ「未来と社会のレッスン」では、日本政府が掲げる重点投資分野（AI、量子、半導体、バイオ、創薬、エネルギー安全保障、防災、フュージョンエネルギーなど）を小学生にも理解できるやさしい言葉で解説。子どもたちが“今の社会”と“これからの未来”に目を向け、自分の将来を主体的に考えるきっかけづくりを目指しています。

加えて、近年大人向けに多く出版されている「名言・格言・心に響く言葉」についても、小学生が理解できる表現にかみ砕き、ブログとして発信しています。知識の習得にとどまらず、「考える力」や「自分を支える言葉」を育てる取り組みも進めています。

子ども食堂では施設内利用を無料に

経済的に厳しい家庭の子どもたちにも学習機会を届けるため、全国の子ども食堂においては、施設内でのドクトリーナ利用を無料とする取り組みを継続しています。

学習機会の差が将来の選択肢の差につながらない社会を目指し、学びのセーフティネットとしての役割を担っていきます。

代表コメント

「学びは、本来すべての子どもに平等に開かれているべきものです。教育格差を少しでも縮めたい。その思いで2年間、1本ずつ積み上げてきました。これからも、子どもたちの学びと心を支え続けます。」

合同会社ブライトオークリッチ

代表社員 冨樫 明

今後の展望

今後は、電子書籍シリーズの拡充や、社会と未来を学ぶコンテンツの体系化を進めるとともに、より多くの子ども支援団体との連携を目指してまいります。

【サイト概要】

サイト名：授業の復習サイト ドクトリーナ

運営会社：合同会社ブライトオークリッチ

設立：2024年3月15日

主な対象：小学生、中学生

年間利用料：330円

URL：https://boakr.com/