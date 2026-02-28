【春限定】人気のタン４種が半額&お会計の半額分キャッシュバックのWキャンペーン

株式会社虎寅

全国の焼肉こじまグループで

2026年3月1日（日）～4月30日（木）

の期間限定！グループ全店舗にて

「春のタン祭り」を開催いたします。

毎年ご好評いただいている本企画。

今年はさらに美味しくパワーアップした、

人気のタンメニュー4品を“半額”でご提供。

さらに、半額分を金券キャッシュバックする

Wキャンペーンも同時開催いたします。

【こじまの春のタン祭り】

焼肉こじまが誇る名物タンを、

より多くのお客様に楽しんでいただきたい

という想いから誕生した春限定イベント。

厳選仕入れのタンを職人が一枚一枚丁寧にカット。

厚み・切り込み・焼き上がりの食感まで

計算された、老舗焼肉店だからこそ出来る

クオリティを半額でご提供いたします。

【キャンペーン対象”半額”商品】

厚切りタン 通常 \1,399 → \699

至高の上ミノタン 通常 \1,899 → \949

上タン 通常 \999 → \499

ネギ塩タン 通常 \1,199 → \599

※価格は税込 ※1グループ２品まで半額

【お会計半額分を金券キャッシュバック】

更に上記の期間中、お会計の半額分を

「こじまで使える金券」としてキャッシュバック。

金券利用期間：GW明け～6月30日まで

つまり--

今お得に食べて、次回もお得に楽しめる、

リピート来店につながる、こじまならではの

還元企画です。

※金券キャッシュバックはディナータイム限定です。

【開催概要】

イベント名：春のタン祭り

開催期間：2026年3月1日～4月30日

対象店舗：焼肉こじまグループ全店舗

利用条件：ディナータイム／1グループ2品まで

【焼肉こじまについて】

創業昭和53年。肉屋も通う焼肉屋。

黒毛和牛を中心に「３世代に愛される本格焼肉」を

追求し続けてきた焼肉こじま。

時代に逆流した価格設計と、職人の技術で

仕上げる肉質へのこだわりが支持され、

現在20店舗展開。季節イベントにも力を入れ、

年間を通じて“来るたびにワクワクする

焼肉体験”を提供しています。

【開催店舗】

焼肉こじま離れ 大阪梅田

050-5594-1917(#)

大阪府大阪市北区鶴野町4-4

コープ野村 梅田A棟 1F

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27143128/

焼肉こじま 離れ 大阪アメ村

050-5595-7113(#)

大阪府大阪市中央区西心斎橋

2-10-33 2F・3F

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27146966/

焼肉こじま 離れ 大阪福島

050-5595-5164(#)

大阪府大阪市福島区福島5-6-13

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27146456/

焼肉こじま 離れ ハービスPLAZA大阪

050-5868-1097(#)

大阪府大阪市北区梅田2-5-25 B2F

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27154086/

焼肉こじま離れ 池袋

050-5597-8208(#)

東京都豊島区東池袋1-39-8 2F

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13316321/

焼肉こじま離れ 飯田橋

03-6256-9475(#)

東京都千代田区飯田橋4-7-8

第2山商ビル 1F

https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13303692/

焼肉こじま 離れ 針中野

050-5597-2233(#)

大阪府大阪市東住吉区針中野

3-1-25 村松ビル 1F

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270405/27130322/

焼肉こじま離れ 藤井寺

050-5590-6319(#)

大阪府藤井寺市御舟町12-17

https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27138352/

焼肉こじま離れ 住吉我孫子前

050-5570-0209(#)

大阪府大阪市住吉区遠里小野4-4-13

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270404/27123609/

焼肉こじま離れ 大阪池田

050-5456-1562(#)

大阪府池田市菅原町2-17

https://tabelog.com/osaka/A2706/A270603/27148918/

焼肉こじま 離れ 神戸三宮

050-5597-5679(#)

兵庫県神戸市中央区北長狭通

1-8-5 東神ビル 1F

https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28074833/

焼肉こじま離れ 大阪都島

050-5456-1536(#)

大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270304/27148668/

こじま 離れ 大阪北巽

050-5456-3391(#)

大阪府大阪市生野区巽東1-1-36

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270306/27149640/

▶︎詳しくは公式Instagramにて

https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs

【お問合せ先】

焼肉こじま広報担当 大谷

E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp

TEL：070-1804-3838(#)

【株式会社虎寅 概要】

商号 ：株式会社 虎寅

代表者：代表取締役 内海 順紀

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営