【春限定】人気のタン４種が半額&お会計の半額分キャッシュバックのWキャンペーン
全国の焼肉こじまグループで
2026年3月1日（日）～4月30日（木）
の期間限定！グループ全店舗にて
「春のタン祭り」を開催いたします。
毎年ご好評いただいている本企画。
今年はさらに美味しくパワーアップした、
人気のタンメニュー4品を“半額”でご提供。
さらに、半額分を金券キャッシュバックする
Wキャンペーンも同時開催いたします。
【こじまの春のタン祭り】
焼肉こじまが誇る名物タンを、
より多くのお客様に楽しんでいただきたい
という想いから誕生した春限定イベント。
厳選仕入れのタンを職人が一枚一枚丁寧にカット。
厚み・切り込み・焼き上がりの食感まで
計算された、老舗焼肉店だからこそ出来る
クオリティを半額でご提供いたします。
【キャンペーン対象”半額”商品】
厚切りタン 通常 \1,399 → \699
至高の上ミノタン 通常 \1,899 → \949
上タン 通常 \999 → \499
ネギ塩タン 通常 \1,199 → \599
※価格は税込 ※1グループ２品まで半額
【お会計半額分を金券キャッシュバック】
更に上記の期間中、お会計の半額分を
「こじまで使える金券」としてキャッシュバック。
金券利用期間：GW明け～6月30日まで
つまり--
今お得に食べて、次回もお得に楽しめる、
リピート来店につながる、こじまならではの
還元企画です。
※金券キャッシュバックはディナータイム限定です。
【開催概要】
イベント名：春のタン祭り
開催期間：2026年3月1日～4月30日
対象店舗：焼肉こじまグループ全店舗
利用条件：ディナータイム／1グループ2品まで
【焼肉こじまについて】
創業昭和53年。肉屋も通う焼肉屋。
黒毛和牛を中心に「３世代に愛される本格焼肉」を
追求し続けてきた焼肉こじま。
時代に逆流した価格設計と、職人の技術で
仕上げる肉質へのこだわりが支持され、
現在20店舗展開。季節イベントにも力を入れ、
年間を通じて“来るたびにワクワクする
焼肉体験”を提供しています。
【開催店舗】
焼肉こじま離れ 大阪梅田
050-5594-1917(#)
大阪府大阪市北区鶴野町4-4
コープ野村 梅田A棟 1F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27143128/
焼肉こじま 離れ 大阪アメ村
050-5595-7113(#)
大阪府大阪市中央区西心斎橋
2-10-33 2F・3F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27146966/
焼肉こじま 離れ 大阪福島
050-5595-5164(#)
大阪府大阪市福島区福島5-6-13
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27146456/
焼肉こじま 離れ ハービスPLAZA大阪
050-5868-1097(#)
大阪府大阪市北区梅田2-5-25 B2F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27154086/
焼肉こじま離れ 池袋
050-5597-8208(#)
東京都豊島区東池袋1-39-8 2F
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13316321/
焼肉こじま離れ 飯田橋
03-6256-9475(#)
東京都千代田区飯田橋4-7-8
第2山商ビル 1F
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13303692/
焼肉こじま 離れ 針中野
050-5597-2233(#)
大阪府大阪市東住吉区針中野
3-1-25 村松ビル 1F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270405/27130322/
焼肉こじま離れ 藤井寺
050-5590-6319(#)
大阪府藤井寺市御舟町12-17
https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27138352/
焼肉こじま離れ 住吉我孫子前
050-5570-0209(#)
大阪府大阪市住吉区遠里小野4-4-13
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270404/27123609/
焼肉こじま離れ 大阪池田
050-5456-1562(#)
大阪府池田市菅原町2-17
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270603/27148918/
焼肉こじま 離れ 神戸三宮
050-5597-5679(#)
兵庫県神戸市中央区北長狭通
1-8-5 東神ビル 1F
https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28074833/
焼肉こじま離れ 大阪都島
050-5456-1536(#)
大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270304/27148668/
こじま 離れ 大阪北巽
050-5456-3391(#)
大阪府大阪市生野区巽東1-1-36
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270306/27149640/
▶︎詳しくは公式Instagramにて
https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs
【お問合せ先】
焼肉こじま広報担当 大谷
E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp
TEL：070-1804-3838(#)
【株式会社虎寅 概要】
商号 ：株式会社 虎寅
代表者：代表取締役 内海 順紀
所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17
設立 ：2021年1月6日
事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営