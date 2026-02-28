【春限定】人気のタン４種が半額&お会計の半額分キャッシュバックのWキャンペーン

株式会社虎寅


全国の焼肉こじまグループで


2026年3月1日（日）～4月30日（木）


の期間限定！グループ全店舗にて


「春のタン祭り」を開催いたします。


毎年ご好評いただいている本企画。


今年はさらに美味しくパワーアップした、


人気のタンメニュー4品を“半額”でご提供。


さらに、半額分を金券キャッシュバックする


Wキャンペーンも同時開催いたします。



【こじまの春のタン祭り】

焼肉こじまが誇る名物タンを、


より多くのお客様に楽しんでいただきたい


という想いから誕生した春限定イベント。


厳選仕入れのタンを職人が一枚一枚丁寧にカット。


厚み・切り込み・焼き上がりの食感まで


計算された、老舗焼肉店だからこそ出来る


クオリティを半額でご提供いたします。


【キャンペーン対象”半額”商品】




厚切りタン　　　　　通常 \1,399 → \699


至高の上ミノタン　　通常 \1,899 → \949


上タン　　　　　　　通常 \999 → \499


ネギ塩タン　　　　　通常 \1,199 → \599



　※価格は税込　※1グループ２品まで半額


【お会計半額分を金券キャッシュバック】

更に上記の期間中、お会計の半額分を


「こじまで使える金券」としてキャッシュバック。


金券利用期間：GW明け～6月30日まで


つまり--


今お得に食べて、次回もお得に楽しめる、


リピート来店につながる、こじまならではの


還元企画です。


※金券キャッシュバックはディナータイム限定です。




【開催概要】

イベント名：春のタン祭り


開催期間：2026年3月1日～4月30日


対象店舗：焼肉こじまグループ全店舗


利用条件：ディナータイム／1グループ2品まで


【焼肉こじまについて】

創業昭和53年。肉屋も通う焼肉屋。


黒毛和牛を中心に「３世代に愛される本格焼肉」を


追求し続けてきた焼肉こじま。


時代に逆流した価格設計と、職人の技術で


仕上げる肉質へのこだわりが支持され、


現在20店舗展開。季節イベントにも力を入れ、


年間を通じて“来るたびにワクワクする


焼肉体験”を提供しています。


【開催店舗】

焼肉こじま離れ 大阪梅田


050-5594-1917(#)


大阪府大阪市北区鶴野町4-4


コープ野村 梅田A棟 1F


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27143128/


焼肉こじま 離れ 大阪アメ村


050-5595-7113(#)


大阪府大阪市中央区西心斎橋


2-10-33 2F・3F


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27146966/


焼肉こじま 離れ 大阪福島


050-5595-5164(#)


大阪府大阪市福島区福島5-6-13


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27146456/


焼肉こじま 離れ ハービスPLAZA大阪


050-5868-1097(#)


大阪府大阪市北区梅田2-5-25 B2F


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27154086/


焼肉こじま離れ 池袋


050-5597-8208(#)


東京都豊島区東池袋1-39-8 2F


https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13316321/


焼肉こじま離れ 飯田橋


03-6256-9475(#)


東京都千代田区飯田橋4-7-8


第2山商ビル 1F


https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13303692/


焼肉こじま 離れ 針中野


050-5597-2233(#)


大阪府大阪市東住吉区針中野


3-1-25 村松ビル 1F


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270405/27130322/


焼肉こじま離れ 藤井寺


050-5590-6319(#)


大阪府藤井寺市御舟町12-17


https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27138352/


焼肉こじま離れ 住吉我孫子前


050-5570-0209(#)


大阪府大阪市住吉区遠里小野4-4-13


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270404/27123609/


焼肉こじま離れ 大阪池田


050-5456-1562(#)


大阪府池田市菅原町2-17


https://tabelog.com/osaka/A2706/A270603/27148918/


焼肉こじま 離れ 神戸三宮


050-5597-5679(#)


兵庫県神戸市中央区北長狭通


1-8-5 東神ビル 1F


https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28074833/


焼肉こじま離れ 大阪都島


050-5456-1536(#)


大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270304/27148668/


こじま 離れ 大阪北巽


050-5456-3391(#)


大阪府大阪市生野区巽東1-1-36


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270306/27149640/


▶︎詳しくは公式Instagramにて


https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs


【お問合せ先】

焼肉こじま広報担当　大谷


E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp


TEL：070-1804-3838(#)


【株式会社虎寅 概要】


商号　：株式会社 虎寅


代表者：代表取締役　内海 順紀


所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17


設立　：2021年1月6日


事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営