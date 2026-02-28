グローバル抹茶ブランド「MATCHAMON」2月28日、日本１号店を京都二条城東にオープン

株式会社Matcha Frontier

株式会社Matcha Frontier（本社：東京都千代田区 / 代表取締役：山下陽司 / 以下Matcha Frontier）は、2026年、品質にこだわった抹茶ドリンクを提供するカフェ業態「MATCHAMON」をグローバルに展開いたします。日本１号店として京都店がオープン致します。

■日本１号店・京都店のこだわり

抹茶文化の象徴である京都に、26年にMATCHAMONの日本初店舗をオープンいたしました。

MATCHAMONは、「into a peaceful world」をコンセプトに、日本のカルチャーである抹茶を、現代的かつグローバルな感性で再解釈した抹茶カフェブランドです。ヨーロッパをはじめとした海外展開を見据える中で、日本１号店の地として京都を選んだことは、ブランドの思想そのものを体現する選択です。

■抹茶文化の原点・京都から、世界へ

京都は日本の茶文化が長い時間をかけて育まれてきた場所であり、抹茶が精神性・美意識・日常文化として根付いてきた土地です。MATCHAMONは、この京都からスタートすることで”現代のライフスタイルに寄り添う新しい抹茶文化”を、世界に発信していきます。

京都二条城東店は、二条城のほど近くに位置し、歴史と日常が交差するエリアに誕生します。観光地としての京都だけでなく、ローカルの日常に溶け込む場所から、MATCHAMONの世界観を丁寧に届けていきます。

■京都店の特徴 空間のこだわり

京都二条城東店は、町家を活用し、日本の茶室や和室の美意識を取り入れました。木材を中心とした自然素材を用い、抹茶と共に穏やかな時間を生み出します。静けさとぬくもりを感じる空間で抹茶のひとときをお楽しみいただけます。

■店舗情報

店舗名：MATCHAMON 京都二条城東店

所在地：〒604-0045 京都市中京区古城町355-1

営業時間：9:00-19:00

オープン日：2026年２月28日

※店舗メニューは都合により変更することがあります。

公式ウェブサイト: https://matchamon.jp

公式Instagram: @matchamon.jp

■MATCHAMON(マッチャモン)、世界規模の抹茶ブームの中で、茶がもたらす内面的豊かさを世界に届ける「日本発のグローバル抹茶スタンドブランド」

抹茶はいま、世界で最も急成長する飲料カテゴリーのひとつとして注目を集めています。健康志向・日本文化への関心の高まりを背景に、今後もアジア・欧米の都市を中心にマーケットが広がっていくことが予想される一方、文化的背景や茶の精神性を正しく伝えた上で展開するグローバル抹茶ブランドは、まだ限られています。

"一番おいしい抹茶を、一番美味しい抹茶ラテに"

MATCHAMONは「日本発のグローバル抹茶ブランド」として、日本国産にこだわったトップクオリティーの茶葉を取り入れ、世界へ届けることを使命に誕生しました。

生産国である日本だからこそ、その素材を最もおいしいかたちで表現することを使命としています。 使用する抹茶は、国際的な品質基準を満たした日本産のみ。 有機抹茶の一次生産者と直接提携し、栽培・収穫から商品企画までを一貫して手がけます。 メニュー開発では、フルーツメニューも含め、味覚の相性と、抹茶本来の色・香り・旨みを最大限に引き立て合う組み合わせのみを採用しています。

伝統を受け継ぎながら、現代のライフスタイルへと再構築する。 それが、MATCHAMONが世界へ提案する新しい抹茶体験です。



■FC加盟募集について

MATCHAMON では、国内外問わずフランチャイズ加盟希望者の募集を開始いたしました。

抹茶文化の継承と茶産業の発展に共感し、共に日本発のグローバルブランドを育てていただけるパートナーを広く募集しています。

ご興味いただける方は、以下メールアドレスよりお問い合わせください。

ご連絡いただいたのち、資料を送付いたします。

FC加盟お問合せ先

info@matchafrontier.co.jp

■株式会社Matcha Frontierについて

Matcha Frontierは「世界一の抹茶体験」を創出することを理念とし、フロンティア精神に基づいて新たな抹茶文化の道を切り拓く企業です。現代社会において、抹茶を通じて心を整え、日々をしなやかに生きる人々に向けて、ブランド「MATCHAMON」の企画・店舗開発・運営を行っています。

代表取締役：山下 陽司

所在地：〒102-0081 東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷6階

設立：2025年

事業：抹茶カフェ業態 MATCHAMONの店舗展開、FC事業、海外展開、卸売事業、通販事業、等



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Matcha Frontier：堀切

Tel：050-1432-8320 E-mail：info@matchafrontier.co.jp