【名古屋グランパスマルチスポーツスクール】2026年春、豊田スタジアムにて開校

株式会社biima（東京・渋谷区／代表取締役：田村 恵彦、以下「biima」）は、愛知県名古屋市をホームタウンとするJ1リーグの「名古屋グランパス」とパートナーシップを締結し、「名古屋グランパスマルチスポーツスクール」を2026年4月に開校いたします。名古屋グランパスがミッションとして掲げる「日常がスポーツでもっと幸せあふれる名古屋・愛知を夢見て」を実現すべく、総合スポーツを通じて、一人でも多くのこどもたちにasobiとmanabiの機会を提供してまいります。

■目的・概要

近年、子どもたちを取り巻く運動環境は大きく変化しており、外遊びや自由な運動機会の減少、さらには特定の競技への早期専門化などが課題となっています。幼少期において幅広い動きを経験しながら基礎運動能力や社会性を育むことは、その後のスポーツ参加や健やかな成長に大きな影響を与えることが広く認識されています。

本提携では、株式会社biimaが展開する総合スポーツプログラムと、地域に根ざした活動を通じて長年スポーツの普及・育成に取り組んできた 名古屋グランパス の知見を掛け合わせることで、子どもたちにこれまで以上に充実した運動環境と新たな挑戦の機会を提供できるものと考え、本取り組みを開始する運びとなりました。

本取り組みを通じて、子どもたち一人ひとりが多様なスポーツ体験の中から自らの「好き」や「得意」を見つけ、その可能性を広げていくとともに、将来的には地域スポーツへと還元される持続的な育成の循環を、名古屋を中心に愛知県内のより多くの子どもたちへ提供してまいります。

■名古屋グランパス マルチスポーツスクールの概要

本スクールは、名古屋グランパスがミッションとして掲げる「日常がスポーツでもっと幸せあふれる名古屋・愛知を夢見て」を実現するための取り組みの一環として、1年間で７種目以上のスポーツが体験できる総合マルチスポーツスクールです。子どもたちは、野球、バスケットボール、テニス、体操、なわとび、スプリント、サッカー等、7種目以上（1～2ヶ月毎に変更）のプログラムを受講し、運動能力の向上を目指していきます。さらに、複数人でチームを作り、課題にチャレンジをしていくプロジェクトラーニング型学習を通じて、21世紀に最も必要なスキルといわれている非認知能力開発プログラムも実施いたします。

■名古屋グランパス マルチスポーツスクールの詳細

※料金の詳細はスクールHPよりご確認ください

■今後の展開

今後は、ひとりでも多くの子どもたちにスポーツをする機会を提供するべく、名古屋市・愛知県を中心としたスポーツ施設等のご理解をいただきながら、名古屋市内を中心に愛知県内全域でマルチスポーツスクールを広げていきたいと考えております。また、子どもたちがスポーツを行う機会の提供だけでなく、スポーツを見る機会の実現をサポートするための活動も実施してまいります。

■名古屋グランパスについて（https://nagoya-grampus.jp/）

1993年5月、日本初のプロサッカーリーグ「Jリーグ」が誕生し、世界の人々に最も親しまれているスポーツ“サッカー”を、より多くの国民に、世界の人々とのコミュニケーションとなるよう、そんな期待を背負って「名古屋グランパスエイト」を結成。「地域社会と一体となったクラブづくり(社会貢献活動を含む)を行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めています。

この先の未来も名古屋・愛知の皆さまと一緒に歩みを進めていくために、

そしてこのかけがえのないホームタウンの人々が笑顔にあふれ、

誰もが愛する街でありつづけるために、名古屋グランパスは活動していく、

その想いを皆さんと共通の夢として実現していきます。

■株式会社biimaについて（https://biima.co.jp/）

2016年創業の「asobi」×「manabi」を融合した新しい教育サービスを提供するEducational Design Company。全国400教室以上を展開する総合スポーツスクール「biima sports」や、総合キッズダンススクール「biima Dance」など、21世紀型教育を基盤としたスクール事業を運営。 さらに、21世紀型幼児教育を実現する総合スポーツ保育園「biima school」、キャンプやツアーを通じた教育エンターテイメントサービス「biima adventure」、スポーツトイやバット、テニスラケット等のオリジナルのスポーツグッズの販売事業など、多角的な教育サービスを展開中。人生を豊かにする「asobi」と「manabi」を提供し、子どもたちや大人たちがワクワクし、夢中になりながら多くの学び・気づき・経験を得られるサービスの展開を目指しています。