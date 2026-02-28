植物療法をベースに、ゆらぎを味方にするセルフケアを提案するyuwel（ユエル）、ピラティスイベントを実施

株式会社yuwel

植物療法をベースにしたセルフケアブランド yuwel（ユエル）は、神戸元町の『TOKI PILATES STUDIO』とコラボレーションし、呼吸を軸に、植物の香りを取り入れたピラティス体験イベントを実施しました。TOKI PILATES STUDIOでは、2026年2月28日（土）より、イベントの内容をもとにしたレッスンを、期間限定で提案いたします。

コラボレーションレッスンでは、yuwelのスローブレスオイルやハーブティーを使って、内側に意識を向けるきっかけをつくり、こころとからだを静かに整える時間を体験いただけます。

yuwel 公式サイト：https://yuwel.jp/

＜企画背景＞

日常の忙しさの中で、自分の状態に意識を向ける時間は、後回しにされがちです。yuwelは、こころとからだの変化「ゆらぎ」を、今の自分を知るためのサインとして受け止め、ケアすることを提案しています。今回の取り組みは、そうした考え方を体感として共有することを目的に企画されました。

イベント内容

本プログラムでは、香りやハーブティーを取り入れたブレスワークや、カルテを書くことを通して自分の状態を見つめる時間など、内側に意識を向けるための要素を組み合わせています。yuwelは、こうした内省の時間をピラティスをはじめとするボディワークと掛け合わせることで、こころとからだの変化に気づくための体験を設計しています。

TOKI PILATES STUDIOでは、本イベントで実施した内容をもとにしたレッスンを、期間限定で提案しています。イベントで体験した時間を、日常の中で継続的に向き合える機会として展開しています。

＜期間限定レッスン 概要＞

TOKI PILATES STUDIOについて

- 実施期間：2026年2月28日（土）～ 4月15日（水）- 実施場所：TOKI PILATES STUDIO WEST STUDIO(https://www.google.com/search?q=TOKI+PILATES+STUDIO+WEST+STUDIO&rlz=1C5CHFA_enJP977JP977&oq=TOKI+PILATES+STUDIO+WEST+STUDIO&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgIGB4yCggCEAAYogQYiQUyBwgDEAAY7wUyCggEEAAYgAQYogTSAQczNzdqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)- 内容：呼吸を軸に、植物の香りを取り入れたオーダーメイドレッスン- 所要時間：60分- 参加費：5,500円（税込）- 参加方法：TOKI PILATES STUDIO公式LINEよりお問い合わせください。LINE ID : @tokipilatesstudio- 備考：限定30名様 要予約

「健康と美の循環」をコンセプトに、女性のライフフェーズに寄り添うセッションを行うピラティススタジオです。どんなフェーズにいる女性に対しても、その在り方、生き方を尊重し、自身の余白を大切に、ピラティスを通して、心身をより豊かに満たされるようサポート。上質で落ち着いた空間、五感を研ぎ澄ますことのできるセッションを大切にしています。

TOKI PILATES STUDIO

公式サイト ：https://toki-pilates-studio.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/toki_pilates_studio/

yuwel（ユエル）について

yuwelは、 植物療法を軸に、こころとからだの

“ゆらぎ”に寄り添うセルフケアブランドです。

植物のやさしい香りや味わいとともに、日々のゆらぎにそっと寄り添うひとときを届けます。

植物療法士がオリジナルでブレンドしたアロマオイル、ロールオンオイル、ハーブティーを展開しています。

公式サイト ：https://yuwel.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/yuwel_official/

会社概要

株式会社yuwel（ユエル）

所在地 ：京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町331タカノハスクエア

代表取締役 ：多田美咲