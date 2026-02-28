阪急百貨店コーヒーブランドより、サステナブルと産地に寄り添う「ドリップコーヒーセット」を2026年3月1日（日）新発売

共栄製茶株式会社

創業1836年の共栄製茶株式会社（https://www.kyoeiseicha.co.jp/ 本社：大阪市北区、代表取締役：森下 康弘）が展開する、阪急百貨店コーヒーブランド「ロイヤルフレーバー」より4種を詰め込んだ「ドリップコーヒーセット」3箱,4箱,6箱セットを2026年3月1日（日）より発売いたします。

開発背景｜サステナブルな取り組みとブランド価値の向上

ロイヤルフレーバーは、「おいしいコーヒーを未来へつなぐ」ことを使命に掲げるサステナブルコーヒーブランドです。

自然環境への配慮、生産者の持続的な営みの支援、そして長く愛される品質。この3つを軸に、専属農園の運営や指定農園からの調達を行い、産地とともに歩むコーヒーづくりを続けています。

本商品は、こうした取り組みのもとで選び抜いたコーヒーの魅力を、日常の中で気軽に楽しんでいただきたいという想いから企画しました。

商品特長｜産地に寄り添うコーヒーづくり

ベトナムダラットのロイヤルフレーバー専属農園 Tin(ティン)さん

サステナブルコーヒーショップとしての取り組み

環境・社会・経済の持続可能性を追求し、専属農園の運営や指定農園からの調達を通じて、生産地と共に歩むコーヒーづくりを行っています。こだわりの産地からオリジナルブレンドまで、多種多様なサステナブルコーヒーをみなさまへお届けいたします。

産地とつながるパッケージデザイン

パッケージは、従来の高級感を大切にしながら、現代的な洗練を加え、ギフト需要にも対応したデザインへと刷新しました。

各産地を象徴する動植物や風景のモチーフをあしらい、コーヒーの背景にある自然環境や文化を表現しています。長年ご愛顧いただいているお客様にもこれまでと変わらず、ご愛用いただけるよう、より上質さを感じられるデザインとしました。

ブルーマウンテンロイヤルブレンド

ブルーマウンテンを贅沢に使用。豊かな香りと上品でまろやかな味わいが特長です。

有機エチオピア シャキッソ

有機認証を取得したシングルオリジン。フルーティーな香りと、すっきりとした酸味と甘みが調和した味わいです。

ベトナム ダラット ハニー

ロイヤルフレーバー専属農園プロジェクトの一つ。希少なアラビカ種を使用し、ハニープロセス製法によるやさしい酸味と甘い香りが特長です。

クラウンブレンド

エチオピアやインドネシアの豆を中心にブレンド。口に広がる甘みと、なめらかなコクをお楽しみいただけます。

商品概要

5p×3箱セット DRF-20U5p×4箱セット DRF-30U5p×6箱セット DRF-50U

■商品名 ロイヤルフレーバー ドリップコーヒーセット

■発売日 2026年3月1日（日）

■販売場所 ロイヤルフレーバー各店舗

■販売期間 通年

■内容 4種類（各5パック）

■価格 5p×3箱セット DRF-20U 2,160円（税込）

5p×4箱セット DRF-30U 3,240円（税込）

5p×6箱セット DRF-50U 5,400円（税込）

ロイヤルフレーバーについて

おいしいコーヒーをずっと楽しむために、自然にやさしく生産者にやさしいコーヒーを選んでいただきたい。

みなさまと一緒に、おいしいコーヒーを未来に繋げることがロイヤルフレーバーの使命です。

そのために私たちロイヤルフレーバーは、サステナブルコーヒーショップとして、

自社の専属農園の運営や指定農園のシングルオリジンをはじめ、コーヒーの未来に繋ぐ活動を行っています。

こだわりの産地からオリジナルブレンドまで、多種多様なサステナブルコーヒーをみなさまへお届けいたします。

店舗情報

ロイヤルフレーバー 阪急うめだ本店

住所：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町８番７号 阪急百貨店 うめだ本店 地下2階

電話：06-6361-1381 営業時間：10:00～20:00

Instagram：@royalflavor_hankyu.umeda(https://www.instagram.com/royalflavor_hankyu.umeda/)

ロイヤルフレーバー 千里阪急店

住所：〒560-8550 大阪府豊中市新千里東町1丁目5番1号 千里阪急 地下1階

電話：06-6831-1221 営業時間：10:00～20:00

ロイヤルフレーバー 川西阪急店 ←2025年4月にリニューアルオープン！

住所：〒666-0033 兵庫県川西市栄町26番1号 川西阪急 地下1階

電話：072-756-1593 営業時間：10:00～20:00



ロイヤルフレーバー 宝塚阪急店

住所：〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町2丁目1番1号 宝塚阪急 2階

電話：0797-81-8033 営業時間：10:00～20:00

ロイヤルフレーバー 博多阪急店 ←2025年2月にリニューアルオープン！

住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番１号 博多阪急 地下1階

電話：080-8177-9106 営業時間：10:00～20:00

森半（共栄製茶株式会社）について

共栄製茶株式会社、その前身となる森半は、天保7年(1836年)玉露・抹茶の産地として名高い宇治小倉の地に創業し日本茶の歴史とともに歩み続けてきました。長い歴史に裏打ちされた「品質へのこだわりと茶文化の継承」その精神を今も受け継ぎ、日本茶をはじめ、抹茶や粉末商品、抹茶スイーツなど時代の変遷と共に、より多くの方にお届けできるよう、伝統ある商品を大切にしながらも新しい商品を作り出しています。昭和初期には、現在の水出し緑茶の元祖である「氷茶」や関西のご当地ドリンクである「グリーンティー」の販売を開始し、その後も世界初の泡立つ抹茶オーレの製造・販売や国際的な認証の取得、お茶の体験広場「TEA SQUARE MORIHAN」をオープンするなど今もなお革新的創造に挑戦し続けています。

会社概要

会社名 ：共栄製茶株式会社

設立 ：1940年6月11日

創業年 ：1836年

創業名 ：森半

代表取締役 ：森下 康弘

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満5丁目1番1号

資本金 ：4,500万円

公式サイト ：https://www.kyoeiseicha.co.jp/

公式オンラインショップ：https://www.tea-and-coffee.shop/

森半 Instagram ：https://www.instagram.com/morihan_official/

CHASTA Instagram ：https://www.instagram.com/chasta_newteapot/

森半 X（旧Twitter） ：https://twitter.com/kyoeiseicha/