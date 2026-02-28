ALI結成10周年を記念したアナログアルバム「FUNKIN’ BEAUTIFUL」 4月8日にリリース決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

ALIの結成10周年イヤーを記念したアナログアルバム第一弾「FUNKIN’ BEAUTIFUL」が 4月8日にリリースされることが決定した。

日本、スペイン、イギリス、フィリピンと多数のルーツを持つVo.LEOを中心として2016年に活動を開始したALI。その音楽は海外でも人気を博し、ブラジル、中国、韓国など、毎年様々な国でライブを実施。フェスにも多数出演し、世界中のオーディエンスを沸かせている。

そんなALIが2026年で結成10周年イヤーを迎えた。魂を込めて制作されたアルバムは、アナログ盤でのリリース。細部までこだわりを詰め込んだ一枚となっている。さらに、2026年4月からはアルバムタイトルを掲げたALI “FUNKIN’ BEAUTIFUL” ONE MAN TOUR 2026 の開催が決定。1年ぶりとなる本ツアーでは、大阪、東京、札幌の三都市を巡る。チケットは一般発売中。

■ALI「FUNKIN’ BEAUTIFUL」

2026年4月8日（水）リリース

▼購入はこちらから

https://ALI-LP.lnk.to/FUNKINBEAUTIFUL

▼完全生産限定盤（LP）：5,500円（税込）

SRJL-1147

※全9曲収録

▼購入特典

【対象店舗/特典内容】

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

■ライブ情報

ALI “FUNKIN’ BEAUTIFUL” ONE MAN TOUR 2026

▼大阪｜2026.4.9 (Thu)＠BIGCAT

OPEN 18:00 / START 19:00

(問) キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼東京｜2026.4.11 (Sat)＠恵比寿ザ・ガーデンホール

OPEN 17:00 / START 18:00

(問) H.I.P. 03-3475-9999

▼北海道｜2026.4.15 (Wed)＠PENNY LANE24

OPEN 18:30 / START 19:00

(問) SMASH EAST 011-261-5569

●TICKET

・スタンディング \5,800（税込／D代別／整理番号付）

・U-23 スタンディング \2,900（税込／D代別／整理番号付）

※公演当日23歳まで／要身分証

▼チケットはこちら

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/ali-2026/

ローソンチケット https://l-tike.com/ali-2026/

イープラス https://eplus.jp/ali-2026/

【ALIプロフィール】

日本、スペイン、イギリス、フィリピンと多数のルーツを持つVo.LEOを中心にした音楽プロジェクト。東京／渋谷出身。

"音楽万歳"を掲げ、FUNK、SOUL、JAZZ、LATINなどのルーツミュージックをベースにHIPHOP、ROCK、SKAなどをミックスしたクロスオーバーな音楽性で注目を集めている。

2019年テレビアニメ『BEASTERS』の主題歌『Wild Side』をインディーズでリリース、翌2020年には世界的に大ヒットしたテレビアニメ『呪術廻戦』エンディングテーマ『LOST IN PARADISE feat.AKLO』でメジャーデビューし、ロサンゼルス・エンゼルス在籍時の大谷翔平選手が入場曲に使用して大きな話題となる。2022年にはテレビアニメ『ゴールデンカムイ』オープニングテーマ『NEVER SAY GOODBYE feat.Mummy-D』を、そして今年4月からスタートしたテレビアニメ『ザ・ファブル』の第1クールオープニングテーマ『Professionalism feat.般若』第2クールエンディングテーマ『BEYOND feat.MaRI』を手掛けている。

X：https://x.com/ALI_MUSIC_DANCE

Instagram：https://www.instagram.com/ali.love.music.and.dance

TikTok：https://www.tiktok.com/@ali_official_japan

YouTube：https://www.youtube.com/@ALI-ic5wf

Official Web：https://alienlibertyinternational.com