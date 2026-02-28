【饂飩の四國】春爛漫フェア 3月2日（月）より開催いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

北海道・大阪・兵庫で営業しています「饂飩の四國」では3月2日（月）より春の旬な食材をふんだんにトッピングしました季節限定メニュー3種類を発売いたします。サクサク食感の生桜海老と新玉ねぎのかき揚げをのせた「生桜海老と新玉ねぎのかき揚げ おろし醬油」に春の味覚の天ぷらをふんだんに載せた「黒酢醤油うどんと春野菜の天ぷら盛り合わせ」そして、甘めの醬油たれ風味のかしわ天に磯辺揚げにした竹の子天を載せた「香ばし醤油のかしわ天・竹の子天のぶっかけ」でございます。この機会に旬な美味しさをお楽しみください。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。

販売期間 令和8年3月2日（月）～ 5月31日（日）（予定）

冬のおすすめメニュー

■ 生桜海老と新玉ねぎのかき揚げ おろし醬油

1,000円（税込1,100円）

サクサク食感の生桜海老と空豆のかき揚げをすだちの酸味と共にお

召し上がりください。お口の中で広がります新玉ねぎの甘みも春ら

しい、爽やかな風味です。饂飩四国、春の定番人気メニューでござ

います。

生桜海老と新玉ねぎのかき揚げ おろし醬油■ 香ばし醬油のかしわ天・竹の子天のぶっかけ

980円（税込1,078円）

甘めの醬油たれに漬け込んだかしわ天と生岩のりで磯辺揚げにした

竹の子天のぶっかけうどんです。

香ばし醬油のかしわ天・竹の子天のぶっかけ■ 黒酢醬油うどんと春野菜の天ぷら盛り合わせ

1,100円（税込1,210円）

やわらかな風味の黒酢醬油うどんと、新玉ねぎ、竹の子、新ごぼう

などの春の旬な美味しさを天ぷらでお楽しみください。

饂飩の四国 店舗

黒酢醬油うどんと春野菜の天ぷら盛り合わせ

・札幌シャンテ店 北海道札幌市中央区南1条西1丁目札幌シャンテB2F 011-222-4111

［平日］ 11:00～16:00（L.O.15:30） 17:00～22:00（L.O.21:00） 金曜日のみ（L.O.21:30）［土日祝］ 11:00～22:00（L.O.21:30）

定休日／施設に準ずる

・西梅田店 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命ビルＢ1 06-4795-8080

［平日］11:00～16:00（L.O.15:30） 17:00～21:30（L.O.21:00）

［土曜日・祝日］ 11:00～16:00（L.O.15:30）

定休日／日曜日 その他施設に準ずる

・アクタ西宮店 兵庫県西宮市北口町1-1-122 アクタ西宮西館 1F 0798-69-3180

11:00～22:00（L.O21:00） 定休日／施設に準ずる

饂飩の四國ホームページ https://www.udonnoshikoku.com/(https://www.udonnoshikoku.com/)

饂飩の四國 とは

●うどんの本場・讃岐で始めてのセルフ式うどん店

1966年、「うどんの専門店です・四国」の店名で香川県丸亀市に1号店を開業。大阪など県外にも出店展開し、本場の「讃岐うどん」を全国に広める先駆けとなりました。また、当時はうどん玉を受け取り自分でテボに入れお湯の中に入れて温め、召し上がる「セルフ式うどん」でございました。今でこそ、おつゆなどはセルフ式で注がれるうどん店も普通にございますが、当時は斬新な発想でした。

●「うどん居酒屋」として

2000年7月7日より西梅田店のオープンと同時に以前までのうどん専門から、昼は本格讃岐うどん、夜

は揚げ物や逸品料理を中心にした、酒の肴を用意して「うどん居酒屋」の展開を開始しました。本格讃岐うどんとしては、出汁を瀬戸内産のいりこを使って出汁を取っています。釜玉うどん、生醤油うどんなど本番讃岐うどんをコンセプトに営業スタイルの変更を行いました。

●うどんに対するこだわり

その日の天気に聞いてから、うどんを打つ。独特のコシと風味のある、饂飩の四國のうどんは、独自の配合でブレンドした小麦から作っています。原材料がシンプルな分、素材にとことんこだわっています。

●うどんの「味の決めては出汁」

いりこは瀬戸内近海の高品質物。良質の醤油は小豆島産。塩は瀬戸内海の海水で作られた自然塩。これら厳選素材から丁寧に出汁をとっています。

●飲んで食べての食事が完結できるスタイル

夜は一品メニューとお酒が飲める店として、最後に〆うどんを召し上がっていただき、飲んで食べての食事が完結できるスタイルも饂飩の四國の特徴でございます。

その他のおもな食事メニュー

■ 四國特製 天おろし ぶっかけうどん

980円（税込1,078円）

讃岐うどんならではの腰とのど越しを存分にご堪能頂けるぶっかけうどんに海老天、半熟卵天など人気の天ぷらをトッピングしたメニューです。

四國特製 天おろし ぶっかけうどん■ 国産牛すじカレーうどん

950円（税込1,045円）

柔らかく煮込んだ牛すじとお出汁の効いたカレーうどんは不動の人気メニューです。

国産牛すじカレーうどん■ 極天丼

980円（税込1,078円）

饂飩の四國 至極の一品。海老天2本に人気の半熟卵天や旬の野菜を使用した価格もボリュームも間違いなしの一品です。

極天丼

●グランドメニューはコチラ(https://www.udonnoshikoku.com/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a1%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc/)をクリックしてください。

●饂飩の四國 公式インスタグラム https://www.instagram.com/udon.shikoku_official/(https://www.instagram.com/udon.shikoku_official/)

【運営会社概要】

社名：株式会社 壁の穴（株式会社焼肉坂井ホールディングスグループ会社）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

（東京本部）

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-26-16 柴田ビル４階

TEL ： 03-5421-2321(代) FAX ： 03-5421-2326

資本金 ： 1,000万円 従業員数 ： 90 名

事業内容：飲食店（スパゲティの専門店、イタリア料理店、うどんの専門店）

壁の穴 HP https://www.kabenoana.com/