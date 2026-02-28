【4月24日(金)19:30～開催】新年度の共創を加速｜人的資本経営時代に“信頼でつながる”スポンサー限定交流会 in 渋谷！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年4月24日(金)19:30～渋谷とKOBUSHI BEERを愛するギバー経営者やマーケターのための、特別な飲み会イベントを開催すると発表した。

2026年4月24日(金)19:30～KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー交流会

【4月24日(金)19:30~】KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー交流会

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4883512/view

信頼を起点に、共創が生まれるスポンサー限定ナイト

人的資本経営やオープンイノベーションが注目される中、「信頼」を起点にしたビジネス連携の重要性が改めて高まっています。本イベントは、約70社が参画するKOBUSHI BEERコミュニティスポンサーのみが参加できるクローズドな場。発注力と人脈、そしてギバー精神を持つ経営者・マーケターが集い、イベント共催や協業、受発注へと発展する実践的なネットワーキングを行います。名刺交換で終わらせない、信頼に裏打ちされた関係構築が特徴です。紹介（リファラル）を起点にした信頼の連鎖も強みのひとつ。実際に「この会をきっかけに数百万円規模の受発注につながった」という声も多数寄せられています。審査制を設け、テイカーを排除した質の高いネットワークだからこそ、自然な共創が生まれます。渋谷の夜を舞台に、紹介が紹介を呼ぶビジネスの循環を体感できる一夜。信頼でつながる経営者・マーケター同士が、新たな価値創造へ踏み出す場を提供します。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年4月24日(金) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー 5,000円

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーに以前ご参画いただいていた方 10,000円

ビジター決裁者(法人の執行役員以上/士業/上場企業の役職者) 15,000円

ビジター一般(役職なし/フリーランス) 20,000円

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4883512/view

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加は参加NGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETING COO 島村 恭隆

千葉県生まれ。西麻布を拠点にDJを始め、メインストリームクラブで活躍する。その後ソニーミュージックエンタテインメント入社。アーティストマネジメント、ディレクション業務、新人開発、オーディション、イベント、ライブ制作等に全国規模で携わる。2014年よりフリーになり、DJやイベントを通して培ったコネクションで、各アーティストのマネジメント、ライブ制作、動画制作、CDジャケットのアートディレクション等に携わる。各エンタメ業界を通じてアーティストプランナーとして活動もおこなう。2019年KOBUSHI MARKETINGを共同創業。

KOBUSHI MARKETING COO 島村 恭隆KOBUSHI MARKETING 営業統括CSO 石井 美有

KOBUSHI MARKETING 営業統括CSO 石井 美有

年間アポ数600。KOBUSHI BEERで経営者交流会&街コンの企画運営を年間300本担当。趣味でポーカーディーラーも務める。バンギャ。経営者やマーケターとの人脈が豊富で営業支援、マーケ支援、人材、保険とあらゆる商材を提案します。

合同会社CenternationaL 代表 亀坂 しおり

ビジネスマッチングやコンサルティングを通じ、企業の成長を支援。日本国内の経営層と広範なネットワークを持ち、新たなビジネス創出や国際的な視点での機会提供に注力している。自身の影響で新たなビジネスが生まれることを理念とし、企業や個人の可能性を最大限に引き出すことを目指す。

合同会社CenternationaL 代表 亀坂 しおり株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

早稲田大学商学部卒業。 大学卒業後、全日本空輸株式会社客室乗務部入社。 国内・国際線乗務を経て、展示会主催会社での海外営業サポート、化粧品メーカーでの商品企画開発／品質管理、2020年に株式会社COLOR.as設立し、現在は航空業界出身者のセカンドキャリア支援事業を行っている。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/