美ら島・沖縄【Club Savvy】3連泊♪エンタメビーチリゾートで特別感ステイ

ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人：伊良波清）は、2026年4月1日～10月31日の期間、3連泊以上（一部期間は4連泊）のお客さまを、スペシャルゲストとしてお迎えする、ロングステイのおもてなし「Club Savvy（クラブサビー）」をご用意いたします。

ヨット、イルカ、天然温泉etc.ご滞在に特別なおもてなしを

「ヨットクルージング」イメージ

ヨットクルージングやシュノーケル、ジェットスキー、パラセーリングなどのマリンスポーツ、ホテルに暮らすイルカや生き物とふれあうプログラム、トレジャーハンティングやキッズお仕事体験、プレミアム朝食、ランチ、キッズディナー、専用ラウンジと天然温泉、60種以上のアクティビティが無料、または特別料金（50％～10％OFF）でご利用いただけます。

心ゆくまでリゾートを楽しむ

「ドルフィンプログラム」イメージ

青い海と青い空の下で、非日常の体験をアクティブにスローに愉しみ、連泊ならではのリゾートの魅力を贅沢に堪能する、スペシャルな休日をお過ごしください。

■2026【Club Savvy】 （ロングステイ特典）

【期間】2026年4月1日～10月31日

【対象】すべての客室タイプ

【条件】3連泊以上のゲスト（2026年7月1日～9月30日は4連泊）

【内容】

「シュノーケリング」イメージ「パラセーリング」イメージ

・マリンアクティビティが無料、または特別料金

・ドルフィンプログラムが特別料金

・フィールドプログラムが無料、または特別料金

・キッズプログラムが無料、または特別料金

・専用ラウンジ「Club Savvy ラウンジ」のご利用

・「山田温泉」のご入浴

・プレミアム和朝食（1日40食限定）が無料

・Teppanブレックファーストが無料

・ランチが無料（ブッフェ・琉球定食・沖縄そばセット）

・キッズディナーが無料（12歳以下は大人同伴／ブッフェ・BBQ・和食・寿司・飲茶）

Club Savvyクラブサビー （サービスメニュー例）【アクティビティ無料】「ヨットサンセットセーリング」イメージ「クマノミ号クルーズ」イメージ

・ヨットクルージング（通常2,750円・小学生1,100円）

・ヨットサンセットセーリング（通常4,400円・小学生2,200円）

・クマノミ号クルーズ（通常3,000円・小学生1,000円）

・シュノーケルスクール（通常2,000円）

・カヌーレンタル（通常1,100円）ほか

※バナナボート

※早朝ビーチ琉球ヨーガ

※ビーチパラソル／チェア／マット

【アクティビティ50％OFF】「青の洞窟シュノーケリング」イメージ「トレジャーハンティング」イメージ

・シュノーケリングバケーション（通常7,500円）

・ジェットスキー（通常4,400円）

・青の洞窟シュノーケリング（通常7,700円）

・トレジャーハンティング（通常5,500円）

・ナイトディスカバークルーズ（通常7,000円・小学生5,000円）

・ホビーキャット（通常8,800円）

・ビッグマーブル（通常2,500円）

・ビスケットチューブ（通常2,500円）

・ソンブレロ（通常2,500円）ほか

※はりゅう船お魚観察

※美ら海調査隊

※リクガメキーパー

※ウミガメクラス

※フィッシュクラス

※アニマルライブラリー

※ドルフィンスプラッシュ ほか

【アクティビティ30％OFF】「ドルフィンエンカウンターS」イメージ「親子でパン工房」イメージ

・水納島シュノーケリング（通常12,500円）

・パラセーリング（通常8,800円）

・トローリング（通常8,000円）

・ボートフィッシング（通常7,000円）

・ハッピードルフィン（通常1組5名まで、25,000円）

・ドルフィンエンカウンターS（通常18,000円）

・三線教室（通常2,000円）

・泡盛利き酒（通常2,000円）ほか

・初めて☆お仕事チャレンジ（通常2,000円～2,700円）パティシエ、シェフ、エイサー、クマノミ号船長、ベルスタッフ ほか

・親子でバーガー作り、親子でパン工房（通常ペア4,000円～5,000円）

【アクティビティ10％OFF】「ドルフィンダイナミック」イメージ「琉球衣装で記念撮影」イメージ

・琉球衣装で記念撮影（通常4,400円～）

・ドルフィンアドベンチャー（通常30,000円）

・ドルフィンダイナミック（通常親子ペア8,000円）

【レストラン無料】「プレミアム和朝食」イメージ「Teppanブレックファースト」イメージ

・プレミアム和朝食（1日40食限定）

・Teppanブレックファースト

・ランチ（琉球定食・ブッフェ・沖縄そばセット）

※キッズディナー（12歳以下／大人同伴／ブッフェ・BBQ・和食・寿司・飲茶）

【リラックス】「山田温泉」イメージ「専用ラウンジ」イメージ

・山田温泉

・専用ラウンジ

・タラソテラピー10％OFF

＊料金は全て税・サービス料込

※マーク付きは、2連泊から既に付与されている特典です。

【ルネッサンス リゾート オキナワ】

「ルネッサンス リゾート オキナワ」イメージ

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる、全室オーシャンビューのエンターテイメント・ビーチリゾート。60種以上のアクティビティ、室内＆屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうプログラム、キッズお仕事体験など、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。

「サンセットBBQ」イメージ「琉球炭火焼」イメージ

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、和食、フレンチ＆鉄板焼など、個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。

「ルネッサンス リゾート オキナワ」イメージ

ロングステイ特典「Club Savvy」、記念日のおもてなしも好評です。グループホテル「ココ ガーデンリゾート オキナワ」へ、は無料の定時バスで15分。

