流行を追わない新提案。“静かな格”を纏う服、NUUUII始動

「オシャレは、年齢じゃない。」感覚で選ぶ人へ。新ブランド《NUUUII》誕生

株式会社antiqua

年齢に縛られず、自分の感覚でオシャレを選びたい人へ。

ファッションブランドの株式会社 antiqua（アンティカ）より、流行でも性別でもなく、“積み重ねた感覚”を信じるためのブランドが誕生しました。

主張しすぎないのに印象に残る、ブラウス＆ワンピース4型を同時展開します。

■ 流行ではなく、記憶に残る価値

詳細を見る :https://www.antiqua.co.jp/view/page/index_nuuuii

Antique × Luxury

Silent Luxury, Aged Memory

Born in Dubai



時間を纏う服。

光を吸う布。

静かな格。



流行を追わない。

けれど、古びない。



時間を重ねたような質感。

光をやわらかく吸い込む布。

主張しすぎないのに、確かな存在感。



それは、華やかさではなく

「静かな格」を纏うということ。



アンティークの持つ奥行きと、

ラグジュアリーの持つ品格を、

今の空気で再構築する。



新品なのに、どこか記憶に触れる。

着るほどに、その人の時間を重ねていく服。



NUUUIIは、

“時間を纏うためのラグジュアリー”。

■ドビー織り 総柄ブラウス

綿100％の風合い豊かなドビー生地に、ヴィンテージ感漂う柄を重ねた存在感ある一枚。

程よく開いたスキッパーネックとゆったりシルエットが、抜け感と軽やかさを演出します。

ヒップにかかる丈感で体型カバーも叶い、前開き仕様で羽織りとしても活躍。

ナチュラルにもモードにも着こなせる、NUUUIIらしい主役ブラウスです。

・商品番号：NUI-00006

・カラー：ミックス

・サイズ：Onesize

▼ 商品ページ：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029576

■ドビー織り 花柄ワンピース

綿100％のドビー生地に繊細な花柄をのせた、奥行きあるロングワンピース。

程よく開いたシャツカラーと、ストンと落ちるIラインが甘さを抑え、大人にちょうどいいバランスに仕上げました。

足首にかかるロング丈にサイドスリットを施し、軽やかな足さばきを実現。

きれいめにもモードにも着こなせる、上品さと辛さを併せ持つ一着です。

・商品番号：NUI-00054

・カラー：ブラック

・サイズ：Onesize

▼ 商品ページ：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029628

■ドビー織り シアーブラウス

空気を含んだような軽やかなシアードビー生地に、繊細な花柄をのせた一枚。

程よく開いたスキッパーネックとゆったりシルエットが、自然な抜け感を演出します。

前立てと袖口の柄切り替えがさりげないアクセントに。

一枚でもレイヤードでも映える、印象に残るシアーブラウスです。

・商品番号：NUI-00004

・カラー：ミックス

・サイズ：Onesize

▼ 商品ページ：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029574

■ドビー織り ロングワンピース

綿100％のドビー生地に木版風の柄を重ねた、奥行きあるロングワンピース。

キーネックが顔まわりに抜け感をつくり、すっきりとした印象に導きます。

足首まで届く丈感で体型カバーも叶え、前開き仕様で羽織りとしても活躍。

ナチュラルにもモードにも着こなせる、静かな存在感を放つ一着です。

・商品番号：NUI-00029

・カラー：ミックス

・サイズ：Onesize

▼ 商品ページ：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029601

■ NUUUIIが届けたいもの

それは「若く見せる服」でも「流行に乗る服」でもありません。

今の自分に、自然に似合う服。

経験を重ねた感覚を肯定する服。

誰かの基準ではなく、自分の基準で選ぶオシャレを。

NUUUIIは、その選択肢になります。

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/