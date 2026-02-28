3/7（土）開催！ステージで100点を叩き出せ！春のカラオケ王決定戦【大阪・岸和田】
優勝賞金3万円。春のカラオケ王を決める本格大会
2026年3月7日（土）大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」にて、「ワタワン春のカラオケ王決定戦2026」を開催いたします。
予選・決勝形式で進行し、その日一番の“カラオケ王”を決定。
本格ステージと大型モニターによるスコア表示で、挑戦の瞬間を会場全体が共有します。
優勝者には賞金30,000円。
準優勝20,000円、3位10,000円。
本気の歌声を、春のステージで響かせてください。
誰でも挑戦できるステージ
事前予約なら参加費1,000円（3/6 13:00まで）。
当日参加は1,500円。
「歌に自信がある」方はもちろん、
「一度ステージで歌ってみたい」という挑戦も大歓迎。
プロ・アマ問わず参加可能。
会場全体があなたのステージになります。
U-12キッズ賞あり。子どもも主役になれる
12歳以下を対象とした
「U-12歌うまキッズ賞」もご用意。
受賞者には
・お菓子詰め合わせ
・賞状
さらに、ワタワン特別賞として
京町湯屋SOKOTOTO お風呂＆サウナ平日無料券＋賞状も贈呈。
子どもも大人も同じステージで輝ける大会です。
【大会スケジュール】
● 11:00～12:30 受付＆自由練習
※事前予約の方も受付必須
※実際のステージ設備でリハーサル可能
● 13:00 開演
【予選】
ワンコーラス歌唱。
審査により上位3名が決勝進出。
【決勝】
事前に決めた楽曲をフルで披露。
春のカラオケ王を決定します。
【表彰】
● 15:00頃終了予定
午前受付・午後完結型のため、家族で参加しやすいコンパクトな大会構成です。
本格ステージでリハーサル可能
受付時間内は、実際の大会と同じステージ設備でリハーサル可能。
マイク、音響、モニターを使って本番さながらの練習ができます。
“ただのカラオケ”ではない、観客の拍手と歓声に包まれるライブ体験を。
開催概要
■ ワタワン春のカラオケ王決定戦2026
開催日：2026年3月7日（土）
会場：WHATAWON（Floor Disco Ball）
参加費：
事前予約 1,000円（～3/6 13:00まで）
当日参加 1,500円
【賞金】
優勝 30,000円
準優勝 20,000円
3位 10,000円
【特別賞】
U-12歌うまキッズ賞
ワタワン特別賞
申込みは画像内QRコードより受付中。
会場について｜WHATAWON（ワタワン）
ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、
ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる
海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、
愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、
家族みんなが楽しめる1日をお届けします。
日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』
南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。
■施設概要
所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1
敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分
