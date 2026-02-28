【イベント開催】ROSA CLARA M Collection（ロサクララ　エムコレクション） ドレス試着会 開催［株式会社ドルチェ楽器・株式会社VELAIR共催］

株式会社VELAIRドルチェ楽器大阪店

管楽器専門店 株式会社ドルチェ楽器（本社：大阪市北区）と ROSA CLARA M Collection輸入総代理店 株式会社VELAIR（本社：京都市北区）は、ロサクララMコレクションのドレス試着会を2026年3月13日（金）～15日（日）にドルチェ楽器大阪店にて開催します。このイベントは、昨年12月に日本初上陸したスペイン発のハイクオリティドレスブランドを多くの方にお披露目し、実際にご試着頂くことでブランドの着心地をご確認いただくこと、そしてブランドを身近に感じて頂くことをテーマにしています。新作ドレスが多数揃い、フェアならではの特典もご用意しております。この機会にぜひ、お手に取ってご覧ください。

ドレスのラインナップ紹介

試着会に多数揃う新作ドレスの一部を、フェアに先がけて紹介します。会場で是非、スペインブランドならではの発色の美しさ、ユニークなデザインをお楽しみください。

【9JL4】サイズ38/40/42 価格\165,000（税別）【9J68】サイズ38 価格\161,000（税別）【9J97】サイズ40 価格\179,000（税別）

ドレス試着会の詳細

開催場所： ドルチェ楽器大阪店１階

大阪府大阪市北区角田町２ー７（各線大阪駅より徒歩５分）

https://www.dolce.co.jp

開催日時： 2026年3月13日（金）、14日（土）、15日（日）12時～17時

参加費 ： 無料

試着予約： お一人様３０分

予約方法： ドルチェ楽器大阪店にて電話予約受付中 Tel. 06-6377-1117

営業時間 11時～19時 / 定休日 木曜日

ご成約特典

このイベントでは、フェアならでの特典をご用意しています。

▪️お直し完了後、アートホールOsakaにて写真撮影、データ２カットをプレゼント！

▪️お直し丈つめ無料！

この機会にぜひ、ロサクララMコレクションの着心地をお試しください。

ロサクララの世界観を体感する特別な３日間へ

昨年12月よりドルチェ楽器様にてお取り扱いを開始し、現在ご好評をいただいておりますロサクララMコレクション。このたび、新作ドレスを多数取り揃え、ブランドの世界観や上質な着心地を実際にご体感いただける試着会「DRESS FITTING in Dolce Instruments Osaka」を開催いたします。

ほかでは出会えない、デザイナー ロサクララならではの洗練された個性と美しいシルエットを、ぜひ間近でお楽しみください。特別な3日間となるよう、魅力的なご来場特典もご用意しております。

皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。

株式会社VELAIR 代表 細谷祐子

https://velair.co.jp(https://www.velair.co.jp)