株式会社Career Art、JAPHICマークを取得

株式会社Career Art

株式会社Career Art（本社：東京都渋谷区、代表取締役：土井啓史、以下Career Art）は、このたび、個人情報保護に関する第三者認証制度「JAPHICマーク（Japan Personal Information Protection and Compliance）」を取得いたしました。

Career Artでは、今後より多くの方が安心してキャリアについて考え、相談できる環境づくりを一層推進してまいります。本認証の取得は、その基盤を強化するための取り組みの一環です。

JAPHICマーク取得の背景

Career Artが提供するキャリア支援は、単なる求人紹介にとどまらず、人生観や価値観、将来への不安といったテーマにまで踏み込んだ対話を重視しています。

そのため、キャリア相談の過程で、非常にセンシティブな個人情報や本音をお預かりする機会もございます。

こうした大切な情報をお預かりする責任をより真摯に全うするべく、情報管理体制の適切性を第三者の視点で確認・認証いただくことで、より安心してご相談いただける体制を整えることを目的に、JAPHICマークを取得いたしました。

Career Artのキャリア支援スタンス

Career Artは、転職そのものを目的としたキャリア支援は行っていません。

一人ひとりが「どんな人生を送りたいのか」「何を大切にして働きたいのか」を丁寧に言語化し、理想のキャリア実現に向けた選択肢を共に考えることを大切にしています。

その結果として、転職を選択される方もいれば、現職での挑戦やスキルアップ、副業といった道を選ばれる方もいます。

Career Artは、目先の決断ではなく、中長期的なキャリアの納得感を重視した支援を行っています。

今後について

Career Artは今後も、個人情報保護体制の継続的な向上に努めるとともに、キャリアについて深く考えたいと感じている方が、安心して一歩を踏み出せる機会を創出し続けます。

一人ひとりのキャリアに真摯に向き合い、理想のキャリア実現のためのパートナーとして、飽くなき成長を続けて参ります。



【会社概要】

会社名:株式会社Career Art

所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1恵比寿グリーングラス

代表者：土井啓史

会社HP：https://career-art.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

HPよりお問合せください。

https://career-art.co.jp/contact/