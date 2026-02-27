システム障害からの復旧へのご支援に感謝を伝えるグループ全社活動「THANKS ACTION」を実施

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社（本社 東京、社長 川原浩）は、2025年9月に発生したサイバー攻撃によるシステム障害からの復旧に際し、ご支援いただいた関係者の皆さまに感謝の気持ちをお伝えする全社活動「THANKS ACTION」を実施します。その一環として、3月に全国7か所でオリジナルデザインの「ミンティア」を合計で約10万個配布します。

「ミンティア」の配布は、社長をはじめとする経営層や各支店のメンバーが中心となり、システム障害発生以降、支えてくださった皆さまへのお礼を目的に実施します。アサヒグループ食品の支社がある札幌市、仙台市、東京(渋谷区)、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市の７か所で各地区2日間配布します。

オリジナルデザイン「ミンティア」は、アサヒグループ食品の幅広い商品ブランドの紹介を兼ねたデザインとしています。

アサヒグループ食品合計の2025年の販売実績は、システム障害により通常出荷に制限があったことから概算で前年をわずかに下回りました。しかしながら、流通の皆さまなどのご協力により、多くのブランドを順次通常通りの出荷体制に復旧させることができました。特に「ミンティア」の2025年の販売実績は前年比二桁増と大きく伸長し、コロナ禍前を上回る過去最高の販売となりました。

アサヒグループでは、“期待を超える商品・サービスによるお客様満足を追求する”という原点に立ち返り、システム障害時に皆さまに支えていただいたことの感謝を今後の原動力に変えて、さらなる成長に向けて取り組んでいきます。