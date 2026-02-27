【イベント出展レポート】大盛況！「資産運用フェス2026- Spring-」にSBI FXトレードが出展しました

SBI FXトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で、個人投資家向けに外国為替取引サービスを提供するSBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生、以下「当社」）は、2026年2月15日（日）、東京国際フォーラムにて開催されたSBI証券主催「資産運用フェス2026- Spring-」に出展いたしました。

当日は天候にも恵まれ、開場直後から閉会まで、資産運用に対して熱い思いをお持ちの多くのお客さまにご来場いただきました。当社ブースへ足を運んでくださった皆さま、誠にありがとうございました！

■ブースの様子

当社ブースでは、皆さまの投資に役立つさまざまな企画をご用意いたしました。

・FXに関する個別相談

・資産運用に関する調査アンケート

・当社サービス資料の配布

・特製カレンダーが当たる抽選会

また、調査アンケートにご回答いただいた方には、ノベルティとして「投資にきっと勝つ！特製お菓子」をプレゼントさせていただきました。個別相談では、初心者の方から経験者の方まで、日頃のお悩みや疑問について直接お話しをうかがうことができ、大変貴重な時間となりました。

■特別ゲスト登場！

さらに当日は時間限定で、当社公式YouTubeチャンネルにもご出演いただいている、田崎さくらさんと安藤咲良さんがブースに駆けつけてくださいました。

お二人にはノベルティの配布をお手伝いいただいたほか、ご来場の皆さまと直接お話しいただく場面もあり、多くの方にお立ち寄りいただきました。

■資産運用フェス来場者アンケート結果を公開！

今回、SBI FXトレードのブースにお越しいただいた約1,000名の方を対象に、「資産運用に関するアンケート」を実施いたしました。ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

アンケート結果からは、ご来場の皆さまの投資動向や、お金・資産形成に対する考え方を知ることができました。以下にて集計結果を紹介いたします。

アンケート結果からは、



「将来のために資産形成をしたい」

「収入源を増やしたい」

「少額から無理なく、長期・分散投資を始めたい」



といった、資産形成に対する皆さまのリアルで前向きな意識がうかがえました。

■少額から分散投資を始めるなら「つみたて外貨」

こうしたニーズにお応えするサービスとして、SBI FXトレードでは、外貨をコツコツ積み立てられる「つみたて外貨」を提供しています。

「一度に大きな金額を投資することに抵抗がある」

「リスクを分散しながら、コツコツ資産を積み立てていきたい」

「円安の中、円だけに頼った資産形成に不安を感じている」

という方に、無理のないペースで外貨投資を始めていただけるサービスです。

ぜひこの機会に、ご自身のポートフォリオの一部として「つみたて外貨」を検討してみてはいかがでしょうか。

▼「つみたて外貨」サービスページはこちら

https://www.sbifxt.co.jp/advantage/routine_index.html

今回のイベント出展を通じて、多くのお客さまと直接お話しし、資産運用に対するリアルな声をお聞きすることができました。



今後もSBI FXトレードでは、皆さまの資産形成に役立つ情報発信とサービス提供に努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪SBI FXTRADEおよび積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBI FXTRADEにおいては、個人のお客さまは取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客さまは一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX＜つみたて外貨＞においては、取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp