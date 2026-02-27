日本円と価値が連動するステーブルコイン『JPYC』を発行するJPYC株式会社へ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、明治安田未来共創投資事業有限責任組合（以下、明治安田未来共創ファンド）は、日本円と価値が連動するステーブルコイン『JPYC』を発行するJPYC株式会社（本社：東京都千代田区 / 以下、JPYC）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

インターネット上の経済活動が高度化する中、従来の銀行送金やクレジットカード決済に代わる、より柔軟で透明性の高いデジタル決済手段が求められています。加えて、急速なAI技術の進展に伴い、膨大な数のAIエージェントが微小な決済を高速に繰り返す「自動化された経済」の到来が現実味を帯びており、これに対応できる日本円ベースの決済基盤の整備は急務と言えます。

JPYCは、資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めて*1となる日本円ステーブルコイン『JPYC』の発行を手掛けています。JPYCは、複雑な手続きなしに24時間即時・低コストの決済を可能にすることで、より利便性の高い金融・決済環境を実現します。将来的にはAIエージェントが自律的に報酬を支払い、サービスを享受する次世代の取引形態を支える「未来の金融インフラ」として、核心的な役割を担うことが期待されます。

グローバル・ブレインはJPYCが取り組む日本円建てステーブルコインの普及がもたらす社会的な利便性向上の可能性を高く評価し、出資を決定いたしました。今回の出資を機に、明治安田生命保険相互会社と連携し、JPYCのさらなる社会実装に向けて支援してまいります。

*1 国内資金移動業者として日本初となる日本円建てステーブルコイン『JPYC』を2025 年10 月27 日より正式に発行開始

https://corporate.jpyc.co.jp/news/posts/jpyc-ex-launch

■JPYCについて

会社名 JPYC株式会社

所在地 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

代表者 岡部 典孝

設立日 2019年11月

事業内容 電子決済手段の発行および償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関するコンサルティング、他

URL https://corporate.jpyc.co.jp/

■明治安田未来共創ファンドについて

登記上の名称 明治安田未来共創投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 50億円

運用期間 10年間

有限責任組合員 明治安田生命保険相互会社

投資対象 １.人々の健康の維持・増進

２.地域社会の活性化

３.新たな体験を生み出す技術の革新

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com