2026年3月18日開催　新千歳空港の合同企業説明会＆業界研究の運営をサポート

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム(東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮)は、北海道エアポート株式会社（北海道千歳市 代表取締役社長：山崎 雅生）が2026年3月18日に開催する合同企業説明会＆業界研究の運営をサポートいたします。

アイデムは2023年3月に新千歳空港の施設専用採用ホームページを開設し、これまで職場見学会や合同企業説明会、合同業界研究会の運営をサポートしてまいりました。そのような過去の実績を受け、今回開催するイベントにおいてもサポートを受託。当日は、昨年人気のあった特別セミナーを開催します。アイデムはこれまで培った様々な人材募集のノウハウを活かし、空港内事業者の採用負担軽減と共に、就業を希望される求職者の応募意欲を高めることに寄与します。

■合同企業説明会＆業界研究 https://www.cts-airport-job.jp/ctsairport/lp1/index2.htm(https://www.cts-airport-job.jp/ctsairport/lp1/index2.htm)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2663/table/1647_1_8100979131e42febd1bb65959d609da8.jpg?v=202602280451 ]

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https: //www.aidem.co.jp(https://www.aidem.co.jp)

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。