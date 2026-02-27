【記事公開】業務分析の手法5選を紹介！効果的な進め方を解説｜株式会社リンプレス

株式会社リンプレス記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c196

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『業務分析の手法5選を紹介｜効果的な進め方は？』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。

タイトル：業務分析の手法5選を紹介｜効果的な進め方は？

DX推進や業務改善を進めるうえで欠かせないのが「業務分析」です。

しかし、業務分析と聞くと「何から始めればいいのかわからない」「具体的な手法が見えない」と感じる担当者も多いのではないでしょうか。業務分析は、現状を正しく把握し、課題の原因を明確にすることで、効果的な改善策につなげるための重要なプロセスです。

本記事では、業務分析の基本的な考え方から代表的な手法、進め方、ゴールまでをわかりやすく解説します。

- 業務分析とは？- 業務分析が必要となるケース・DXプロジェクトの立ち上げ・システム導入やリプレイスの検討・業務トラブル・ミスの改善・生産性の低下・業務全体像の把握- 業務分析の手法一覧・手法１.現場へのヒアリング・手法２.業務フローの可視化・手法３.フレームワークを活用した整理・手法４.データ分析・手法５.業務の棚卸し- 業務分析の進め方・1.現状把握・2.課題整理・3.改善案の立案・4.効果測定- 業務分析のゴールとは？- 業務改善・原因分析はリンプレスにお任せください- まとめ＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/