【記事公開】業務分析の手法5選を紹介！効果的な進め方を解説｜株式会社リンプレス
株式会社リンプレス
- 業務分析とは？
- 業務分析が必要となるケース
・DXプロジェクトの立ち上げ
・システム導入やリプレイスの検討
・業務トラブル・ミスの改善
・生産性の低下
・業務全体像の把握
- 業務分析の手法一覧
・手法１.現場へのヒアリング
・手法２.業務フローの可視化
・手法３.フレームワークを活用した整理
・手法４.データ分析
・手法５.業務の棚卸し
- 業務分析の進め方
・1.現状把握
・2.課題整理
・3.改善案の立案
・4.効果測定
- 業務分析のゴールとは？
- 業務改善・原因分析はリンプレスにお任せください
- まとめ
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『業務分析の手法5選を紹介｜効果的な進め方は？』と題した記事を公開しましたので、お知らせします。
■記事概要
タイトル：業務分析の手法5選を紹介｜効果的な進め方は？
DX推進や業務改善を進めるうえで欠かせないのが「業務分析」です。
しかし、業務分析と聞くと「何から始めればいいのかわからない」「具体的な手法が見えない」と感じる担当者も多いのではないでしょうか。業務分析は、現状を正しく把握し、課題の原因を明確にすることで、効果的な改善策につなげるための重要なプロセスです。
本記事では、業務分析の基本的な考え方から代表的な手法、進め方、ゴールまでをわかりやすく解説します。
■目次
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/