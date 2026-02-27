幹事の準備負担を軽減し、参加者満足度の高い宴会を実現「楽々宴会」サービスを2026年3月より提供開始

株式会社スティルアン

フレンチレストラン キャトルセゾン浜松（運営：株式会社スティルアン／本社：浜松市、代表取締役社長：大石 奉樹）では、2026年3月より法人・団体向け宴会サービス「楽々宴会」の提供を開始しました。

会場選定から料理手配、景品・記念品の準備まで宴会に必要な手配をワンストップでサポートし、幹事の負担軽減とスムーズな宴会運営を実現する新サービスです。

■ サービス開始の背景

近年、企業宴会や団体パーティーの開催ニーズが回復する一方で、幹事を担当する方からは「会場探しに時間が取れない」「景品手配が負担」「当日の進行に不安がある」といった声が多く寄せられていました。

特に歓送迎会や忘新年会シーズンは通常業務と並行して準備を進める必要があり、幹事の負担が大きくなりがちです。

こうした課題を受け、宴会準備を一括してサポートすることで、参加者全員が安心して楽しめる宴会を実現したいという想いから本サービスを開始しました。

■ 「楽々宴会」3つの特徴

1．専任プランナーによるトータルサポート

ウェディング運営で培った経験を活かし、専任プランナーがご要望のヒアリングから当日の進行サポートまで一貫して対応します。初めて幹事を担当する方でも安心して準備を進めていただけます。

2．景品・記念品・手土産の手配も一括対応

宴会を盛り上げる景品や、感謝を伝える記念品・手土産の手配も可能です。カタログから選ぶだけで当日会場にご用意できるため、幹事の準備負担を軽減します。

3．シーンに合わせて選べる料理スタイル

本格フレンチのコース料理からカジュアルなビュッフェまで、宴会の目的や規模に応じて最適な料理スタイルを提案します。レストランで培ったおもてなしを活かした料理とサービスが特徴です。

■ こんなシーンでご利用いただけます

＊歓送迎会・異動のお祝い

＊忘年会・新年会

＊周年記念パーティー・式典

＊社内表彰式・懇親会

＊会議後の食事会

＊同窓会・OB会

■ 主な利用対象

・初めて幹事を担当する方

・業務が忙しく準備時間を確保しにくい方

・景品選定や手配の手間を減らしたい方

・参加者に満足度の高い宴会を企画したい方

■ ご利用の流れ

STEP 1｜お問い合わせ・ご相談

開催日時・人数・ご予算などをお聞かせください

STEP 2｜会場・プランのご提案

ご希望に合った会場と料理プランをご提案いたします

STEP 3｜景品・記念品の選定

必要に応じて景品や手土産をカタログからお選びいただけます

STEP 4｜当日

会場設営・進行サポートもお任せください

■ 詳細・お問い合わせ

宴会・パーティー専用サイト：https://l-qs-party.com/(https://l-qs-party.com/)

楽々宴会サービス詳細：https://www.piary.jp/rakurakuenkai/(https://www.piary.jp/rakurakuenkai/)

■ 会社概要

商号：株式会社スティルアン

代表者：代表取締役社長 大石 奉樹

所在地：〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町326-30

設立：平成13年12月25日

事業内容：婚礼衣装事業、式場運営・婚礼プロデュース事業、レストラン事業（オーベルジュ・グランピング）、宴会・プロデュース事業

ホームページ：https://company.styleun.com/