北海道民放ラジオ4局合同キャンペーン「道民radikoチャレンジ」第二弾がスタート!

北海道放送株式会社

HBCラジオは、STVラジオ、AIR-G′、FM NORTH WAVEと共同で、スマートフォンやアプリ・パソコンでラジオ放送が聴ける「radiko」のPRを行う4局合同キャンペーン、「道民radikoチャレンジ!」の第二弾を実施します。

1月下旬から2月上旬の期間はキャンペーン第一弾として、北海道や札幌市が実施する防災訓練や、「さっぽろ雪まつり」にブース出展し、radikoアプリのPRや、災害時の情報収集にも便利な活用法のレクチャーなどを行いました。

2026年2月24日(火)~3月19日(木)は、radikoのシェア機能やタイムフリー機能を活用したプレゼントキャンペーンを実施します。さらに3月1日(日)20時台には、4局が特別番組を放送。過去に放送した人気番組を聴くことができるほか、番組内で発表されるキーワードを集めると、抽選で豪華賞品が当たります。

■HBCラジオ 特別番組タイトル

道民 radiko チャレンジ!~『カーナビラジオ午後一番!』 懐かしシーンをもう一度~

■放送日時

2026年3月1日(日) 20:30~21:00

■出演

堀内美里 / 再放送パート:YASU、田村美香、小橋亜樹、DON

☆道路情報コーナーで「ヘリ中継」!?

2001年5月3日放送の『カーナビラジオ午後一番!』を一部抜粋して再放送!

3月1日(日)以降は「radikoタイムフリー」を使ってお聴きいただけます。

【北海道民放ラジオ4局合同キャンペーン 道民radikoチャレンジ!】

■期間

2026年2月24日(火)~3月19日(木)

■各局特設ホームページ

H B C ラ ジ オ : https://www.hbc.co.jp/radio/information/article.html?id=16895

S T V ラ ジ オ : https://www.stv.jp/radio/bangumi/topics/douminradiko.html(https://www.stv.jp/radio/bangumi/topics/douminradiko.html)

A I R - G ′ : https://www.air-g.co.jp/hotnews/1838/

FM NORTH WAVE : https://www.fmnorth.co.jp/topics/1578/(https://www.fmnorth.co.jp/topics/1578/)

【お問い合わせ】

HBC視聴者センター 【電話】011-232-5806

【受付時間】平日午前10:00~午後5:30(土日祝、年末年始は除く)

北海道放送株式会社（HBC）

【配信】

北海道放送株式会社 メディア戦略局 編成部