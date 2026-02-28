マリナ リナルディ 2026年秋冬コレクション「The Shape of Joy」を発表

株式会社マックスマーラ ジャパン

MARINA RINALDI(マリナ リナルディ)は、2026 年秋冬ミラノファッションウィークにて、新作コレクション「The Shape of Joy（歓びのかたち）」を発表いたします。

「歓び」は、どのようなかたちをしているのでしょうか。

それは目に見え、感じ取る事ができ、そして身に纏うことのできる感情。本コレクションにおいて、喜びはフォルムとなり、曲線となり象徴的なディテールへと姿を変えました。それは、正確に描かれた曲線であり、一目でそれと分かる象徴的なエレメント。予期せぬ展開や、偶然の幸運がもたらす高揚感のように、「絶えず動き続ける感情」そのものです。

今シーズンの核となるのは、真珠（パール）のように豊潤で、誘惑的かつ気品に満ちたフェミニニティ。パールは装飾であると同時に、すべての女性を唯一無二の存在にする「美しい不完全さ」の象徴です。ラグジュアリー、躍動感、そして人生の紆余曲折さえも楽しむ姿勢。本コレクションは、想像力に火を灯す、比喩を超えた新たな提案です。

また、コレクションは、「ウェーブ（波）」というしなやかなグラフィック要素によって束ねられた視覚的な物語として展開します。シルエットをなぞる波の動きは、硬質さとは対極にある「柔らかさ」を表現しています。トップスやカーディガン、セーターには、全面にあしらわれたものから繊細なディテールまで、パールの光沢が輝きを添えます。今シーズンのマストハブとして、パールを散りばめたバケットバッグも登場します。幾何学プリント、バックステッチ、装飾的なディテールが重なり合い、自らを誇り高く表現するフェミニニティを構築します。カラーパレットはテラコッタやレザーの温もりから、ディープブルーやブラックの深みへ。そこに差し込むパールホワイトが、純粋さと光をたらします。構築的なカットと、流れるようなライン。相反する要素が交差し、立体的な美しさを演出します。

「歓び」が、形を成して現れる。

それは、マリナ リナルディのエッセンスを、より自由に、より大胆に再構成した、包容力溢れる物語です。

About MARINA RINALDI

イタリア生まれのマリナ リナルディは、知的で美しい女性たちの為に、あらゆるライフシーンに対応可能なコレクションを豊富なサイズバリエーションで展開するブランドです。40 年以上にわたり研究された独自のパターンとカッティングから生まれる着心地の良さとシルエット、そして高品質でモダンなスタイルは、世界中の女性たちから愛されています。