【３月限定】神戸の生田神社にて切り絵御朱印・四輝朱印など限定御朱印６種を授与！！

1.令和８年３月限定御朱印について

生田神社

生田神社（兵庫県・神戸市）にて令和８年３月１日（日）より切り絵御朱印２種・四輝（しき）朱印をはじめ、３月限定の御朱印６種を授与いたします。

３月限定御朱印切り絵御朱印【春はあけぼの】切り絵御朱印【春はあけぼの】

清少納言の随筆『枕草子』の冒頭を飾る「春は夜がほのぼのと明けようとする夜明けの頃がいい（趣がある）」という「春はあけぼの」の文字を配し、春の夜明けの情景をイメージし、切り絵で表現いたしました。

新しい出会いの季節でもあるこの「春」が、たくさんの良き御縁に結ばれる麗しい季節となることをお祈りいたします。

※デザインの一部を通常のレーザーカットではなく、レーザーの出力を調整し、紙を削る技法（ハーフカット）にて他には無い表現をしております。





授与期間：令和８年３月１日～３月３１日※状況により無くなる場合もございます。初穂料：１，０００円https://ikutajinja.official.ec/items/136430561切り絵御朱印【春詣】

この御朱印は、生田神社の社紋の八重桜をモチーフに桜の花を重ね、ひな祭り(桃の節句)になじみ深い「つるし雛」を散りばめ、草木がいよいよ生い茂る三月をイメージして切り絵で表現いたしました。

縁結びの神である生田神社の大神様のご神徳をお受けになり、幾重にも重なる良きご縁に恵まれることをお祈りいたします。



授与期間：令和８年３月１日～３月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/136530517

切り絵御朱印【春詣】四輝朱印【花暦（はなごよみ）】四輝朱印【花暦（はなごよみ）】

移ろう春の美しさを、「エッチング加工」の複雑な煌めきで表現した御朱印。

生田大神との尊い御神縁に結ばれ、冬の厳しい寒さから春の暖かな日の光を浴び、梅や桜、生き物たちが生き生きと光り輝くように、この季節が心健やかで心華やぐ季節となりますことをお祈りいたします。

約A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和８年３月１日～４月３０日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/136843187

３月限定御朱印【やよい】

この御朱印は、寒さの中にも凛と咲き、春のはじまりを感じさせる椿と、太陽の光に包まれ、大地を明るく黄金色に染める菜の花を神戸の街に配し、移ろう春の様子を華やかに表現、調製したものです。

大神様との御神縁のもと、光に満ちた喜び溢れる月となりますことをお祈りいたします。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和８年３月１日～３月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/136925995

３月限定御朱印【やよい】３月限定御朱印【華】３月限定御朱印【華】

この御朱印は、健やかな成長を願う愛らしい飾り雛をデザインし、桃の花や鞠などをちりばめ、華やかな中に温もりを感じる柔らかな様子を表現、調製したものです。

生命力豊かな生田大神様の御神徳のもと、心も身体も健やかな良き月となりますことをお祈りいたします。

※A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和８年３月１日～３月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/136926245

春期限定御朱印【春詣】

この御朱印は、季節ごとに調製した特別なものです。

縁むすびの神である御祭神「稚日女尊」を中央に揮毫し、社紋の八重桜と本年の干支である「午」、桜の花やその周りをひらひらと舞う蝶をデザインし、春の穏やかな情景を表現しました。

良き御縁に結ばれ、心豊かな季節となることをお祈りいたします。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和８年３月１日～５月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/136926122

２．限定御朱印の郵送について

春期限定御朱印【春詣】

郵送をご希望の方は下記の生田神社限定御朱印の郵送ページにお進み下さい。

https://ikutajinja.official.ec/

３．生田神社について

生田神社外観

地元神戸では「いくたさん」と呼ばれ親しまれている生田神社。神功皇后摂政元年（西暦２０１年）三韓よりの帰途、今の神戸港の沖合で船が進まなくなった為に神占を行ったところ、稚日女尊が現れ、「私は活田長峡国に居りたい」と申されたので、海上五十狭茅によって祀られました。縁結び、健康長寿、商売繁盛、家内安全をはじめ、恋愛成就や安産祈願の御利益があり、神戸の守り神として広く御崇敬いただいております。



生田神社

住所：〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通１－２－１

電話番号：078-321-3851

URL：https://ikutajinja.or.jp/