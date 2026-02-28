ミステリの名手による最新短編集『わたしたちが泥棒になった理由』（松尾由美・著）、新潮文庫より2月28日（土）発売！

株式会社新潮社

TBSラジオ・新潮社共同企画から誕生した、絶品短編集！

誘拐・窃盗・脅迫……。あなたの隣人、ごく普通の男女が行った、人生でたった一度の“優しい”犯罪!!

きりりとロジカルでほろっと泣ける、ミステリ集です。

この作品集が生まれたきっかけは、TBSラジオ・新潮社の共同企画がスタートしたことでした。

音声コンテンツAudioMovie(R)のために、松尾由美さんに「おばあちゃんの旅」という原作を書下ろしていただいたのです。現在も下記のアドレスから聞くことができます。

▶ https://audiomovie.jp/grandma

優しいおばあちゃんはなぜマジメな小学生・ススムくんを誘拐したのか──。

「おばあちゃんの旅」は、ミステリと人間ドラマが絶妙なバランスを見せる作品でした。

この作品で描かれた「ごく普通の男女が起こした、人生でたった一度の犯罪」をコンセプトとして、短編を書下ろしていただくことになりました。そして生まれたのが、本作『わたしたちが泥棒になった理由』です。

ネット通販の倉庫で働いていた姉妹が世にも恐ろしいトラブルに巻き込まれて（「わたしたちが泥棒になった理由」）。「運動会を中止しないと爆破する」。小学校にかかってきた脅迫電話の謎を追うわたし（「ただし例外として」）。あるバーで出会ったふたりの男。やがて明らかになる《白猫消失事件》の驚くべき真実（「空を飛んだ猫」）。

犯行の動機は、正義、人情、恋心？

「優しい犯罪者」たちが競演する、ほろっと泣けるミステリ集がここに誕生しました。

解説は、大阪大学経済学部を卒業後、サラリーマンとして働きながら、社会人落語日本一決定戦で優勝。2024年に「R-1グランプリ」ではアマチュアとして初の決勝に進出した、どくさいスイッチ企画さん。ショートショートも手がける鬼才が、収録された6作品を鋭く読み解きます。

【収録作品】

おばあちゃんの旅 （TBSラジオ・新潮社共同企画、AudioMovie(R)原作）

おじいちゃんの配達

わたしたちが泥棒になった理由

ただし例外として

嘘つきなサンタクロース

空を飛んだ猫

■ 書籍内容紹介

優しいおばあちゃんはなぜマジメな小学生を誘拐したのか（「おばあちゃんの旅」）。ネット通販の倉庫で働いていた双子の姉妹が恐ろしいトラブルに巻き込まれて（表題作）。バーで出会ったふたりの男。やがて明らかになる《白猫消失事件》の真相（「空を飛んだ猫」）。ごく普通の男女が人生でたった一度だけ起こした犯罪。その“切ない動機”とは。鋭い切れ味＆人間ドラマ。名手が描く６つのミステリ。【解説：どくさいスイッチ企画（芸人）】

■ 著者紹介

松尾由美（まつお・ゆみ）

1960（昭和35）年、金沢市生まれ。お茶の水女子大学卒。会社員を経て作家に。’89（平成元）年に『異次元カフェテラス』を刊行。’91年「バルーン・タウンの殺人」でハヤカワＳＦコンテストに入選する。ＳＦ的な設定から日常に潜む謎まで、幅広い作風で知られる。他に「ニャン氏」シリーズ、『雨の日のきみに恋をして』『九月の恋と出会うまで』『モーリスのいた夏』『ぼくと猫と満月の夜』『サトミとアオゲラ探偵』『嵐の湯へようこそ！』『桃井くんの手土産』などの作品がある。

■ 書籍データ

【タイトル】わたしたちが泥棒になった理由

【著者名】松尾由美

【発売日】2026年2月28日

【造本】文庫版

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-128054-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/128054/