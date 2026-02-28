コミカライズ決定！　文豪に嫁ぐことになった少女の運命は。最悪の政略結婚から始まる和風恋愛ファンタジー！　蒼磨奏『文豪の花嫁』2月28日（土）発売！

株式会社新潮社

菫野さとみによるコミカライズ決定！ 明治大正ロマンの恋愛小説を数多く手がけてきた著者・蒼磨奏による、最悪の結婚から始まる和風恋愛ファンタジー『文豪の花嫁』を2月28日（土）、新潮文庫nexより刊行いたします。

妾の娘として使用人以下の生活を強いられてきた主人公の北小路綴（きたこうじ・つづり）は、軍門の名家・東堂家に生まれながら、放蕩者で有名な次男・征司との政略結婚が決まっていました。ところが征司は一方的にその婚約を、綴に非がある形で破棄し、彼女の名誉は地に落とされてしまいます。

そんな相手だったはずなのに、征司は数年後再び彼女に婚約を申し出て……？ 以前から雰囲気が変わって、しかも新進気鋭の超人気作家として名を馳せる彼。戸惑う綴はやがて衝撃の真実を知ることに――。

和風シンデレララブストーリーを是非、お楽しみに。この作品は2026年中にコミカライズがコミックバンチKaiにて開始予定で、漫画は菫野さとみさん（『Ω令嬢、情欲の檻～大正絢爛オメガバース～』他）が担当されます。

■書籍内容紹介

北小路家の娘・綴（つづり）は、妾（めかけ）の娘として使用人以下の生活を強いられていたが、軍門の名家・東堂家次男の征司と政略結婚が決まっていた。しかしそれは言いがかりによって一方的に破棄されてしまう。全てを奪われ失意の綴の前に数年後、彼は新進気鋭の作家・壬生冬青（みぶとうせい）として現れる。再び自分と婚姻を結ぶように、と。以前と別人のような征司に不審を抱く綴だが、彼には驚くべき秘密があった。

■著者紹介：蒼磨奏（あおま・そう）

2015年からティーンズラブジャンルの作品を多く手がける。明治大正、和風ジャンルの作品が好評を博す。『さようなら、旦那様。市井に隠れて生きることにしたので捜さないでください』など著書多数。

■書籍データ

【タイトル】文豪の花嫁

【著者名】蒼磨奏

【発売日】2026年2月28日

【造本】新潮文庫nex

【定価】781円（税込）

【ISBN】978-4-10-180324-1

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180324/