イヤミスの神髄を極める驚愕のラスト！　まさきとしか著『大好きな人、死んでくれてありがとう』新潮文庫より2月28日（土）発売！

本作は、シリーズ累計50万部突破の『あの日、君は何をした』の著者・まさきとしかさんの文庫オリジナル作品です。札幌在住のまさきさんが北海道を舞台に描く、震撼のミステリにぜひご注目ください。

『あの日、君は何をした』から始まる、三ツ矢＆田所刑事シリーズが累計50万部を突破し、ロングセラーとなっている、まさきとしかさん。まさきさんの新潮文庫初の作品が、文庫オリジナルにて登場しました。

舞台は北海道のY市。10年前に解散した男性アイドルグループ「ファンキーカラーズ」の元メンバー・南田蒼太が刺殺体となって発見されます。一体だれが、なぜ――。一般人として生活していた南田でしたが、元アイドル殺害事件としてメディアはセンセーショナルに報道し、南田はふたたび脚光を浴びることに。

南田と同じ職場のパート女性や、グループの元メンバー、元マネージャー、事件を追う週刊誌記者、かつて南田と一緒に暮らしていた伯母とその娘など、彼をめぐるさまざまな人物たちの視点で事件や南田が語られます。

プロローグとエピローグ、そしてその間に七編が収録された、連作短編ミステリです。

札幌在住の著者が描く、身も心も凍り付くような衝撃のラストをぜひ体験してください。

■推薦コメント

齋藤明里さん（女優・読書系YouTube「ほんタメ」MC）

本作は、南田蒼太が誰に殺されたのか、なぜ殺されたのかという、ミステリーらしいフーダニット、ホワイダニットの謎に翻弄され、ページをめくる手が止められなくなります。しかし、それだけでは終わりません。（解説より）

大矢博子さん（書評家）

時にはじわじわと、時には一撃で、読者を搦めとる。これぞまさきとしかの真骨頂と言っていい。（「波」2026年3月号より）

■書籍内容紹介

解散した男性アイドルグループの一員、南田蒼太が何者かに殺された。北海道Y市の廃ホテルで、めった刺しの遺体で発見されたのだった。メディアは騒ぎ立て、警察は地道な捜査を開始する。事件当夜に南田と会った同じ職場のパート女性、グループの元メンバーたち、十代で孤児となった南田を引き取った伯母とその娘……。誰もが昏い秘密を抱えるなか、驚愕のラストが待ち受ける傑作ミステリ。

■著者紹介

1965年生まれ。2007年「散る咲く巡る」で北海道新聞文学賞を受賞。ほかの著書に『完璧な母親』『いちばん悲しい』『あの日、君は何をした』『彼女が最後に見たものは』『レッドクローバー』『あなたが殺したのは誰』『スピーチ』などがある。

■書籍データ

【タイトル】大好きな人、死んでくれてありがとう

【著者名】まさきとしか

【発売日】2026年2月28日

【造本】文庫版、電子版

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-106661-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106661/