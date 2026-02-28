すべてが異常で怖すぎる！ 実話小説のヤバイ傑作『戦慄』（前川裕・著）新潮文庫より2月28日（土）発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、前川裕さんの長篇小説『戦慄』を、新潮文庫より本日2月28日（土）に発売いたします。

「留美ちゃん、ここは地獄じゃないよ……。君次第で天国にもなるんだ」

この一行を読んだ担当編集は、胸の内で〈こえぇーー〉と叫び、思わずページを閉じました。

本書は実話をもとに執筆された小説ですが、物語も謎の多い事件から始まります。

福岡県で篠山照幸君（小4）が自宅を出たまま失踪。四年後、火災死亡事件の現場から子供の骨が発見されます。疑惑の三藤響子は完全黙秘を貫き、裁判で無罪に。一方、同県で望月留美さん（中1）誘拐事件が発生。主人公の前田は二つの事件を追うことになります。照幸君が履いていた靴の謎、留美さんに声をかけた男、共通する地名、そして明らかになる気味の悪い〈真相〉。すべてが異常で怖すぎるヤバイ小説が誕生しました。単行本『完黙の女』を改題。

■著者紹介：前川裕（まえかわ・ゆたか）

1951年東京都生まれ。一橋大学法学部卒。東京大学大学院人文科学研究科修了。専門は比較文学、アメリカ文学。法政大学名誉教授。2012年『クリーピー』で第15回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、作家として本格デビュー。「クリーピー」シリーズのほか、『ハーシュ』『魔物を抱く女─生活安全課刑事・法然隆三─』『号泣』『感情麻痺学院』『ギニー・ファウル』『逸脱刑事』など著書多数。

■書籍データ

【タイトル】戦慄

【著者名】前川裕

【発売日】2026年2月28日

【造本】文庫

【定価】825円（税込）

【ISBN】978-410-101464-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/101464/