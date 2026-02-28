暴くのは、わたし――。13歳の名探偵が連続猟奇殺人の謎に挑む。マリー・ティアニーの最注目サスペンス『夜が少女を探偵にする』（能田優訳）が、２月28日（土）、新潮文庫より刊行されます！

株式会社新潮社

ナンシー・ドルーよりピップより歳下の天才少女探偵が、犯罪史と解剖学の知識を武器に連続猟奇殺人事件の謎に挑む！今年度最注目のデビュー・サスペンス『夜が少女を探偵にする』（能田優訳）が、2月28日（土）、新潮文庫よりいよいよ刊行となります。

夜な夜な拉致され、惨殺されていく少年たち。どの被害者にも獣に咬まれたような痕がのこされ、遺体の傍には仔犬の死骸が置かれていた。この猟奇的な連続殺人事件の謎に挑むのは、弱冠13歳の少女。自らの危険もかえりみず、彼女が辿り着いた真相に隠されていたのは、想像すらできない壮絶な過去の悲劇だった……。マリー・ティアニーにとってデビュー作となる、巻措くあたわずの本作は、デイリー・メール紙のファースト・ノヴェル・コンペティションの最終候補に選ばれたほか、2024年のヴァル・マクダーミド・デビュー賞を受賞。王谷晶『ババヤガの夜』が日本作品で初の翻訳部門を受賞したことで話題になった、英国推理作家協会（ＣWA）賞の、翌年のゴールド・ダガー（最優秀長篇賞）候補だけでなく、ジョン・クリーシー・ダガー（最優秀新人賞）の最終候補にも選ばれた、今年度最大の話題作です。

■書籍内容紹介

犯罪史や解剖学に没頭する十三歳の少女エイヴァはある夜、家を抜けだし向かった小動物の死骸置場で、級友の少年ミッキーの遺体を発見する。その夜から少年ばかりを狙う拉致殺害事件が発生。どの被害者にも咬み痕があり、傍には仔犬の死骸が。折しも町では獣ともつかぬ怪物が目撃され……。八〇年代初頭のバーミンガムで、家庭環境に悩む多感な少女が猟奇殺人事件に挑む驚愕のデビュー作！

■著者紹介：マリー・ティアニー Marie Tierney

南バーミンガムで三人姉妹の長女として生まれる。約20年間教育現場の仕事に就いた後に作家デビュー。2024年発表の『夜が少女を探偵にする』は、デイリー・メール紙のファースト・ノヴェル・コンペティションの最終候補に選ばれたほか、同年のヴァル・マクダーミド賞を受賞。影響を受けた作家として、トマス・ハリス、スティーヴン・キング、エドガー・アラン・ポーらを挙げている。現在はイングランド東部の湿地帯フェンズ在住。

■訳者紹介：能田優 Noda Yu

北海道函館市生まれ。英米文学翻訳家。訳書に、ラーマン『テロリストとは呼ばせない』、ニュージェント『サリー・ダイヤモンドの数奇な人生』、リチャードソン『スパイたちの遺灰』などがある。

■書籍データ

【タイトル】夜が少女を探偵にする

【著者名】マリア・ティアニー／能田優訳

【発売日】2026年2月28日

【造本】文庫

【定価】1,265円（税込）

【ISBN】978-4-10-241161-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/241161/