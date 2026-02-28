【岐阜の小学生が510名！】「やってみたい！」が見つかる、試せる架空の街「ぎふマーブルタウン」第16回開催！～子どもが仕事や選挙、起業体験を通じて「生きる力」を学ぶ～

⬛︎ぎふマーブルタウン｜子どもがつくる「こどものまち」

一般社団法人Nancy選挙で決まった王様と、子ども達で集合写真。写真に写るかどうかはもちろん任意です！

小学生が自分の頭で考え、協力しながら仕事や選挙、起業に挑戦する──

そんなイベント「第16回ぎふマーブルタウン2026春」が、2026年2月1日（日）10:00～15:00、岐阜県岐阜市のドリームシアター岐阜にて開催されました。

前回初めて300名の定員が設けられた中で「申し込みしようと思ったときには満席で、子どもが大号泣で…」の声も多くありました。

今回は定員なしで実施した中で510名もの申し込みをいただきました。

多くのご関心を寄せていただき、誠にありがとうございました。

できる限り今後も参加の上限人数を設けずに実施したいと考えてはおりますが、今後も定員が設定されることはございますので、もしよろしければぎふマーブルタウンからの情報提供にご登録いただけますと幸いです。

今後の情報や案内を受け取りたい方へ :https://forms.gle/g5y2vNehcaNAYDVA9

ぎふマーブルタウンは2016年からこれまで１4回開催し、累計7,318名が参加しています。多い回では1日に７９１名の小学生と１００名の当日ボランティアが参加しました。

本イベントでは自分たちの力で挑戦し、自分たちの「街」を形成していく過程を通して、子どもたちの主体性、協調性、創造性を育むことを目的としています。

その目的を果たすために、挑戦も失敗も自由に許された環境（架空都市）を創り出しています。

そして、子どもたちが熱狂するほど楽しみながら学ぶ自発的な本イベントの「遊び」の中で、「夢や希望を持ち、その実現のためなら困難にでも立ち向かう力」を育みます。

この架空都市の中では仕事をすると10分ごとに10マーブルの給料をもらうことができ、そのうち10%（つまり10マーブルにつき1マーブル）が税金として納められます。

集まった税金の使い道は国王（今回は試験的に「国会議員」の名称に変更）が決めることができ、どのように税金を使いたいかを選挙の立候補者が演説してアピールすることも多いです。投票する側も立候補する側も、もちろん全員が子ども（小学生）です。

自分で手作りした商品やサービスで、お店を出して起業することもできます。

「正解を教えない」教育、すなわち子ども自身が自分の頭で考え動くことを大切にしており、保護者の方は入場不可の取り組みです。

普段は保護者や学校の先生に導かれる環境にいる子ども達が、親元を離れて挑戦することで大きく成長していきます。

イベント名：第16回ぎふマーブルタウン2026春

日程：2026年2月1日（日）10:00～15:00

会場：ドリームシアター岐阜（〒500-8813 岐阜市明徳町6番地）

主催：（非営利型）一般社団法人Nancy

共催：NPO法人コラボキャンパス三河

企画運営：ぎふマーブルタウン実行委員会（一般社団法人Nancy）

後援：岐阜市、岐阜市教育委員会

参加費：無料

参加者：小学生510名と当日ボランティア（中学生～社会人）55名

⬛︎新たな試み｜今までとの違い

今回もいくつか新たな試みを行いました。

職業ブースでは、新職業「写真館」「美術館」「音楽家」を実施。

中でも音楽家ブースではダンボールに輪ゴムの弦をクロスさせる形で張った、新たな楽器が生まれるなどしていました。

また今回「夢の国 ～夢が広がる、集まる、見つかる、伝わる～」というテーマを設定していたのですが、そのテーマに見合った企画として子ども達やボランティアさん達の夢や目標が集まる企画を実施いたしました。

スタッフ総出で花びらを作った桜の樹に、夢や目標がたくさん集まりました！

そして初めて参加した子ども達に向けた、紙芝居形式での説明。

従来は事前に動画を作成して流す形式でしたが、クイズも取り入れたことでより盛り上がりました！

夢の樹や紙芝居、そして当日ボランティア同士で良かった点を見つけ合う「輝きみっけ」はなんと高校生スタッフが発案・実装してくれました。

他にも写真撮影の専属スタッフ募集など、運営側も様々な新しい試みに挑戦できました。

受付と銀行をセットにしてみたことで混雑が発生してしまったり、街の説明と役所が同じ場所になったことで出店が混雑したりと上手くいかなかった面もいくつかあり、改善に向けた課題も多く生じたものの、「子ども達の挑戦と失敗を許容するぎふマーブルタウン」だからこそ、私たち運営側も失敗を恐れず今後も積極的に新たな試みに挑戦していきたいと思います。

⬛︎印象に残ったエピソード

ぎふマーブルタウンはたった1日、たった5時間のイベントですが、子ども達一人ひとりが主役なので様々なドラマが生まれます。

中でも特に印象深かった3つをご紹介します。

●街のスケジュールも子どもが変えられる！

当初予定では11:30に王様選挙を実施し、14:00に結果発表＆集合写真の撮影をする予定でした。しかし子ども達から「お弁当を食べながら聞いてもらえるし、発表と写真を早めた方が出店したい子達のための準備を進められる！」ということで急きょ選挙の結果発表が12:20に早まりました。それによるバタつきはあったものの、大人が用意したルール＝絶対！ではなく子どもたち自身も、そして中学生～社会人のボランティアスタッフにとっても、街や社会は自分たちで変えていけると感じるキッカケになればと願います。

●なければ作る！警察手帳を自作した子ども

私たちは（単純に資金力がないという要因もありますが）子ども達のために何でもかんでも用意するというわけではありません。それは、今の世の中は「成熟社会」と言われるほど便利なものに溢れている反面、「何でもある」状態からは新しいものが生まれづらいためです。ある程度必要なものは用意するものの、足りないものがあったときは自分で作るか、別の手段を取るか…いずれにせよ「足りない」からこそ工夫が生まれ、その試行錯誤から創造力が育まれます。子ども達から人気な「警察」ブースでも、警察帽は用意していますが警察手帳までは用意していません。そんな中で「警察手帳はやっぱり欲しい！」と考えた子が自分で警察手帳を作ったことに、スタッフも感動！でした。

●お店のレイアウトや商品のパッケージングまで！子どもの創造力に溢れる商店街！

今回も多くの小学生が自分で手作りした商品やサービスで出店（起業）に挑戦しました。自作のシールを販売していたお店や、ボードに商品を貼ってレイアウトや商品のパッケージングまでこだわり抜いたお店も。個性と創造力豊かなお店の数々に、当日ボランティアからも「今回も子ども達のいろんなアイデアや発想を見れて、とても面白かった！ボランティア支給のマーブル足りないので、増やしてください！（笑）」との声をいただきました。

⬛︎これまでのぎふマーブルタウン

ぎふマーブルタウンは2016年に岐阜市でスタートし、これまで16回の開催を重ねてきました。

回を追うごとに運営側も子ども達も双方が成長し、毎回子ども達の様々な挑戦やドラマが生まれています。

2018年度に経済産業省「第９回キャリア教育アワード」奨励賞を受賞後、岐阜市・柴橋市長と岐阜県・古田知事へ表敬訪問させていただきました。

また、2020年には「岐阜県地域子ども支援賞」を受賞いたしました。

今回で15回目の開催となりますが、これからも子ども達が自由にのびのびと失敗と挑戦を重ねられる、「やってみよう！」に溢れた空間づくりに取り組んでまいります。

キャリア教育アワード 授賞式

まだ市民団体の時代、国から評価をいただけたことは大きな自信となりました。

岐阜市・柴橋市長への 表敬訪問

岐阜市・柴橋市長と岐阜県・古田知事へ表敬訪問させていただきました。

岐阜県地域子ども支援賞授賞式

岐阜の地域に根ざした団体として、岐阜県から評価いただき嬉しかったです。

第1回ぎふマーブルタウン2016集合写真

初開催時のみ2日間での連続開催！のべ711名の小学生が参加しました。

⬛︎ぎふマーブルタウンの魅力

普段の日常では抑圧されていることも多い子ども達。

自分で考えて動いて「やってみる！」が自由にできる環境でも、最初は「どう動いていいか分からない」となることも多いです。

しかしスタッフの伴走や見守りの中で動く中で、次第に水を得た魚のように生き生きと「次はこうしてみようかな」「次はあれやってみようかな」と動くようになっていくことが特徴的です。

お家の方からいただいた声を2つ、ご紹介いたします。

■今後の展望と課題

第1回ぎふマーブルタウン2016参加者のお家の方から、弊団体スタッフへいただいたメッセージです。第10回ぎふマーブルタウン2023秋参加者のお家の方から、アンケートフォームへいただいたメッセージです。●次回の開催予定

次回の開催予定については、現時点では未定です。

今年の夏頃の開催を目指しております。

開催情報につきましては、メール登録あるいはLINE参加いただいた方への発信→Webサイト→Instagram→学校チラシの順でご案内できることが多いです。

メールやLINEとWebサイト更新のタイムラグはそこまで無いことが多いですが、Instagramは投稿作成ができ次第、学校チラシは各学校の学級ごとにチラシを仕分け・郵送が完了次第となるためです。

また昨今は、学校現場における働き方改革の関係で紙のチラシが配布されない学校も増えているため、確実に早く情報を受け取りたい方は、メールやLINEのご登録をオススメいたします。

私たちは、子ども達が後悔の残らない人生を送られる社会を作っていきたいです。

そのためにも子ども達自身が架空の社会をつくる体験を通じて「やってみたい！」を見つけ、自由に試してみることのできる「ぎふマーブルタウン」を今後も継続、そして開催頻度や開催エリアなどを拡大していきたいと考えています。

また、どのようなプログラムも子どもによって合う合わないは当然あり、ビジョン実現のためにも、「ぎふマーブルタウンに参加しない子ども達も『やってみたい！』を見つけ、自由に試していける場や環境を地域に作る」ことも必要であると感じています。

私たちの活動の軸はぎふマーブルタウンですが、ぎふマーブルタウンはあくまで手段の1つ。

今後ぎふマーブルタウンの継続・発展と併せて、別の手段で子ども達の笑顔や成長、ワクワクや挑戦を生んでいける方法も模索し、形にしていきたいです。

様々なプログラムを作りながら、「自分の人生、毎日が充実していて楽しい！」「1度きりの人生、もっといろんなことに挑戦してみたい！」「今日はこんなことしよう、明日はこんなことしたい！」と日々の人生にワクワクしていける子ども達を増やしていきたいです。

イベント後に振り返りをし、最後にボランティアスタッフで集合写真！●現在の課題

できる限り多くの子ども達にそういった機会を作り、届けていきたい気持ちはとても強いのですが、運営には多くの費用がかかるため、皆様のご支援が欠かせません。

いただいたご寄付・ご協賛は、子どものためのキャリア教育のコンテンツ制作費や、子ども達が安心して挑戦できる場を守るための運営費に活用させていただきます。

何卒、よろしくお願いいたします。

◆ご寄付はこちらから

クレジット ▶︎ https://syncable.biz/associate/nancy/donate

直接の銀行振込 ▶︎ 十六銀行 本店営業部(店番100) 普通 2858016

イッパンシャダンホウジンナンシー

一般社団法人Nancy

寄付領収書のご希望などはお手数ですが、下記連絡先までご連絡いただけますと幸いです。

◆企業協賛をご希望の方へ

資料請求・ご相談は、以下までご連絡ください。 （担当者名：住田涼）

Mail ▶︎ info@gifu-nancy.org

TEL ▶︎ 070-8558-1474

⬛︎企画運営：ぎふマーブルタウン実行委員会（一般社団法人Nancy）

⬛︎企業概要

子ども達の可能性を最大限に伸ばし、自分の人生に夢や希望を持って人や社会に貢献し

輝けるための「生き抜く力を育む教育」を目指すNPO（非営利型一般社団法人）です。

私たちの独自のプログラムは、子ども達がこの「激動」と言われる時代を乗り越えて、自分の生きたい人生を歩んでいけることを目指します。

そのために生きる原動力を獲得できる場や、将来の選択肢を増やせる場を提供してまいります。

⬛︎沿革

2016年03月15日 「任意団体ぎふマーブルタウン実行委員会」を設立

2019年01年23日 「（非営利型）一般社団法人Nancy」へと法人化

2018年度 経済産業省「キャリア教育アワード」奨励賞受賞

2020年度 岐阜県「岐阜県地域子ども支援賞」受賞

⬛︎法人名の由来（私たちの想い）

法人名Nancyの由来は発明王トーマス・エジソンの母親「ナンシー・エジソン」より。

小学校を退学になってもエジソンを信じ抜き、疑問を否定せず一緒に考えて実験しながら伴走してその可能性を開花させたナンシーのように、子ども達一人ひとりに寄り添っていきたい。

またエジソンは電球の実用化の際20,000回の失敗をしたと言われていますが、それを指摘されたエジソンは「20,000回のデータを取っただけだ」と答えたそうです。目標の実現のための試行錯誤は失敗ではなく成功の種と捉えられる子どもを育みたい。

そんな想いを社名に込めています。

⬛︎問い合わせ先

サイト ▶︎ https://gifu-nancy.org

Mail ▶︎ info@gifu-nancy.org

TEL ▶︎ 070-8558-1474

（担当者名：住田涼）