第1回中京競馬が3月14日（土）からスタート！

日本中央競馬会 中京競馬場

JRA中京競馬場（愛知県豊明市）は、3月14日（土）から3月29日（日）まで「第1回中京競馬」を開催いたします。この開催では、高松宮記念（GI）をはじめとする大注目のレースが多数行われます。

■メインレース表彰式・トークショー

3月15日（日）東海テレビ杯金鯱賞（GII）当日はフリーアナウンサーとして大活躍中の皆藤愛子さん、21日（土）中日スポーツ賞ファルコンステークス（GIII）当日はYouTubeチャンネル「野球いっかん！」コラボ企画として、元中日ドラゴンズの英智さん・祖父江大輔さん、三浦優奈さん、22日（日）愛知杯（GIII）当日には人気お笑い芸人ロッチさんとタレントの須田亜香里さん、29日（日）高松宮記念（GI）当日は映画、ドラマなどで大活躍中の歌舞伎役者、片岡愛之助さんをお招きしトークショーを行います。また、当日のメインレースには表彰式のプレゼンターとしてもご参加いただきます。

※三浦優奈さん、須田亜香里さんはトークショーのみ参加。

■グルメイベント

3月14日（土）からグルメイベント「ワールドグルメカップ」を毎日開催。本場アメリカに負けず劣らずのボリューム満点のハンバーガーや、タイの屋台を彷彿させるガパオライス、更には各国のアルコールドリンクなどを提供するキッチンカーが出店。中京競馬場に世界のグルメが勢揃いします。また、3月22日（日）の愛知杯当日には東海テレビ「スイッチ！」と、からあげグランプリ連続金賞受賞「暴れん坊チキン」のコラボキッチンカーも出店します。

■お子さまイベント

大人気のキャラクターショーや、小さなお子さまでも簡単に作ることができるワークショップ、レースの表彰式にプレゼンターとして参加できるお子さまプレゼンター企画など、ご家族でお楽しみいただけるイベントをご用意しました。

■その他の競馬場イベント

3月21日（土）・22日（日）に行われるアジア大会馬術競技PRブースでは、実際の馬術競技をまるで選手になったかのように臨場感ある体験ができるVR馬術などが登場。3月28日（土）には馬具を一切使わずに馬と言葉を交わしながら技を披露するフリーダムホースショーを行います。

また、3月29日（日）高松宮記念当日には「高松宮記念オリジナルフードクリップ」を先着15,000名様にプレゼント。1日限定でオープンする「PANORAMA STEAK&CRAFTBEER PARK」では、ステーキコンテスト3年連続日本チャンピオン東大介さんが焼くステーキと、名古屋で初めてのクラフトビール醸造所ワイマーケットブリューイングのクラフトビールを販売。競走馬が駆け抜けたばかりの芝コースを歩いていただける、年に一度の貴重な体験イベント「ターフを歩こう！芝コース開放」など、各種イベントをご用意しました。

そのほかにも、武豊騎手のデビュー40周年を記念した特別展示や、素敵な賞品が当たる抽選会、女性専用のリラックススペース「UMAJOSPOT」、馬券の買い方や新聞の読み方など競馬が初めての方でも楽しく学べる「ビギナーズセミナー」など様々なイベントをご用意しております。

春の行楽シーズンに、ぜひご家族やお友達同士でご来場ください。

イベントの詳細は以下よりご覧ください。

第1回中京競馬開催イベントページ：https://jra-fun.jp/event/chukyo/202601/