トルーマン・カポーティによるアメリカ文学の記念碑的作品を、村上春樹が新訳！　『遠い声、遠い部屋』は、本日2月28日、新潮文庫より発売です。

株式会社新潮社

1948年に刊行されるやいなや、アメリカ中で大きな波紋を呼び起こしたトルーマン・カポーティの『遠い声、遠い部屋』。カポーティのデビュー長編にして半自伝的作品であり、アメリカ文学史上の記念碑的作品となった小説を、村上春樹氏が新訳しました。

幻想的な魅力をまとう、トルーマン・カポーティのデビュー長編

13歳の誕生日、ジョエル少年のもとに1通の手紙が届いた。母を亡くし孤独だった少年を、小さな頃に生き別れた父親が迎えてくれるというのだ。父の暮らす南部の家で彼を待っていたのは、ミス・エイミーと彼女の従兄弟・ランドルフ。そして、近所に住む一風変わった少女・アイダベルとも親しくなる。だが、なぜか父親はいつまで経っても姿を現さず、屋敷では不可解なことが続き……。

アメリカ文学の記念碑的作品にして、「早熟の天才」と呼ばれたトルーマン・カポーティ初の長編小説。

村上春樹による新訳

カポーティによって本作『Other Voices, Other Rooms』が発表されたのは1948年のことでした。日本では河野一郎氏が『遠い声 遠い部屋』として訳出し、1955年に新潮社より発刊され、長らく愛読されてきました。この『遠い声 遠い部屋』を大学時代に読んだのが、作家の村上春樹氏でした。「むせかえるような小説世界に、否応もなく引き込まれてしまった」という村上氏は、その後約半世紀の時を経て、自らの手で『Other Voices, Other Rooms』を翻訳。そして本作『遠い声、遠い部屋』が誕生しました。「本書の翻訳は難儀をきわめた」そうで、「原文の醸し出す芳醇な空気と、繊細にして大胆なリズムを再現すべく、力を振り絞りベストを尽くした」といいます。いったいどのような訳になったのか、ぜひ本書を開きお確かめください。

※村上氏コメントは、本書の「訳者あとがき」からの引用。

装画にも注目

文庫版の装画を描いたのは、イラストレーター・グラフィックデザイナーである三宅瑠人氏。三宅氏はNHK連続テレビ小説「虎に翼」ロゴ＆メインビジュアルや、新潮文庫『百年の孤独』装画を担当したことでも知られています。本作の装画には、小説中に登場するモチーフがちりばめられており、読み進めるうちにさまざまなつながりが見えてくる絵となっています。

■著者紹介：トルーマン・カポーティ

1924年ニューオーリンズ生まれ。19歳のときに執筆した「ミリアム」でO・ヘンリー賞を受賞。1948年『遠い声、遠い部屋』を刊行し、「早熟の天才」と絶賛を浴びる。著書に『夜の樹』『草の竪琴』『ティファニーで朝食を』『冷血』『叶えられた祈り』など。晩年はアルコールと薬物中毒に苦しみ、1984年に死去。

■訳者紹介：村上春樹

1949（昭和24）年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1979年『風の歌を聴け』（群像新人文学賞）でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』（野間文芸新人賞）、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』（谷崎潤一郎賞）、『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』（読売文学賞）、『スプートニクの恋人』、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』（毎日出版文化賞）、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『騎士団長殺し』、『街とその不確かな壁』などがある。『螢・納屋を焼く・その他の短編』、『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』などの短編小説集、エッセイ集、翻訳書など著書多数。2006（平成18）フランツ・カフカ賞、オコナー国際短編賞、2009年エルサレム賞、2011年カタルーニャ国際賞、2016年アンデルセン文学賞、2022（令和4）年チノ・デルドゥカ世界賞を受賞。

■書籍データ

【タイトル】遠い声、遠い部屋

【著者名】トルーマン・カポーティ

【訳者名】村上春樹

【発売日】2026年2月28日

【造本】文庫

【定価】935円（税込）

【ISBN】978-4-10-209510-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/209510/