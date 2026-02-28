【大人気シリーズ待望の続編】偶然推しと出会い、偶然事件に巻き込まれ、偶然推しが名探偵だった系ミステリ『名探偵の顔が良い2―謎解きはジャンクな自炊とともに―』が新潮社より2月28日（土）に発売。

株式会社新潮社

『名探偵の顔が良い』や『あの日、タワマンで君と』『切断島の殺戮理論』などで昨年大きな注目を集めた森晶麿氏による、推しが探偵で、主人公＝私が助手のジャンク飯×推し活＝新感覚ミステリ『名探偵の顔が良い2―謎解きはジャンクな自炊とともに―』を2月28日、新潮社より刊行いたします。著者コメントも到着！ 大人気シリーズ待望の続編をぜひお楽しみください。

う～ん、この探偵、頭もいいけどやっぱり”顔が良い”。

容姿・頭脳・料理、全てが揃った三刀流ミステリ、待望の第二弾！

推しが髪を切った。推しがバラエティで跳ねた。己には関係ないはずの些細なことで心が踊り出す毎日。ではもし推しの手料理を食べられるとしたら？ もし事件に遭遇して推しの名推理を見られるとしたら？ これはそんなお話。世間を騒がす〈怪盗炒飯〉を追う潤子が行く先で出会う奇妙な謎を天草茅夢（あまくさちむ）がジャンクな手料理とともに華麗に解決！ ドーパミンマシマシ絶品ミステリご賞味あれ。

著者コメントも到着！

吹雪の山荘、ジャンク飯、 メタ・ミステリ、 推しの手料理、 バターたっぷり炊き込みライス、足跡のない殺人、「名探偵津田」オマージュ、豪華列車ミステリ、重ねまくり6次元ピザ、孤島ミステリ、推しとスキー合宿、劇中劇、黒胡椒まみれアヒージョ、大消失トリック、強盗占拠！ 緊迫下の犯罪、エノキステーキ丼、孤島で推し独占、怪盗からの謎メッセージ……。上記の中でもしも琴線に触れる言葉があったら、シリーズかどうかなんてことは気にせずに本書を手に、本屋さんのレジへダッシュしていただきたい。「推し×ジャンク飯×本格推理」という夢のコラボレーションを実現した前作から大幅にバージョンアップし、さらに「推しと自炊」という要素を全編にまぶした超全部盛り。過剰にジャンクな「推シゴト・ジャンク本格ミステリ（自炊編）」の爆誕である。はちきれんばかりにお腹いっぱいになってください。すべての胃袋に幸あれ。

前作『名探偵の顔が良い―天草茅夢のジャンクな事件簿―』も大好評！

愛しの推しとまさかのタッグ結成!?

謎解き×ジャンク飯×推し活のハイカロリーエンタメ誕生！

ある日、職場で不可解な殺人事件に巻き込まれた潤子。事情聴取後、日課のジャンク飯を食べに向かうと、なんとそこには愛しの推し・天草茅夢（あまくさちむ）の姿が！ 突然の出会いで興奮収まらぬ中、ジャンク飯への愛で意気投合した二人。事件のことを打ち明けると、彼は目を輝かせ推理を始めた。う～ん、この探偵、頭も良いけど何より“顔が良い”。推しが探偵で、助手が私の新感覚タッグミステリ！

詳細はこちら :https://www.shinchosha.co.jp/book/180295/

■著者紹介：森晶麿（モリ・アキマロ）

1979（昭和54）年、静岡県生れ。2011（平成23）年『黒猫の遊歩あるいは美学講義』でアガサ・クリスティー賞を受賞。著書にこの「黒猫シリーズ」や「探偵シリーズ」「偽恋愛小説家シリーズ」のほか、『名探偵の顔が良い』『あの日、タワマンで君と』『虚池空白の自由律な事件簿』『消失村の殺戮理論』などがある。

■書籍データ

【タイトル】名探偵の顔が良い2―謎解きはジャンクな自炊とともに―

【著者名】森晶麿

【発売日】2月28日（土）

【造本】文庫

【定価】825円（税込）

【ISBN】978-4-10-180325-8

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180325/