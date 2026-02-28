【大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園】季節を彩る春の会席がスタート

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）が運営する「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」では、3月1日より春の会席料理へ変更いたします。

大江戸温泉物語グループで唯一の会席料理を提供する「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」では、四季折々の海の幸・山の幸を、料理長が技術の粋をつくして腕を振るい仕立てます。会席料理は「基本会席」と「特選会席」の2種類をご用意。季節の食材と、加賀野菜などの地元食材“じわもん”を使った、繊細な会席料理をお楽しみください。

■春の会席料理、料理長こだわりのポイント

食して春を感じていただける食材を取り入れることはもちろん、見た目や五感でも「春らしさ」を演出する料理を心がけました。

地元らしさと季節を感じる料理とは何かを考え、金沢の市場に足を運び、食材を選びました。厳選に厳選を重ね、よりご満足いただける、心に残る料理となるよう仕立てた春の会席を、ぜひご賞味ください。

■春の会席提供期間

2026年3月1日～

■春の基本会席

【前 菜】 アカモク酢 筍木の芽和え

海老黄身寿司 三色重ね

鯛唐蒸し 菜の花昆布〆

胡桃甘露煮 花弁百合根

【造 り】 本日の鮮魚四種盛り合わせ

あしらい一式

【蒸し物】 海老真蒸清汁仕立て

鏡大根 金時草 桜人参 柚子

【焼き物】 鰆糀焼き

酢取り茗荷

【御凌ぎ】 海藻ソーメン

めかぶ 塩桜花

【台 物】 国産和牛鉄板ステーキ 味噌たれ

新玉葱 茄子 エリンギ アスパラ

【酢の物】 蛍烏賊 帆立 酢味噌

若芽 胡瓜 花弁人参 レモン

【揚げ物】 うすい揚げ饅頭 鼈甲餡

スナップエンドウ

【食 事】 石川県産こしひかり米

【香の物】 三種

【留 碗】 赤出汁

【納 め】 ブロッコリーのパンナコッタ

※写真はイメージです

■特選会席

【前 菜】 アカモク酢 筍木の芽和え

海老黄身寿司 三色重ね

鯛唐蒸し 菜の花昆布〆

胡桃甘露煮 花弁百合根

【造 り】 本日の鮮魚五種盛り合わせ

あしらい一式

【蒸し物】 海老真蒸清汁仕立て

鏡大根 金時草 桜人参 柚子

【焼き物】 鰆糀焼き

酢取り茗荷

【御凌ぎ】 茶碗寿司 のど黒 イクラ がり

海藻ソーメン めかぶ 塩桜花

【台 物】 国産黒毛和牛鉄板ステーキ 味噌たれ

新玉葱 茄子 エリンギ アスパラ

【酢の物】 蛍烏賊 蒸し鮑 酢味噌

若芽 胡瓜 花弁人参 レモン

【揚げ物】 天麩羅 能登塩

海老 山菜 白魚桜葉巻

【食 事】 石川県産こしひかり米

【香の物】 三種

【留 碗】 赤出汁

【納 め】 ブロッコリーのパンナコッタ

※写真はイメージです

■朝食は和食膳のご用意となります。

※写真はイメージです

■宿泊料金や「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」の詳細は、公式サイトをご覧ください。

詳細はこちら https://x.gd/BqRQR

※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます

【大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園】

「温泉宿でも、ずっと一緒」をコンセプトとした、全室が愛犬と宿泊できる客室となっている「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」。わんちゃんの足に優しく滑りにくい畳や、衛生対策のための「空間除菌脱臭機 ジアイーノ」を設置し、快適にご滞在いただけるわんちゃん用アメニティやお散歩グッズ、悪天候でものびのびと遊べる屋内ドッグランなど、充実したサービスと設備を揃えております。

■住所 〒922-0412 石川県加賀市片山津温泉セ1-1

■アクセス 北陸自動車道 片山津ICより約10分

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■資本金 100百万円

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/