【アツラエ松坂屋名古屋店】パールフェア＆ジュエリーリフォームフェア

この度、ジュエリーのリフォーム・リペア専門店「アツラエ〈ATSURAE Jewelry Reform by ajour〉 」を運営する、

株式会社オリエント4C's（本社：東京都台東区、代表：三枝幹弥）は、松坂屋名古屋店にて【パールフェア＆ジュエリーリフォームフェア】を開催いたします。

パールフェア＆ジュエリーリフォームフェア

※画像はイメージです。

フォーマルな場面はもちろん、日常の装いにも上品な華やかさを添えるパール。

一生を通して寄り添うジュエリーとして、世代を超えて受け継がれてきた特別な存在です。

本フェアでは、ネックレス・リング・ピアス・イヤリングなど、

厳選したパールジュエリーを豊富に取り揃え、期間限定ならではの特別価格にてご案内いたします。

また、冠婚葬祭やお子さま・お孫さまの節目の行事に合わせたお品選びのご相談、お手持ちアイテムのメンテナンスなども承っております。

「娘へ譲る前にきちんと整えておきたい」「これから先も長く使える一本を選びたい」

そのようなお声に、専門スタッフが丁寧にお応えいたします。

ぜひこの機会に、あらためてパールの美しさと価値をご体感ください。

また期間中、ジュエリーリフォームご成約またはチェーン・マグネットパーツのご購入金額税込33,000円毎に「松坂屋商品券1,000円」分を進呈いたします。

見積もりやご相談のみの承りも無料で行っておりますので、このお得な機会にぜひお立ち寄りくださいませ。

〔同時開催〕金・プラチナ買取りフェア

期間中、金・プラチナの買取査定を実施いたします。使わなくなったジュエリーや片方だけのピアス、壊れてしまったジュエリーなども対象となり、専門スタッフがその場で査定いたします。

本フェアでは特典として、買取査定額を通常より5％アップにてご案内いたします。リフォームや修理とあわせて、ジュエリーの整理・有効活用をご検討いただける機会としてご利用いただけます。

※インゴットなど一部対象外の品がございます。

ATSURAE〈アツラエ〉では買取の3つのポイントを基準に買取を行っております。

１.明瞭価格で現金買取

当日の買取相場×グラム数で、現金買取いたします。

２.お客さまの目の前で査定を行います

お客さまの目の前で地金の重さを測り、その場で買取金額を提示いたします。

３.ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが査定します

査定は、ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが、1点1点丁寧に行います。

〔詳細はHPをご確認ください。〕https://ajour.jp/recycle/

※買取には、マイナンバーカード・運転免許証など本人確認ができる公的書類のご提示をお願いいたします。

※複数のお品物・高額品のご持参時は、30分ほど精査の時間をいただいております。精査後のお買取りになりますので、ご了承くださいませ。

《概要》

■20206年3月4日(水)～17日(火) 10時～20時 ※最終日は18時閉場

■問い合わせ：052-684-4569

■松坂屋名古屋店 本館4階 ATSURAE〈アツラエ〉常設店

■営業時間：10:00～20:00

■愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1 本館4階

https://atsurae.jewelry/

アツラエ松坂屋名古屋店は、これからも地域の皆様に愛され続ける店舗を目指し、スタッフ一同、心を込めてお客様をお迎えいたします。