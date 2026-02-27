【 熊本ワインファーム株式会社 】第13回 ”SAKURA″ Japan Women′s Wine Awords2026にて4銘柄受賞

熊本ワインファーム株式会社




熊本ワインファーム株式会社（所在地：熊本県熊本市北区和泉町字三ツ塚168-17、代表取締役：幸山賢一）は、日本最大級の女性審査員による国際ワインコンクール「 ”SAKURA" Japan Women's Wine Awords2026 (通称サクラアワード2026）」において、4銘柄が受賞したことをお知らせいたします。

本年は、ゴールドメダル3銘柄、シルバーメダル1銘柄を受賞いたしました。


受賞ワインは、オンラインストアおよび熊本ワイナリー・菊鹿ワイナリーのワインショップにてお買い求めいただけます。



【 熊本ワインファーム株式会社 オンラインストア 】
https://kumamotowineonline.co.jp/


■ 「サクラアワード」とは

サクラアワードは、日本の女性（ソムリエ、ワイン醸造家、インポーター、ワイン講師など）のみで審査を行うアジア最大級の国際ワインコンクールです。世界各国から出品されるワインを、日本市場および食文化との親和性という視点も含めて評価する点が特徴で、高い影響力を持つアワードです。



【 サクラアワード2026　公式サイト 】


https://www.sakuraaward.com/jp/


■ 受賞結果

【ゴールドメダル】


・醸音スパークリングナイアガラ2024


・醸音キャンベルアーリー2025


・巨峰のしずく



【シルバーメダル】


・醸音ナイアガラ2025


■ 受賞ワインのご紹介

● ゴールドメダル（3銘柄）




醸音スパークリングナイアガラ2024



■タイプ　スパークリング・白・辛口


■収穫年　2024年


■アルコール度数　12%


■容量　750ml


■価格：2,750円（税込)





華やかなマスカット様の香りと爽やかな酸が調和するアロマティックなスタイルが特長です。





醸音キャンベルアーリー2025



■タイプ　赤・甘口


■収穫年　2025年


■アルコール度数　11%


■容量　750ml


■価格　2,420円（税込)





キュートなベリー系の赤い果実の香りとやわらかな口当たりが特長で、日本の食卓に寄り添う軽快な味わいに仕上げています。




巨峰のしずく



■タイプ　白・甘口


■収穫年　2023年


■アルコール度数　8%


■容量　375ml


■価格　2,297円（税込)





熊本県産巨峰を凍結させ極上のエキスを抽出。巨峰の魅力を素直に表現したワイン。華やかで親しみやすいアロマと、凝縮した濃厚な果実感が感じられます。



● シルバーメダル（１銘柄）




醸音ナイアガラ2025



■タイプ　白・甘口


■収穫年　2025年


■アルコール度数　11%


■容量　750ml


■価格　2,420円（税込)





ナイアガラの個性を活かしたフルーティーでアロマティックな一本。爽やかな酸と果実味のバランスが心地よい味わいです。



■ 販売情報

【 熊本ワインファーム株式会社 オンラインストア 】
https://kumamotowineonline.co.jp/



【 熊本ワイナリー ワインショップ 】


住所：熊本県熊本市北区和泉町字三ツ塚168-17


TEL：096-275-2277


営業時間：10:00～17:00


定休日：水曜



【 菊鹿ワイナリー ワインショップ 】


住所：熊本県山鹿市菊鹿町相良559-2


TEL：0968-41-8585


営業時間：10:00～17:00


定休日：火曜



■ 会社概要

会社名：熊本ワインファーム株式会社
所在地：熊本県熊本市北区和泉町字三ツ塚168-17
事業内容：ワインの製造・販売、ワイナリー運営
URL：https://kumamotowinefarm.co.jp/



【お問い合わせ先】


熊本ワインファーム株式会社
TEL：096-275-2277
MAIL：shop@kumamotowine.co.jp