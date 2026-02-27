【お買い得な肉の日！】〈佐土原直売店限定〉5,000円ごとに卵1パックプレゼント！さらに高崎直売店では数量限定「お楽しみBOX」を特別販売。その他、宮崎牛が最大25％OFFなどお見逃しなく！

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する「宮崎牛」「宮崎ブランドポーク」「ハム・ソーセージ」を取り扱う直売店(宮崎県内3店舗)にて、2/28(土)にお肉が割引価格でお買い求めいただける「肉の日」を開催します。

宮崎県内をはじめ、遠方からのお客様も多く、生産者も来店される活気あふれる直売店です。

お買い上げいただいた商品の発送も承っております。みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

【開催日時】2026年2月28日(土) 9:00～17:30

【対象店舗】高崎直売店(都城市)・佐土原直売店(宮崎市)・とんかつしゃぶしゃぶミヤチク直売店(宮崎市)

【直売店情報】https://miyachiku.jp/store/

■令和7年度 和牛肉販売促進等支援緊急対策事業【宮崎牛】現品限り！

通常価格より＼20％OFF／(冷蔵)

※一部商品を除く

■宮崎ブランドポーク

通常価格より＼10％OFF／(冷蔵)

宮崎県内の安心・安全の基準をクリアした生産者のみが生産した宮崎を代表するブランドです。「美味しい豚肉を食べてもらいたい。笑顔にしたい。」という生産者の思いから生まれた、宮崎の豚肉ブランド「宮崎ブランドポーク」を宮崎から、その思いと確かな品質を、皆さんの食卓へ贈ります。

※一部商品対象外

■「冷凍の匠」宮崎牛・宮崎ブランドポーク

「3Dフリーザーで立体凍結(3D冷凍)させたお肉は、解凍時のドリップが少なく、凍らせる前と同等のおいしさ！」

通常の冷凍は、お肉が凍るまでに時間がかかるため、お肉の中にできる氷の結晶が大きくなり、細胞膜を傷つけます。そのため、解凍時に出る肉汁が多くなり、食べた時のジューシー感が失われてしまうのです。

一方で、3D冷凍「冷凍の匠」では、多方面から3D冷気を当ててお肉を包み込むように急速冷凍するので氷の結晶が小さくなり細胞膜を傷つけることがありません。そのため、解凍時に出るドリップも少なくなり日本全国どこでも産地で食べる宮崎牛と同じ品質を味わえます。贈り物にもおすすめです。

【佐土原直売店限定】5,000円(税込)以上お買い上げごとに卵1パックプレゼント！

※商品を5,000円（税込）以上ご購入のお客様が対象です（運賃は含みません）。

※先着300個限定、なくなり次第終了。

【高崎直売店限定】お楽しみBOXを販売！

牛スライスや豚しゃぶ、小間切れなど中身は開けてからのお楽しみ♪

お楽しみBOX（2kg・冷凍）5,000円！

※数量限定、なくなり次第終了です。

店舗概要

［高崎直売店(都城市)］

電話：0986-57-1129

住所：〒889-4505 宮崎県都城市高崎町大牟田4268-1

営業時間：9:00～17:30(土・祝 9:00～17:00)

定休日：毎週日曜日

［佐土原直売店(宮崎市)］

電話：0985-74-4729

住所：〒880-0303 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂井手下11375-3

営業時間：9:30～17:30

定休日：毎週日曜日

［とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチク直売店(宮崎市)］

電話：0985-89-3729

住所：〒880-0833 宮崎県宮崎市昭栄町173-5

営業時間：10:00～17:30

定休日：毎週月曜日 ※祝日の場合は翌火曜日

株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

●電話：0986-62-2901

●会社HP：https://miyachiku.jp/

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/

●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/

➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］

［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］

➤福岡県［博多みやちく］

➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］

➤沖縄県「那覇みやちく」

●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/

●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929