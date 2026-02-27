プロeスポーツチーム「FENNEL」VALORANT女性部門「FENNEL HOTELAVA」、2026年ロスターを発表。SereNa、UR、hqnaが加入し“世界を獲る”ための新体制を構築

株式会社Fennel

株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）が運営する、プロeスポーツチーム「FENNEL」VALORANT Game Changers部門「FENNEL HOTELAVA」は、2026年シーズンのロスターを発表したことをお知らせいたします。

FENNEL HOTELAVAは「世界を本気で目指す選手たちと、世界を獲る」ことを掲げ、短期的な合理性や損得勘定に左右されることなく、競技の本質に向き合うチームです。

FENNEL HOTELAVAはその覚悟をもって、2026年シーズンを戦います。

さらにFENNELは、競技成績だけでなく、彼女たちが“ゲーマー少女にとっての憧れ”となり、女性eスポーツシーンを代表する存在へと成長していくことを重要な方針として掲げています。

世界を獲る挑戦は、次の世代の選択肢を広げます。なでしこジャパンの世界一がサッカー少女の未来を変えたように、FENNELが世界を獲ることで、eスポーツを志す少女が、男の子と同じように「プロeスポーツ選手になりたい」と言える世の中を創っていく。

競技に向き合い続けた者が報われる社会へ。

FENNEL HOTELAVAは、その象徴となるチームを目指します。

2026年は、新加入選手としてSereNaが合流。さらにURがREIGNITEより移籍加入し、ロスターの厚みと戦術の選択肢を拡張します。コーチング体制ではhqnaが新たに加入し、チームの完成度と成長速度を引き上げてまいります。

ロスター発表PV

2026シーズン FENNEL HOTELAVA ロスター

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T_3pWhCBGUA ]Player｜継続

Moco（モコ）

日本GCシーンを代表するコントローラー。視界・エリア制圧を高精度に遂行し、プレッシャー下でも冷静に試合を組み立てる安定感が強み。IGLとしての役割も担い、チームの土台を支えます。

suzu（スズ）

前線を切り拓くデュエリスト。アグレッシブなファーストバトルと1on1の勝負強さでラウンドを牽引し、国内GCシーンのトッププレイヤーとして活躍。国際大会での経験も武器に、勝利の起点となります。

YuRinChi（ユーリンチー）

イニシエーターとして視界確保と開戦支援を担い、戦術理解と実行力を伸ばし続ける成長株。学習意欲の高さとポジティブな姿勢で、チームの伸びしろを押し上げます。

Player｜加入

SereNa（セレナ）

韓国出身。Duelist / Flexとして高い適応力を持ち、Game Changersシーンで経験を積んできたプレイヤー。日本語コミュニケーションもスムーズで、攻撃力と柔軟性の両面からチームを強化します。

UR（ユア）- REIGNITEより移籍加入

FLEXとして多彩なエージェント運用に対応。高いコール能力と明るいムードでチームの結束を高め、技術面だけでなくコミュニケーション面でも勝利に貢献する存在です。

FENNEL HOTELAVAについて

Coach（アルファベット順）- hqna（ハナ）｜新加入- kaakuN（カークン）

FENNEL HOTELAVAは、日本最大のカラコン通販サイト「ホテラバ（HOTEL LOVERS）」とのネーミングライツ契約により、チーム名にその名を冠しています。本契約は2022年より継続しており、女性プレイヤーの活躍を支援する取り組みとして、eスポーツ業界内でも注目を集めています。

FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、8つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

