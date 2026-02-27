大ヒットWebtoonを美麗サウンドで楽しむ新感覚映像コンテンツ　ショートサウンドコミック『これは二度目で最後の初恋』

株式会社MUGENUP

このたび株式会社MUGENUP（代表取締役：伊藤勝悟、所在地：東京都新宿区、以下「MUGENUP」）は、大ヒットWebtoon『これは二度目で最後の初恋』を映像化し、2026年2月27日（金）午前0時より、コミック・ショート動画アプリ「Renta!」にて全30話を一挙配信いたします。

■大ヒットWebtoon『これは二度目で最後の初恋』

『これは二度目で最後の初恋』

MUGENUPのWebtoonスタジオMUGENUP FACTORYが制作した『これは二度目で最後の初恋』は、

カラー作品ならではの鮮やかな彩色、キャラクターの魅力を最大限引き出した丁寧な作画が人気を博し、様々なコミックアプリで2,000万回以上見られている人気作品です。

■ショートサウンドコミック化

そんな『これは二度目で最後の初恋』の映像化にあたり、作画を邪魔せず美麗な世界観やキャラクターを楽しめることを意識し、キャストの皆さまの声質はもちろん、シーンごとの雰囲気を絵と共に最大限感じられるような演出と音設計にもこだわりました。

コミックに音声を付ける「サウンドコミック」は徐々に注目を集めているコンテンツではありますが、“ショート“というカジュアルさをプラスした、視聴タイミングを選ばない新しいショートコンテンツ体験を提供します。

本作『これは二度目で最後の初恋』は、2月27日（金） 0時、コミック・ショート動画アプリ「Renta!」で全30話一挙配信です！

「Renta!」配信URL https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/429240/(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/429240/)

ショートサウンドコミック『これは二度目で最後の初恋』作品紹介

【あらすじ】

32歳、恋にも人生にも流され続けてきた主人公・天宮琴音は、高校時代からの親友・佐々木愛梨の裏切りに打ちのめされた夜、事故に遭い気を失ってしまう。

目を開けたその先にいたのは、もう二度と会えないはずだった初恋の相手・成瀬 湊。

そこは、たった一度、本気で誰かを好きになった高校2年17歳の春だった───

もう二度と会えないと思っていた“あの人”が、目の前にいる。

今度こそ、流されない。

今度こそ、この恋を手放さない。

大人の記憶を持ったまま始まる、二度目で最後の初恋。

【キャスト紹介】

主人公・天宮琴音を演じるのは、新生アイドルユニット「Straight Angeli」の大山蒼生。透明感あふれる声で琴音の胸に秘めた想いを、切なくも力強く演じます。初恋の相手・成瀬 湊 役には、ダンス＆ボーカルユニット「原因は自分にある。」の小泉光咲を迎え、その冷静でまっすぐな声で、想いを貫こうとする湊の心情を丁寧に体現。そして、確かな演技力と凛とした存在感を持つ下京慶子が、琴音の前に立ちはだかる強敵・佐々木愛梨を鮮やかに表現し、物語をより一層ドラマティックに描き出します。

さらに、このショートサウンドコミックという新しい表現のために集結した、脇を固める彩り豊かなキャスト陣にもぜひご注目ください。

左から順に、天宮琴音役：大山蒼生、成瀬湊役：小泉光咲（原因は自分にある。）、佐々木愛梨役：下京慶子左から順に、久保ひなた役：周本絵梨香、森元柚希役：じゅんな、相川茉奈役：ゆうな、深山淳役：おおしましゅん左から順に、小原芽衣役：吉岡優希、坂本茉由役：久留栖るな、白井和也役：河下楽、天宮栄子役：夏樹陽子キャスト

大山蒼生 小泉光咲（原因は自分にある。）

下京慶子

周本絵梨香

じゅんな ゆうな おおしましゅん

吉岡優希 久留栖るな 河下楽

夏樹陽子

スタッフ

演出・シリーズ構成：藤森圭太郎

プロデューサー：村瀬健太

クリエイティブプロデューサー：西山理彦

企画監修：品川晃祥 中久喜由記 伊藤玲奈

原作：佐倉華月『これは二度目で最後の初恋』（weavin / MUGEN FACTORY)

音楽：兒玉真一郎（Ongakushitsu Inc.）

主題歌：内田大輔「her」

制作：株式会社MUGENUP / Otter Pictures

制作協力：株式会社テクニカランド

キャスティング：株式会社obake

製作：weavin

(C) Otter Pictures / MUGEN FACTORY / MUGENUP / weavin

【Otter Pictures について】

Otter Picturesは、株式会社MUGENUPに所属する映像クリエイティブチームです。“ものづくりの新しい楽しさ”を探し続けながら、クライアントワークからオリジナル作品まで、ジャンルを越えて幅広く活動しています。

メンバーそれぞれの確かな個性と感性から、既存の“カタチ”にとらわれないアイデアを生み出し、新しい映像表現の可能性を追い続けています。

公式URL https://otterpictures.jp/

【MUGEN FACTORYについて】

MUGEN FACTORYは、株式会社MUGENUPが運営するWebtoonスタジオです。 登録クリエイター約５万名と経験豊富なアートディレクター組織を基礎とし、 国内最大規模のWebtoonスタジオとしてスタートしました。 現在は圧倒的なリソースと制作フローの効率化によって月間60話の制作が可能な体制を構築しております。 オリジナル作品制作やコンテンツ保有企業様との協業制作に挑戦し、国内外でWebtoon作品配信に取り組んでまいります。

公式URL https://mugenfactory.jp

公式SNS https://twitter.com/mugenfactory

【株式会社MUGENUPについて】

株式会社MUGENUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊藤勝悟）は世界中のクリエイターをシステムでつなぎ、2Dイラストや3DCG、映像など、多彩なクリエイティブを制作しています。

さらにクリエイティブな制作環境も創るべく制作管理ツール「Save Point」の開発・提供を行っている他、次代のクリエイターの育成サポートやオリジナルコンテンツの企画・製作にも取り組んでいます。

公式URL https://mugenup.com/

【マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について】

URL https://renta.papy.co.jp/

「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。

現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1

価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。

なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。

※1 閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。