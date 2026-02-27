男性白髪染めブランド「メンズビゲン」アンバサダーに博多華丸・大吉さんが就任。

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、2026年より、男性用白髪染めブランド「メンズビゲン」のブランドアンバサダーとして、人気お笑いコンビ 「博多華丸・大吉」 さんを起用します。また、2026年2月27日（金）より、博多華丸・大吉さんをメインビジュアルとしてブランドHPを刷新するほか、26年4月からはお二人が出演する新CMを放送予定です。明るく前向きなメッセージとともに、自然な染まりを実現するメンズビゲンの魅力を全国に発信します。※TVCM は一部地域を除く

■ブランドアンバサダー起用にあたって

「メンズビゲン」は1984年の発売以来、男性白髪染め市場において、技術の進化と品質の向上を追求しながら信頼されるブランドを築いてきました。現在では、男性白髪染め市場年間売上No.1※ブランドとして、幅広い年齢層から支持されています。今回アンバサダーに就任いただいた博多華丸・大吉さんは、自然体で親しみやすく、長年にわたり幅広い世代から愛されてきた存在です。その姿勢は、メンズビゲンが大切にする価値観（明るさ・自然体・前向き・親しみ・頼れる）と深く重なります。今後は、メンズビゲンが掲げる『自然な染まりの白髪染め。』というコンセプトのもと、博多華丸・大吉さんとともに、白髪染めをより身近で前向きなものにし、男性の毎日を応援してまいります。

※インテージSRI＋ヘアカラー市場／販売金額／2025年1月～2025年12月

■博多華丸・大吉 さんプロフィール

結成年月：1990年 05月

出身/入社/入門：福岡吉本1期生

受賞歴：(華丸)R-1ぐらんぷり2006年優勝

「THE MANZAI 2014」 優勝

第26回福岡県文化賞（2019年）

主なTV出演NHKあさイチ(月)～(金)8:15～9:54ﾃﾚﾋ゛西日本「華丸大吉のなんしようと？」(金)19:00～(福岡ﾛｰｶﾙ)

関西ﾃﾚﾋ゛「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(火)22:00～ ほか多数。

■ブランド担当者コメント

博多華丸・大吉さんの自然体で親しみやすいキャラクターは、メンズビゲンが目指す“自然な染まりの白髪染め”という価値を体現しています。私たちは、お二人とともに、白髪染めをもっと身近で前向きなものにしていきたいと考えています。これからのコミュニケーションを通じて、男性が年齢を重ねても自然体で、自分らしく輝ける毎日を力強くサポートしてまいります。

ホーユー株式会社について

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※2 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※2調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2016年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2017年1月～2025年12月 各年累計販売金額

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,080名 (2025年10月31日時点)

連結売上高：527億円（2025年10月31日決算）

国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/