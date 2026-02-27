「LINE おまかせレンジャー」、『初音ミク』とのコラボレーションイベントを開催

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、当社が展開する放置系RPG「LINE おまかせレンジャー」（iPhone・Android対応／無料）において、2026年2月27日（金）より『初音ミク』とのコラボレーションを開始します。

本コラボレーションでは、「初音ミク」「鏡音リン」「巡音ルカ」「雪ミク2026」がコラボ限定のレンジャーとしてゲーム内に登場するほか、期間限定のコラボイベントやキャンペーンも開催します。

【コラボレーション期間】2026年2月27日（金）～3月31日（火）メンテナンスまで

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■『初音ミク』たちが、コラボ限定レンジャーとして登場

コラボ期間中、「初音ミク」「鏡音リン」「巡音ルカ」「雪ミク2026」がコラボ限定レンジャーとして登場します。

【期間】

・初音ミク：2026年2月27日（金）～3月5日（木）9:59

・鏡音リン：2026年3月5日（木）10:00～3月11日（水）9:59

・巡音ルカ：2026年3月11日（水）10:00～3月17日（火）9:59

・雪ミク2026：2026年3月17日（火）10:00～3月23日（月）9:59

■スペシャルログインイベント開催

期間中、「LINE おまかせレンジャー」にログインすると、「巡音ルカ」をはじめとする豪華アイテムがもらえます。

※プレゼントは一度限りとなります

【期間】2026年2月27日（金）～3月31日（火）メンテナンスまで

■「次元の扉」イベント開催

期間中、「次元の扉」が登場します。ボスを討伐し集めた次元のかけらを使用することで、次元のプレゼントガチャで「初音ミク」や「雪ミク2026」などを入手できます。

【期間】

前半：2026年2月27日（金）～3月15日（日） 9:59

後半：2026年3月15日（日）10:00～3月31日（火）メンテナンスまで

■「幻影の扉」イベント開催

期間中、「幻影の扉」が登場します。ボスを討伐し集めた幻影のかけらを使用することで、幻影のプレゼントガチャで「鏡音リン」などを入手できます。

【期間】2026年2月27日（金）～3月31日（火）メンテナンスまで

【『初音ミク』とは】

https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。

※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

【『雪ミク』とは】

https://snowmiku.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク（https://piapro.net/pages/character）』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。現在は北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。また『雪ミク』が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催していて、そのフェスティバルで『雪ミク』が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿って公募している。2026年の衣装テーマは「しあわせパティスリー」。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中。

「LINE おまかせレンジャー」概要

スキマ時間で大冒険！ポケットタイムRPG！「LINE おまかせレンジャー」は、お馴染みのLINEキャラクターが登場する放置系RPGです。危機的状況にある世界を救うため、レナード博士がさまざまなコスチュームに扮したレンジャー達を勇者として召喚し過酷な旅を始めます。レンジャー達と一緒に大冒険の旅に出よう！

タイトル名：LINE おまかせレンジャー

対応端末：iPhone／Android

ジャンル：放置系RPG

対応言語：日本語、台湾（繁体字）、タイ語、英語

サービス地域：日本、タイ、台湾、香港、インドネシア

サービス開始日：2024年11月20日

価格：無料（アイテム課金）

開発：LINE Studio

運営：LINEヤフー株式会社

著作権表記：(C)︎ LY Corporation (C)LINE Studio

公式サイト：https://omaren.game.line.me/ja/

X（旧Twitter）：https://x.com/LINE_OMAREN_JP

LINE公式アカウント：LINE ID：@LINE_OMAREN_JP

App Store／Google Play ストア：https://lin.ee/sYuSfWN/wots/a

