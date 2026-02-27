Idiot Popが最新シングル「Still Alive」をリリース！

株式会社STARBASE「Still Alive」アートワーク

Idiot Popと重音テトの最新曲『Still Alive』が2/27(金)にリリースされた。

本作はエレクトロポップの高揚感と、現代的な焦燥や欲望を鋭く切り取ったダンス・トラックになっている。

無機質でありながらどこか人肌の温度を感じさせる重音テトのボーカルが重なり「欲望だけ still alive」というフレーズが象徴するように、本作は“夢を追うこと”と“壊れていく感覚”の境界線を描く。スポットライトに照らされるほどに自分を見失う感覚、満たされない渇き、止まれない衝動。そのすべてがビートとシンセの中で加速していく。

エッジの効いたエレクトロサウンドと中毒性の高いフック、そして内省的でダークなリリックが融合した「Still Alive」は、クラブミュージックとしての強度とポップスとしての共感性を同時に備えた一曲だ。

「それでもまだ終われない」

その一行が示す通り、本作は“欲望とともに生きてしまう自分”を肯定も否定もせずに描いた、Idiot Popの現在進行形のエレクトロポップである。

また、同日19:00にはYouTubeにてリリックビデオを公開。

本映像はIdiot Pop自身がAIを用いて制作。楽曲の持つ焦燥感と衝動を、テクノロジーを通して視覚的に拡張した映像作品となっている。

Still Alive (Lyric Video)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qXN3DcgQDmc ]

●楽曲情報●

配信開始日：2026/2/27

アーティスト：Idiot Pop/重音テト

タイトル：Still Alive

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/IPKT_SA

●Idiot Pop プロフィール●

90年代、ダンスミュージックで歌謡曲の地平を更新したTK黄金期に思春期を過ごしたIdiot Pop。

その革新的な音楽性と生き方に衝撃を受け、「時代の先の音を貪欲に追いかける」テクノポップ的探求を現在も続けている。

2009年、自主制作による1stアルバムを1000枚限定でリリース。無名ながらわずか1ヶ月で完売し、シーンで話題を獲得。以降、ジャンルを横断しながらも“ポップ”を核に据えた作品をコンスタントに発表。キャッチーで耳馴染みの良いサウンドは高い評価を受け、Apple Music、Spotifyの公式プレイリストにも多数選出されている。

近年はCM音楽も手がけ、乃木坂46出演CMをはじめ、UNIQLO、KIRINなど多数の企業案件に参加。また、岸本ゆめの、アップアップガールズ（2）、池袋電音部など幅広いアーティスト／プロジェクトへのプロデュースおよび楽曲提供も行っている。

近年、自身の音楽性を「辺境POPS」と定義。メインストリートではないが、テクノロジーと感情のあいだ、時代の端で更新され続ける“Idiot Popらしいポップス”を鳴らし続けている。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/idiotpop