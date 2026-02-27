『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「もう始まっている火星移住計画」全16話を2月27日(金)より「タテドラ」で配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「もう始まっている火星移住計画」(全16話)を2026年2月27日(金)19:00より配信開始いたします。

本番組は、Mr.都市伝説 関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。アプリ内での関連動画総視聴回数は300万回を突破し、2026年2月10日(火)には書籍も発売するなど、配信開始当初から根強い人気を誇ります。

今回のテーマは「もう始まっている火星移住計画」。若手火星研究者の阿依ダニシさんと村木風海さんをゲストに招き、「人類のフロンティアと二酸化炭素の錬金術」についてトークを展開します。なぜ次世代の化学者は、地球温暖化の元凶とされる「二酸化炭素」を火星移住の切り札と呼ぶのか、また致死量の放射線を無効化する「磁場シールド」や、天体そのものを改造するテラフォーミングの是非、そしてかつての天才が予見した「精神の次元テレポート」による宇宙開拓の可能性について、次世代の専門家たちが、宇宙の裏側に鋭く切り込んでいます。

公式サイト: https://tated.tv/toshidensetsu/

■新作テーマは「もう始まっている火星移住計画」

【配信開始日時】

2026年2月27日(金)19:00

【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

【エピソード数】

全16話

＜主な内容＞

・CO2から作られる肉！？火星のCO2を吸い取り、水や燃料に変える魔法の粉

・早ければ10年後に完成する「磁場シールド」！致死量の放射線を弾き返す結界の正体

・木星に奪われて消滅？38億年前に存在した「火星の海」の謎

・NASAのエンジニアも祈る「恐怖の7分間」！スカイクレーンが鍵を握る全自動の火星着陸

・「ニコラ・テスラ」は火星と交信していた！？精神の次元テレポートと周波数のコントロール

【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫

・裏都市伝説ブローカー

こがちゃんちゃん、すみぽん

・ゲスト

阿依ダニシ

東北大学博士課程で宇宙工学での探査機研究に加え、学生による探査機開発チーム「ARES Project」を立ち上げ、リーダーとして火星探査機の開発を競う世界大会「University Rover Challenge」に日本から初めて出場。漫画の技術監修を行うなど、日本の火星研究における若手のホープとしても注目されている。

村木風海

2017年、高校2年生で総務省の研究支援プロジェクトに採択され、独立系研究機関「炭素回収技術研究機構(CRRA)」を17歳で創設し、代表理事・機構長に就任。空気中からCO2(二酸化炭素)を回収し、燃料をはじめとする様々なものへ合成する技術を研究・開発。「地球を守り、火星を拓く」をスローガンに地球温暖化を止める方法から人類の火星移住を研究する化学者・社会起業家。

■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」

都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？

いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。

さあ、一緒に世界を変えましょう！

【公式サイト】

https://www.tated.tv/toshidensetsu/

【配信中のテーマ・各回ゲスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1822_1_df8f8d68e0f1f958f6c685cf3d34b7a5.jpg?v=202602280451 ]

※ゲスト名は五十音順

【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。

人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

