金子みゆ、初となるEP『START』リリース！新曲「いないいないばあ」収録。ジャケット写真を公開！
昨年1月に日本コロムビアからメジャーデビューを果たした金子みゆ初のEP『START』が2026年3月4日にリリースされることが決定した。
これまで配信してきた「アタシのハートに降参ね」、TVアニメ「ブサメンガチファイター」エンディングテーマ「絆創膏」、「モバイルバッテリー」、TVアニメ『デッドアカウント』エンディングテーマ「来世はどうせ」、
そしてリード曲として新録された「いないいないばあ」の5曲を収録。
これまでのアーティスト活動の集大成、そして新たな気持ちでSTARTを切る節目となる一作だ。
「いないいないばあ」の作詞作曲には、女性アイドルへの楽曲提供で話題となっているYumika Kondo氏を迎え、アップテンポで元気の出る自己肯定ソングに仕上がっている。
楽曲の途中では電話越しに友人を慰める金子みゆのセリフを聞くことができ、日々を一生懸命生きる女性に寄り添ってくれる。
また、近日公開予定のミュージックビデオでは金子みゆのアイデンティティとも言える可愛らしいダンスが映像のメインに据えられており、パステル調のメルヘンな部屋で華麗に踊る姿を見ることが出来る。こちらも楽しみにしていてほしい。
金子みゆは、スーパー戦隊シリーズ・50周年記念作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で、エンディング・テーマ「ビリビリBe-lie-ving」を担当。
2月4日に横浜アリーナで開催された＜仮面ライダー×スーパー戦隊＞音楽の祭典「超英雄祭：KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」への出演も果たし、ますますアーティストとしての活躍の場を拡大中。
今年2月から放送中のTVアニメ『デッドアカウント』のエンディングテーマ「来世はどうせ」も絶賛配信中なのでチェックしてもらいたい。
＜リリース情報＞
2026.03.04 Release
EP『START』
配信URL： https://KanekoMiyu.lnk.to/START
【収録曲】
M1. いないいないばあ（新曲）
M2. 来世はどうせ（TVアニメ『デッドアカウント』エンディングテーマ）
M3. モバイルバッテリー
M4. 絆創膏（TVアニメ「ブサメンガチファイター」エンディングテーマ）
M5. アタシのハートに降参ね
＜金子みゆ プロフィール＞
福岡で5年間アイドルとして活動し、2023年9月に卒業。TikTokではフォロワー数220万人を超え、ダンスやコスプレ動画が大きな反響を呼び、「日本一TikTokフォロワーの多いアイドル」として一躍注目を集める。
2024年、ソロアーティストとしての活動を本格的にスタート。SNSで培った感性と高い表現力を活かし、独自の音楽世界を展開。
2025年1月には、日本コロムビアよりメジャーデビュー。スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のエンディングテーマを担当し、アーティストとしての活躍の幅を広げている。
“Z世代の個性とトレンドを創る”を掲げるタレントプロダクション「Uniiique」に所属。音楽・SNS・ファッションなど多方面で影響力を発揮し、次世代を代表するアイコンとして注目を集めている。
オフィシャルHP： https://uniiique.jp/talent/miyu-kaneko/
各SNS： https://kanekomiyu.lnk.to/ArtistPage
本人TikTok： https://www.tiktok.com/@kaneko_miyu
音楽専用TikTok： https://www.tiktok.com/@kanekomiyu_music
Instagram： https://www.instagram.com/kaneko_miyu0813/
X： https://twitter.com/kaneko_miyu
YouTube： https://www.youtube.com/@kaneko_miyu
＜Release＞
2025.01.20 Release
Major Debut Single「アタシのハートに降参ね」
・「アタシのハートに降参ね」配信URL： https://kanekomiyu.lnk.to/Heart
・「アタシのハートに降参ね」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/8rM9O6y_pKI
2025.03.19 Release
ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー主題歌シングル
【50th Anniversary Limited Editon】
COCC-18271 \5,280
【通常盤】
COCC-18272 \1,430
エンディング・テーマ「ビリビリBe-lie-ving」収録
・「ビリビリBe-lie-ving」配信URL： https://lnk.to/50ger
・「ビリビリBe-lie-ving」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/zqAUCdamjPE
2025.07.06 Release
6th Single「絆創膏」
・「絆創膏」配信URL： https://kanekomiyu.lnk.to/bansoukou
・「絆創膏」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/0ffV3LTwH_0
2025.10.01 Release
7th Single「モバイルバッテリー」
・「モバイルバッテリー」配信URL： https://kanekomiyu.lnk.to/mobilebattery
・「モバイルバッテリー」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/u8ewKwTQNKs
2026.01.10 Release
TVアニメ「デッドアカウント」エンディングテーマ
8th Single「来世はどうせ」
・「来世はどうせ」配信URL： https://KanekoMiyu.lnk.to/RaiseWaDouse
・「来世はどうせ」MUSIC VIDEO： https://youtu.be/DzuDmlLJT2c
＜TVアニメ『デッドアカウント』情報＞
(C)︎渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会
PV第3弾： https://www.youtube.com/watch?v=orVDfox9Ggc
■放送情報
テレビ朝日系全国24局：2026年1月10日(土)より毎週土曜夜11時30分～放送開始
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
■配信情報
＜先行配信＞
2026年1月10日(土)より毎週土曜深夜0時～
Lemino／U-NEXT／アニメタイムズ／アニメ放題
＜一般配信＞
2026年1月13日(火)より毎週火曜深夜0時～ 以降順次開始
ABEMA、Amazon Prime Video、AnimeFesta、DMM TV、d アニメストア、FOD、Hulu、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Pontaパス、TELASA、TVer、カンテレドーガ、ディズニープラス、
ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ふらっと動画
※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。取扱いは配信サービスにてご確認ください。
■公式サイト・公式SNS
アニメ公式HP： https://dead-account.com/
アニメ公式X： @DDAC_WM（ https://x.com/DDAC_WM ）
アニメ公式TikTok： ＠ddac_anime（ https://www.tiktok.com/@ddac_anime ）
マガジン公式HP： http://www.shonenmagazine.com/
マガジンポケット： https://pocket.shonenmagazine.com/
■原作情報
講談社「マガジンポケット」にて好評連載中！
原作コミックス１～１２巻好評発売中！
＜AuDee 番組概要＞
◇タイトル： 「金子みゆ の INPUT30」
◇番組内容：インフルエンサー、歌手、女優としても活躍する金子みゆが、初めて自分のラジオに挑戦！
ラジオっていったい何をすればいいの？？といった基本から、最新情報にマニアックな話題まで金子みゆ自身が“知りたい”の気持ちを大切に、まだまだ知らないさまざまなことを、リスナーのみなさんといっしょに勉強(インプット)していく番組。
◇パーソナリティ：金子みゆ
◇配信日時：毎週木曜日20時に最新回を配信
◇番組サイト： https://audee.jp/program/show/300011784
◇メッセージフォーム： https://form.audee.jp/input30/message
◇番組ハッシュタグ： #みゆ30
◇番組メンバーシップサイト： https://kanekomiyu-input30.bitfan.id/
◇「番組メンバーシップ」にご登録いただくと、番組全編やアーカイブが視聴可能となります。