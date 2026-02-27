『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』「戦国†恋姫オンライン」×「あやかしランブル！」コラボ決定！記念キャンペーン＆コラボイベント開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』において、『あやかしランブル！』とのコラボの開催をお知らせいたします。

公式サイト：https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html

公式X：https://x.com/senkoi_ol

人の世の守り手、陰陽師。物語は、とある新人陰陽師の初任務から始まる。

「―――誰か――――力を貸して……！」水晶に閉じ込められた不思議な少女・ナギとの出会いをきっかけに、運命に誘われ…やがて壮大な戦いへと身を投じていく。

「私も頑張るっスよ、ご主人！」「ふふん。まあこの大妖狐の私に任せておくがいい！」式神のアスカ、補佐役のイズナら仲間たちとと共に、いざ、禍を討つ冒険の旅へ――！

『あやかしランブル！』とは、DMM GAMESとテクロスが贈る、和テイストと神秘性を兼ね備えた和風ファンタジーです。

簡単操作でやりこみ要素充実！あやかし美少女と共に戦う、"迎撃型"爽快スキルバトルRPG！！

▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント

https://x.com/ayarabu_info

▼公式ウェブサイト

https://ayarabu.jp/

▼PC版ページ

http://games.dmm.com/detail/ayarabu/

▼製品概要

タイトル：『あやかしランブル！』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

■コラボ記念！豪華キャンペーン開催中

開催期間：2026年2月27日（金）メンテナンス後 ～ 2026年3月10日（火）メンテナンス開始まで

●最大110連の毎日10連無料ガチャを実施中！

毎日無料でご参加いただけます。

●コラボ記念期間限定任務を実施中！

任務をクリアすると、なんと『あやかしランブル！』でも報酬がもらえる…！？

また、『あやかしランブル！』でもミッション実施中です！

※『あやかしランブル！』側での報酬の配付は後日を予定しております。

※報酬の獲得には、DMM IDとのアカウント連携が必要です。

●コラボ限定パックを販売！

お得なおまけが付いてくる「コラボ記念特別パック」を販売中です。

●コラボ記念ログインボーナス

イベント期間中はイベントログインボーナスがGETできます！

毎日ログインしてイベントを進めましょう！

■コラボイベント開催中！

開催期間：2026年2月27日（金）メンテナンス後 ～ 2026年3月10日（火）メンテナンス開始まで

コラボを記念し、コラボイベント『あやかし†恋姫†ランブル！』を開催中！

イベント限定武将「★5 ナギ」をGETするチャンスです！

▼あらすじ

鬼退治中の柘榴は、異世界から来た四人の少女と出会う。

マガツヒという異形を追う彼女たちの前に現れたのは・・・・・・

「マガツヒっス！」「鬼っす！」「「真似するなっス！」」

■コラボ限定ピックアップ！『★6アスカ』と『★6イズナ』が登場！

開催期間：2026年2月27日（金）メンテナンス後 ～ 2026年3月10日（火）メンテナンス開始まで

通常ガチャは10連ガチャを初回無料で引くことができ、

有償限定ガチャでは10連ガチャが初回半額となります。

この機会に入手してイベントを有利に進めましょう！

2026年3月3日（火）から開始する後半のガチャでは、『あやかしランブル！』からさらに1名が登場！

続報をお待ちください！

■X上でプレゼントキャンペーン開始！

公式X（@senkoi_ol）内にて、プレゼントキャンペーンを開催します。

1名の方にコラボイベントで利用可能な「ガチャチケット」、参加者全員に「恋姫ガチャチケット・弐」をプレゼントいたします。

詳細は「戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～」公式X（@senkoi_ol）をご確認ください。

＜応募方法＞

1「戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～」公式X（@senkoi_ol）をフォロー

2該当のポストをリポスト

3キャンペーンリンクとXを連携すると応募結果がすぐに分かります

＜応募期間＞

2026年2月27日（金） 17:00 ～ 2026年3月1日（日） 23:59

※フォローを外さないようにお願いいたします。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/oenshinshi

▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式サイト

https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html

▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式X

https://x.com/senkoi_ol

▼製品概要

タイトル：『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版／DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

販売形式：基本無料＋一部課金要素有

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC/NEXTON/BaseSon

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

