『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』「戦国†恋姫オンライン」×「あやかしランブル！」コラボ決定！記念キャンペーン＆コラボイベント開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』において、『あやかしランブル！』とのコラボの開催をお知らせいたします。
公式サイト：https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html
公式X：https://x.com/senkoi_ol
人の世の守り手、陰陽師。物語は、とある新人陰陽師の初任務から始まる。
「―――誰か――――力を貸して……！」水晶に閉じ込められた不思議な少女・ナギとの出会いをきっかけに、運命に誘われ…やがて壮大な戦いへと身を投じていく。
「私も頑張るっスよ、ご主人！」「ふふん。まあこの大妖狐の私に任せておくがいい！」式神のアスカ、補佐役のイズナら仲間たちとと共に、いざ、禍を討つ冒険の旅へ――！
『あやかしランブル！』とは、DMM GAMESとテクロスが贈る、和テイストと神秘性を兼ね備えた和風ファンタジーです。
簡単操作でやりこみ要素充実！あやかし美少女と共に戦う、"迎撃型"爽快スキルバトルRPG！！
▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント
https://x.com/ayarabu_info
▼公式ウェブサイト
https://ayarabu.jp/
▼PC版ページ
http://games.dmm.com/detail/ayarabu/
▼製品概要
タイトル：『あやかしランブル！』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play
販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス
■コラボ記念！豪華キャンペーン開催中
開催期間：2026年2月27日（金）メンテナンス後 ～ 2026年3月10日（火）メンテナンス開始まで
●最大110連の毎日10連無料ガチャを実施中！
毎日無料でご参加いただけます。
●コラボ記念期間限定任務を実施中！
任務をクリアすると、なんと『あやかしランブル！』でも報酬がもらえる…！？
また、『あやかしランブル！』でもミッション実施中です！
※『あやかしランブル！』側での報酬の配付は後日を予定しております。
※報酬の獲得には、DMM IDとのアカウント連携が必要です。
●コラボ限定パックを販売！
お得なおまけが付いてくる「コラボ記念特別パック」を販売中です。
●コラボ記念ログインボーナス
イベント期間中はイベントログインボーナスがGETできます！
毎日ログインしてイベントを進めましょう！
■コラボイベント開催中！
開催期間：2026年2月27日（金）メンテナンス後 ～ 2026年3月10日（火）メンテナンス開始まで
コラボを記念し、コラボイベント『あやかし†恋姫†ランブル！』を開催中！
イベント限定武将「★5 ナギ」をGETするチャンスです！
▼あらすじ
鬼退治中の柘榴は、異世界から来た四人の少女と出会う。
マガツヒという異形を追う彼女たちの前に現れたのは・・・・・・
「マガツヒっス！」「鬼っす！」「「真似するなっス！」」
■コラボ限定ピックアップ！『★6アスカ』と『★6イズナ』が登場！
開催期間：2026年2月27日（金）メンテナンス後 ～ 2026年3月10日（火）メンテナンス開始まで
通常ガチャは10連ガチャを初回無料で引くことができ、
有償限定ガチャでは10連ガチャが初回半額となります。
この機会に入手してイベントを有利に進めましょう！
2026年3月3日（火）から開始する後半のガチャでは、『あやかしランブル！』からさらに1名が登場！
続報をお待ちください！
■X上でプレゼントキャンペーン開始！
公式X（@senkoi_ol）内にて、プレゼントキャンペーンを開催します。
1名の方にコラボイベントで利用可能な「ガチャチケット」、参加者全員に「恋姫ガチャチケット・弐」をプレゼントいたします。
詳細は「戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～」公式X（@senkoi_ol）をご確認ください。
＜応募方法＞
1「戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～」公式X（@senkoi_ol）をフォロー
2該当のポストをリポスト
3キャンペーンリンクとXを連携すると応募結果がすぐに分かります
＜応募期間＞
2026年2月27日（金） 17:00 ～ 2026年3月1日（日） 23:59
※フォローを外さないようにお願いいたします。
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。
※本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/oenshinshi
▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式サイト
https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html
▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式X
https://x.com/senkoi_ol
▼製品概要
タイトル：『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版／DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play
販売形式：基本無料＋一部課金要素有
権利表記：(C)2021 EXNOA LLC/NEXTON/BaseSon
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。