『Shadowverse: Worlds Beyond』×ヴィレッジヴァンガード ～スペシャルコラボグッズが登場！～

写真拡大 (全13枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




2026年2月28日（土）より、次世代デジタルカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』×ヴィレッジヴァンガードのコラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてEC受注開始！


このスペシャルコラボをぜひお楽しみください！


【グッズ詳細】



■両面アクリルキーホルダー　全7種　各1,200円（税込）






【キャラクター】


慈愛の凛華・オルテニア/旧き天槍・ササニド


凄烈の剣王・ロードノエル四世/旧き天剣・イドメタ


魔恋の慕情・シイム/旧き天晶・カルギデンスラ


断頭の斬姫・サガツマツ/旧き天刀・ヴォーラライ


枯渇の神魔・アルメス/旧き天眼・ビバティー


崇高の憎悪・カンディマ/旧き天書・リアントース


劣悪の純心・カミシラ/旧き天斧・ヨグゼンタ


【素材】


アクリル・鉄


【サイズ】


約H7×W5cm



■アクリルフィギュア　全7種　各2,000円（税込）






【キャラクター】


天踏む《吊るされた男》・ローフラッド


猛る《戦車》・オルオーン


歩む《愚者》・リンクル


律する《正義》・イランツァ


充つ《恋人と節制》・ミルティオ＆ルーゼン


想う《力》・ソフィーナ


廻る《運命の輪》・スロース


【素材】


アクリル


【サイズ】


約H7×W5.7cｍ(台座：Ｈ3.8×Ｗ5cｍ)



■POCOPOCO　 全7種　各1,550円（税込）




【素材】


ABS、TPU、ステンレス


【サイズ】


H3.7×D3.7cｍ



■アクリルスマホスタンド　全8種　各1,800円（税込）






【キャラクター】


八界花・ゲテンオウ


虫風花・ミロク


麗金花・ウンケイ


明越花・アラ


波揺花・ユウベ


奥夜花・シャクドウ


霧巻花・クキシロ


尽小花・イマリ


【素材】


アクリル


【サイズ】


H15×W7cｍ



■マグカップ　2,200円（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


H9.5×D8.2cｍ



■Tシャツ　5,500円（税込）




【素材】


綿100％


【サイズ】


M：着丈70cm、身幅52cm、肩幅47cm、袖丈20cm


L ：着丈74cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm


XL：着丈78cm、身幅58cm、肩幅53cm、袖丈24cm



■タペストリー　全2種　各3,800円（税込）




【キャラクター】


魔恋の慕情・シイム


崇高の憎悪・カンディマ


【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H42×W29.7cm



(C) Cygames, Inc.


【注意事項】



※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。


※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。


【受注期間】



2026年2月28日（土）10：00～2026年3月15日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～5月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22221


『Shadowverse: Worlds Beyond』ゲーム概要





タイトル： Shadowverse: Worlds Beyond


配信開始日： 2025年6月17日(火)


開発・運営： 株式会社Cygames


ジャンル： 対戦型オンラインデジタルカードゲーム


配信プラットフォーム： App Store、Google Play、Steam、Epic Games Store


公式X： @shadowverse_jp（https://x.com/shadowverse_jp）


公式Instagram： @Shadowverse_jp(https://www.instagram.com/shadowverse_jp/)


公式Discord： Shadowverse: Worlds Beyond(https://discord.gg/Y3XqhKaxaz)


価格： 基本無料(アイテム課金制)


対応言語： 日本語、英語、繁体字、韓国語、簡体字(PCのみ)


公式サイト： https://shadowverse-wb.com/ja/


【ヴィレッジヴァンガード各種URL】



■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


-----------------------------------


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


-----------------------------------


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）