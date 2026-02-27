『Shadowverse: Worlds Beyond』×ヴィレッジヴァンガード ～スペシャルコラボグッズが登場！～
2026年2月28日（土）より、次世代デジタルカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』×ヴィレッジヴァンガードのコラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてEC受注開始！
このスペシャルコラボをぜひお楽しみください！
【グッズ詳細】
■両面アクリルキーホルダー 全7種 各1,200円（税込）
【キャラクター】
慈愛の凛華・オルテニア/旧き天槍・ササニド
凄烈の剣王・ロードノエル四世/旧き天剣・イドメタ
魔恋の慕情・シイム/旧き天晶・カルギデンスラ
断頭の斬姫・サガツマツ/旧き天刀・ヴォーラライ
枯渇の神魔・アルメス/旧き天眼・ビバティー
崇高の憎悪・カンディマ/旧き天書・リアントース
劣悪の純心・カミシラ/旧き天斧・ヨグゼンタ
【素材】
アクリル・鉄
【サイズ】
約H7×W5cm
■アクリルフィギュア 全7種 各2,000円（税込）
【キャラクター】
天踏む《吊るされた男》・ローフラッド
猛る《戦車》・オルオーン
歩む《愚者》・リンクル
律する《正義》・イランツァ
充つ《恋人と節制》・ミルティオ＆ルーゼン
想う《力》・ソフィーナ
廻る《運命の輪》・スロース
【素材】
アクリル
【サイズ】
約H7×W5.7cｍ(台座：Ｈ3.8×Ｗ5cｍ)
■POCOPOCO 全7種 各1,550円（税込）
【素材】
ABS、TPU、ステンレス
【サイズ】
H3.7×D3.7cｍ
■アクリルスマホスタンド 全8種 各1,800円（税込）
【キャラクター】
八界花・ゲテンオウ
虫風花・ミロク
麗金花・ウンケイ
明越花・アラ
波揺花・ユウベ
奥夜花・シャクドウ
霧巻花・クキシロ
尽小花・イマリ
【素材】
アクリル
【サイズ】
H15×W7cｍ
■マグカップ 2,200円（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H9.5×D8.2cｍ
■Tシャツ 5,500円（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
M：着丈70cm、身幅52cm、肩幅47cm、袖丈20cm
L ：着丈74cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm
XL：着丈78cm、身幅58cm、肩幅53cm、袖丈24cm
■タペストリー 全2種 各3,800円（税込）
【キャラクター】
魔恋の慕情・シイム
崇高の憎悪・カンディマ
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H42×W29.7cm
(C) Cygames, Inc.
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【受注期間】
2026年2月28日（土）10：00～2026年3月15日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～5月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22221
『Shadowverse: Worlds Beyond』ゲーム概要
タイトル： Shadowverse: Worlds Beyond
配信開始日： 2025年6月17日(火)
開発・運営： 株式会社Cygames
ジャンル： 対戦型オンラインデジタルカードゲーム
配信プラットフォーム： App Store、Google Play、Steam、Epic Games Store
公式X： @shadowverse_jp（https://x.com/shadowverse_jp）
公式Instagram： @Shadowverse_jp(https://www.instagram.com/shadowverse_jp/)
公式Discord： Shadowverse: Worlds Beyond(https://discord.gg/Y3XqhKaxaz)
価格： 基本無料(アイテム課金制)
対応言語： 日本語、英語、繁体字、韓国語、簡体字(PCのみ)
公式サイト： https://shadowverse-wb.com/ja/
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）