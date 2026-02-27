紫外線先進国オーストラリア発【1本3役マルチUV】ポンプ式の日焼け止めが新登場！
みずみずしさ続く
素肌よろこぶ、スマートUV
日焼け止め、乳液、化粧下地として
紫外線ケア先進国オーストラリア*¹で開発された、1本3役*²、マルチな機能を携えたスマートUVがポンプ式になって登場！ 強い紫外線から肌を守るだけでなく、軽さとみずみずしさ、そしてスキンケアのような保湿効果と化粧下地機能を持ち、石鹸で簡単に落とせる、アルコールフリーの日焼け止め乳液です。あらゆるシーンでスマートに使えます。 爽やかでほのかなハーブの香りに、シトラスのノートを加えたジュリーク独自の香り。使うたびに心地良い香りが広がります。
*¹オーストラリアの紫外線量は日本の2倍以上、SPF30以上のものを2時間毎にぬることが望ましいとされています。サンスマートプログラム (embassy.gov.au) *²日焼け止め・保湿乳液・化粧下地として
UVディフェンス デイリーローション（SPF50+/PA+++）
50mL 6,600円（税抜 6,000円）
日焼け止め乳液 顔用
2026年3月1日（日）新発売
3つのマルチ機能
*³アロエベラ葉汁（保湿・整肌成分）ヒアルロン酸Na(整肌・保湿成分)
使用方法
朝のスキンケアの最後に、適量を指先に取り、顔、首、デコルテにのばしてなじませます。
使用量が少ないと、十分な紫外線防止効果が得られません。こまめに（特に、汗をかいた後など）はつけ直してください。
オフの際は洗顔料で簡単に落とせます。
紫外線について
UVA：波長が長く、肌の深いところまで届く紫外線。コラーゲンやエラスチン（肌の 弾力やハリ）に影響を及ぼすと言われています。
UVB：波長が短く、肌の浅いところにダメージを与える紫外線。メラニン色素が増えることからシミやそばかすになりやすいと言われています。
オーストラリアはオゾン層の影響で紫外線が非常に強いため、健康被害予防として政府の対策としてサンスマートプログラム サンスマートプログラム (embassy.gov.au) などの対策が取られています。
ジュリークについて
ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。
手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。
ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
【掲載商品のクレジット表記】
ジュリーク
【お客様お問い合わせ先】
ジュリーク・ジャパン
フリーダイヤル：0120-400-814
【公式サイト・SNS】
公式サイト：www.jurlique-japan.com
Instagram：https://www.instagram.com/jurlique_jp
【この情報に関してのお問い合わせ先】
ジュリークPR
E-MAIL:Jurlique.Japan.PR@jurlique-japan.com
PR直通:03-3494-7543
FAX:03-6674-2332
〒141-0031
東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ第２五反田ビル1階