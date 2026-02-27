高価買取おたからや、首都圏5会場で買取催事を同時開催──埼玉・東京・神奈川で2月28日から順次スタート

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:鹿村大志。以下、「当社」という）が運営する高価買取 おたからやは、2月28日（土）から順次、首都圏5会場にて買取催事を開催いたします。

埼玉県では武蔵浦和・新座・宮原の3会場、東京都では板橋の1会場、神奈川県では横浜・戸塚の1会場で、貴金属・ブランド品・時計など幅広い品目を査定し、その場で現金化いたします。全国1,670店舗以上を展開するリユース業界最大手の当社が、専門の査定士による適正価格での買取を実施します。査定料は無料です。

｜開催概要

過去に開催した催事の様子

【埼玉県】3会場で開催

1. Olympic 武蔵浦和店

日程：2月28日（土）～3月6日（金）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：埼玉県さいたま市南区別所7-3-1 1F フードコート隣り

アクセス：https://maps.app.goo.gl/3X9Y7a69NHHKy8eY6

2. ヨークフーズ新座馬場店

日程：3月1日（日）～3月7日（土）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：埼玉県新座市馬場4-6-15 1階レジ横催事スペース

アクセス：https://maps.app.goo.gl/zEGRihCiqEkxt2jJ6

3. ニトリホームズ宮原店

日程：3月2日（月）～3月15日（日）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：埼玉県さいたま市北区植竹町1-820-5 1F エレベーター前

アクセス：https://maps.app.goo.gl/Kj21T25mfHjjGRdF7

【東京都】1会場で開催

4. Olympic おりーぶ志村坂下店

日程：3月2日（月）～3月8日（日）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：東京都板橋区東坂下2丁目12－8 1階正面出入口風除室

アクセス：https://maps.app.goo.gl/GidFxH8Eis4vSZcu6

【神奈川県】1会場で開催

5. コーナン戸塚汲沢店

日程：2月28日（土）～3月6日（金）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1158-1 2F セルフ工房前

アクセス：https://maps.app.goo.gl/BAYEFWadKEUvqyDR6

｜買取強化品目

高価買取 おたからやでは、「これは売れないだろう」と思われがちなものでも、積極的に買取を行っております。

このような状態のものでも売れます

・片方だけのピアス

・切れたネックレス

・使わなくなった金歯

・古い腕時計（動かなくてもOK）

・使用感のあるブランドバッグ

・傷がある宝石

まずはお気軽に無料査定にお持ちください。想定以上の価格がつくケースが多数あります。

高価買取 おたからやだからできる幅広い買取ジャンル

・金・プラチナ製品（壊れていてもOK）

・ブランドバッグ（ヴィトン、エルメス、シャネル、グッチなど）

・高級腕時計（ロレックス、オメガ、カルティエなど）

・ダイヤモンド・宝石

・切手・古銭・金券

・遺品整理で出た貴金属・骨董品

｜おたからやの特徴

全国1,670店舗以上──リユース業界最大手の安心感

当社が運営する高価買取 おたからやは、全国1,670店舗以上を展開するリユース業界のリーディングカンパニーです。豊富な買取実績と確かな査定力で、お客様の大切なお品物を適正価格で買取いたします。

その場で現金化──査定料無料

査定は無料で承ります。ご納得いただける査定額をご提示した場合、その場で現金にてお支払いいたします。キャンセル料も一切かかりませんので、お気軽にご利用ください。

専門の査定士が対応──安心の査定

貴金属・ブランド品・時計など、各分野の専門知識を持つ査定士がお品物を丁寧に査定いたします。お客様が長年大切にされてきた品物に、適正な価値をつけてお返しいたします。

｜お問い合わせ

催事に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

高価買取 おたからや カスタマーサポート

フリーダイヤル：0120-555-600

受付時間：9:00～19:00

公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410