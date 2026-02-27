高価買取おたからや、首都圏5会場で買取催事を同時開催──埼玉・東京・神奈川で2月28日から順次スタート

写真拡大 (全3枚)

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:鹿村大志。以下、「当社」という）が運営する高価買取 おたからやは、2月28日（土）から順次、首都圏5会場にて買取催事を開催いたします。


埼玉県では武蔵浦和・新座・宮原の3会場、東京都では板橋の1会場、神奈川県では横浜・戸塚の1会場で、貴金属・ブランド品・時計など幅広い品目を査定し、その場で現金化いたします。全国1,670店舗以上を展開するリユース業界最大手の当社が、専門の査定士による適正価格での買取を実施します。査定料は無料です。




過去に開催した催事の様子

｜開催概要


【埼玉県】3会場で開催



1. Olympic 武蔵浦和店


日程：2月28日（土）～3月6日（金）


営業時間：10:00～19:00


開催場所：埼玉県さいたま市南区別所7-3-1 1F フードコート隣り


アクセス：https://maps.app.goo.gl/3X9Y7a69NHHKy8eY6



2. ヨークフーズ新座馬場店


日程：3月1日（日）～3月7日（土）


営業時間：10:00～19:00


開催場所：埼玉県新座市馬場4-6-15 1階レジ横催事スペース


アクセス：https://maps.app.goo.gl/zEGRihCiqEkxt2jJ6



3. ニトリホームズ宮原店


日程：3月2日（月）～3月15日（日）


営業時間：10:00～19:00


開催場所：埼玉県さいたま市北区植竹町1-820-5 1F エレベーター前


アクセス：https://maps.app.goo.gl/Kj21T25mfHjjGRdF7



【東京都】1会場で開催



4. Olympic おりーぶ志村坂下店


日程：3月2日（月）～3月8日（日）


営業時間：10:00～19:00


開催場所：東京都板橋区東坂下2丁目12－8 1階正面出入口風除室


アクセス：https://maps.app.goo.gl/GidFxH8Eis4vSZcu6



【神奈川県】1会場で開催



5. コーナン戸塚汲沢店


日程：2月28日（土）～3月6日（金）


営業時間：10:00～19:00


開催場所：神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1158-1 2F セルフ工房前


アクセス：https://maps.app.goo.gl/BAYEFWadKEUvqyDR6



｜買取強化品目


高価買取 おたからやでは、「これは売れないだろう」と思われがちなものでも、積極的に買取を行っております。



このような状態のものでも売れます


・片方だけのピアス


・切れたネックレス


・使わなくなった金歯


・古い腕時計（動かなくてもOK）


・使用感のあるブランドバッグ


・傷がある宝石



まずはお気軽に無料査定にお持ちください。想定以上の価格がつくケースが多数あります。



高価買取 おたからやだからできる幅広い買取ジャンル


・金・プラチナ製品（壊れていてもOK）


・ブランドバッグ（ヴィトン、エルメス、シャネル、グッチなど）


・高級腕時計（ロレックス、オメガ、カルティエなど）


・ダイヤモンド・宝石


・切手・古銭・金券


・遺品整理で出た貴金属・骨董品


｜おたからやの特徴


全国1,670店舗以上──リユース業界最大手の安心感


当社が運営する高価買取 おたからやは、全国1,670店舗以上を展開するリユース業界のリーディングカンパニーです。豊富な買取実績と確かな査定力で、お客様の大切なお品物を適正価格で買取いたします。



その場で現金化──査定料無料


査定は無料で承ります。ご納得いただける査定額をご提示した場合、その場で現金にてお支払いいたします。キャンセル料も一切かかりませんので、お気軽にご利用ください。



専門の査定士が対応──安心の査定


貴金属・ブランド品・時計など、各分野の専門知識を持つ査定士がお品物を丁寧に査定いたします。お客様が長年大切にされてきた品物に、適正な価値をつけてお返しいたします。


｜お問い合わせ


催事に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。


高価買取 おたからや カスタマーサポート


フリーダイヤル：0120-555-600


受付時間：9:00～19:00


公式サイト：https://www.otakaraya.jp/


｜株式会社いーふらんの概要


社名：株式会社いーふらん


設立：2000年3月


代表取締役会長：渡辺喜久男



代表取締役会長：渡辺喜久男





代表取締役社長：鹿村大志



代表取締役社長：鹿村大志





所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階


ホームページ：https://e-fran.jp/


事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業


｜本件に関するお問い合わせ窓口


株式会社いーふらん


広報担当：八重倉


TEL：045-330-4410