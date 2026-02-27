教育・福祉・医療をつなぐ新Podcast『発達障害と選択肢』配信開始

株式会社Teacher Teacher

一般社団法人発達障害支援アドバイザー協会(R)︎（代表：白石浩一）と株式会社Teacher Teacher（代表取締役：福田遼、秋山仁志）は、発達障害支援における分野間の分断を乗り越えることを目的としたPodcast番組「発達障害と選択肢」を、2026年2月27日より配信開始いたします。

■ 背景｜発達障害支援に存在する「分断」

発達障害をめぐる支援は、教育・医療・福祉それぞれの制度の中で提供されることが多く、分野間の連携不足により、当事者や保護者が孤立してしまう課題が指摘されています。

特に教育現場では、福祉や医療分野の知見を体系的に学ぶ機会が限られており、合理的調整を実際に進めることが難しい状況も存在します。

その結果、支援を必要とする本人や保護者が「どこに相談すればよいのか分からない」という状況が生まれています。

本番組は、この支援の分断を越える架け橋となることを目指して立ち上げられました。

一般社団法人発達障害支援アドバイザー協会(R)︎代表 白石浩一、株式会社Teacher Teacher代表 福田遼が共同パーソナリティを務める■ 番組概要｜納得するまで共に考える対話型Podcast

「発達障害と選択肢」では、

・発達障害当事者の保護者との対話

・学校現場で働く教職員との対話

・日常生活における関わり方や選択肢の検討

を通して、当事者・保護者・教育関係者が納得できる選択肢を共に探ります。

■ コメント

一般社団法人発達障害支援アドバイザー協会代表 白石浩一

発達障害支援においては、専門的な知識が現場や家庭に十分届いていない現状があります。本番組では専門家が一方的に答えを示すのではなく、保護者や教育現場と共に考える対話を重視します。当事者理解が進むことで、合理的調整が特別なものではなく、社会の当たり前の選択肢として広がることを期待しています。

一般社団法人発達障害支援アドバイザー公式サイト：https://www.ddsienn.jp/

株式会社Teacher Teacher 代表 福田遼

発達障害とよばれる子どもたちが困難を抱える背景には、本人の特性だけでなく、支援者同士がつながっていない社会構造があります。学校、医療、福祉、家庭がそれぞれ努力しているにもかかわらず、連携が不足することで当事者や保護者が孤立してしまう場面を多く見てきました。本番組が、支援の分断を越え、誰もが納得できる選択肢を見つけられる社会への一歩になることを願っています。

株式会社Teacher Teacher公式サイト：https://www.teacherteacher.jp/

■ 番組情報

番組名：発達障害と選択肢

配信開始日：2026年2月27日

出演：白石浩一／福田遼

配信媒体：Spotify(https://open.spotify.com/show/3nBS7p9qTW0uVgHyiSbEE2)、Apple Podcasts(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%A8%E9%81%B8%E6%8A%9E%E8%82%A2/id1876733113)ほか主要Podcastプラットフォーム

共同制作：株式会社Teacher Teacher／一般社団法人発達障害支援アドバイザー協会

■ 団体概要

一般社団法人発達障害支援アドバイザー協会

発達障害に関する専門的知見を社会へ還元し、当事者・保護者・教育現場への支援および理解促進を目的として活動。

株式会社Teacher Teacher

子育て・教育分野におけるPodcast事業、無料のオンランフリースクール「コンコン」を展開。子育てのラジオ 「Teacher Teacher」は第5回 JAPAN PODCAST AWARDSにて大賞を受賞。