日本一を決める戦い「第32回全日本スキー選手権ネコマ マウンテン大会スノーボード競技・種目ビッグエア」を開催しました｜2026年2月26日

星野リゾート

男子優勝の木村悠斗選手

南北に広がる壮大なフィールドをもつスキー場「星野リゾート ネコマ マウンテン」で、2026年2月26日に公益財団法人全日本スキー連盟が主催する「第32回全日本選手権 ネコマ マウンテン大会 スノーボード競技・種目ビッグエア」が開催されました。これまで、主に若手選手の登竜門として位置づけられてきた全日本スキー選手権大会のスノーボード競技ビッグエア種目は、今年度より、その名の通り「真の日本一」を決める大会へ進化をし、五輪出場選手を含む、世界を舞台に活躍する総勢31名の選手が集い、技を競い合いました。


世界を舞台に活躍する選手が集結

大会会場の様子

大会には、木村葵来選手（ミラノ・コルティナ五輪 ビッグエア金メダル）、木俣椋真選手（同 ビッグエア銀メダル）、長谷川帝勝選手（同 スロープスタイル銀メダル）、ネコマ マウンテン契約ライダーの荻原大翔選手（同 五輪出場）、鈴木萌々選手（同 五輪出場）をはじめとする国内トップクラスの男子22名、女子9名、計31名が出場しました。会場には、メダリストの技を一目見ようと、多くの観客が訪れました。また、本大会の様子は、CS放送「フジテレビNEXT」にて放送予定です。当日の会場の熱気を自宅でも楽しむことができます。


日時：2026年3月5日（木）20時～21時


※FODでの配信も実施予定。


男子は木村悠斗選手、女子は村瀬由徠選手が優勝

男子表彰式

女子表彰式

男子は、複数の冬季五輪メダリストが参加する中、木村悠斗選手が優勝しました。五輪金メダリストである実兄の木村葵来選手は2位、五輪銀メダリストの木俣椋真選手が3位でした。女子は、2024ユース五輪（韓国・江原道）ビッグエア金メダリストの村瀬由徠選手が優勝し、2位に鈴木萌々選手、3位に森井姫明麗選手が表彰台へ上がりました。


世界トップレベルの技が繰り広げられた「グローバルパーク」

女子優勝の村瀬由徠選手

本大会の開催にあたり、トップ選手が持つ最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、世界大会を手掛けてきた専門スタッフがコース造成を担当しました。選手の安全性を確保しつつ、最高難度のテクニックにも挑戦できる特設ジャンプコースを造成しました。大会で使用された「グローバルパーク」は、3月8日まで一般開放を予定しています。



■グローバルパーク


場所：星野リゾート　ネコマ マウンテン　南エリア


期間：2026年2月23日～3月8日


　　　＊天候や積雪状況により期間が変動となることがございます。


注意事項：当日同意書への記入・ヘルメットの着用が必要です。




パーク造成にかかわる職人・ディガーチーム


本大会の会場であるパークを造成したディガーチームについて、PRTIMES STORYにて紹介しています。普段あまり知る機会のない、大会をサポートする職人たちのこだわりや秘話を知ることができます。


詳細を見る :
https://prtimes.jp/story/detail/DBnz4dfE03B


＜スノーボードデビューも応援！＞始めてに特化したカリキュラム&フルレンタルで叶える「手ぶらスノーボードデビューパック」販売開始

レッスンイメージ

国際大会での日本人選手の活躍で高まる子供たちの「スノーボードをやってみたい！」という憧


れを叶えるため、フルレンタルとともに「初めて」に特化したレッスンを期間限定で行います。また、保護者への防寒ウェア無料貸出や、終了後の「認定メダル」授与など、親子で安心と達成感を味わえる工夫が充実しています。





詳細を見る :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002104.000033064.html


星野リゾート　ネコマ マウンテン




磐梯山の麓に位置し、猫魔ヶ岳の南北に広がる国内最大級の規模を有するスキー場。磐梯山や猪苗代湖、霧氷などの絶景を望みながら、初心者から上級者まで、バラエティ豊かなゲレンデを満喫できます。積雪量も豊富で、12月上旬からゴールデンウィークまでロングシーズンを楽しむことができます。



所在地　　　　　：〒969-3302　福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68


電話　　　　　　：0242-74-5000


営業期間　　　　：2025年11月29日～2026年5月6日


リフト／コース数：13基、33コース


リフト料金　　　：1日券大人（WEB購入）大人5,700円、中高生4,200円、小学生2,700円（税込）


アクセス　　　　：東北自動車道郡山JCT経由磐越道「磐梯河東IC」より車で20分


URL　　　　　　：https://www.nekoma.co.jp